Первыми Азорские острова заселили викинги более 1000 лет назад

Викинги могли заселить Азорские острова за долго до появления здесь Португальских мореплавателейСчитается, что на остров Санта-Мария впервые ступила нога человека в 1427 году, когда его посетил португальский мореплаватель Диогу де Силвеш, который и дал ему такое название. Солнечный остров поразил моряков своими белыми песчаными пляжами, кристально прозрачными голубыми бухтами и впечатляющими скалами. Позже, прибывшие другие португальские исследователи, выяснили, что это самый юго-восточный остров архипелага Азорских островов, который находится в 1368 километрах к западу от побережья Португалии. Однако, согласно новому исследованию проб озерных отложений, португальцы, возможно, не были первыми людьми, достигшими берегов райских островов. Примерно за 700 лет до них на эту землю прибыли другие мореплаватели, предположительно викинги, которые заселили остров. Правда, к моменту прибытия португальцев, острова уже были необитаемыми, однако скандинавские “безбилетные грызуны”, оставили на острове свой генетический след.На острове Азорских островов ученые обнаружили следы скотоводов и земледельцевКак говорит Джереми Сирл, биолог-эволюционист из Корнельского университета, один из авторов работы о генетическом сходстве между азорскими и североевропейскими мышами — “это исследование является долгожданным дополнением к немногочисленным данным о предыстории Азорских островов».Неопровержимые археологические свидетельства присутствия людей на Азорских островах немногочисленны и относятся только к началу 15 века. Правда, в последние годы появилось несколько исследований, которые указали на еще более раннее посещения людьми острова. Однако, ученые не знали кем были ранние поселенцы и когда они прибыли.Около 10 лет назад группа ученых из Университета Азорских островов Понта-Делгада собрала пробы наносов с пяти озер вокруг архипелага в рамках изучения климатической истории региона. Как известно, когда частицы в воздухе оседают на дно озера, они образуют слои, которые можно датировать. Исследователи подозревали, что в этих слоях могут быть признаки присутствия на острове человека до 1400-х годов — это может быть пыльца не местных культур, споры грибов, растущих на навозе домашнего скота или что-либо еще.На острове Понта-Делгада люди выращивали скот уже в 700 году нашей эрыИ, как оказалось, ученые не ошиблись, следы пребывания людей на острове до прибытия португальцев действительно были обнаружены. Причем они оказались еще более сенсационными, чем подозревали исследователи. В слое, который относится 700-850 годам нашей эры, ученые обнаружили органическое соединение 5-бета-стигмастанол, которое содержится в фекалиях жвачных животных, таких как коровы и овцы. Кроме того, они заметили уменьшение содержания местной пыльцы и большое количество древесного угля. Это может говорить о том, что местное население вырубало и сжигало деревья, чтобы создать пастбища для выпаса скота.Обязательно подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Аналогичный результат показало исследование кернов из озера Калдейран на острове Корво. Правда, анализ показал, что люди здесь появились примерно на 100 лет позже. В общем же в ходе исследования ученым удалось выяснить, что люди поселились на островах и стали эксплуатировать природные ресурсы как минимум на 700 лет раньше, чем традиционно полагают историки. Подробная статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Викинги первыми посетили Азорские островаКто эти первые люди, заселившие Азорские острова? Как предполагают ученые, это были норвежцы, известные в те времена как опытные мореплаватели. Имеются исторические свидетельства, относящиеся к 789 году, что викинги в этот период плавали и грабили прибрежные районы Северной и Западной Европы. Кроме того, в пользу теории о викингах говорит моделирование климата того времени. Оно показало, что в северной части Атлантического океана преобладали ветры, которые дули с северо-востока. По словам ученых, корабли викингов, направляющиеся на юго-запад от их скандинавской родины, почти прямо попадали на Азорские острова. Кроме того, из-за этих ветров доступ к островам был затруднен морякам с материковой части Португалии. Надо сказать, что по одной из версий ученых, викинги могли первыми посетить не только Азорские острова, но и Америку.Освоить Азорские острова викингам могли помочь ветра в Атлантическом океане, которые дули в основном с северо-востокаНо, самое главное свидетельство было получено в результате исследования ДНК местных мышей. Грызуны на островах разделяют значительное количество ДНК с популяциями мышей, происходящих из Северной Европы. Как считают ученые, викинги могли завести грызунов на острова случайно вместе с провизией. Правда, с такой же долей вероятности мыши из Северной Европы могли в 1400-х годах попасть из Северной Европы вначале в Португалию, а оттуда на Азорские острова. Поэтому ставить точку в вопросе идентификации первых моряков пока рано.Также возникает другой вопрос — если Азорские острова были заселены, то когда и почему их покинули люди? Португальские моряки, исследовавшие острова в 1400-х годах, описывали их как необитаемые и совершенно нетронутые. Возможно дальнейшие исследования позволят получить ответы на эти вопросы. Напоследок напомню, что недавно генетический анализ позволил также разгадать загадку цивилизации этрусков.

Источник: hi-news.ru