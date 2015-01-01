Что такое вирус Эдзо и опасен ли он для человека?

Вирус Эдзо передается через укусы клещейВ мае 2019 года в больницу японского города Саппоро поступил 41-летний мужчина с высокой температурой, болями в ногах и потерей аппетита. Он рассказал врачам, что симптомы появились после прогулки по лесу, где его укусил клещ. Анализы крови показали, что у мужчины упало количество лейкоцитов и лимфоцитов, а количество некоторых белковых соединений при этом увеличилось. Признаков болезни Лайма, клещевого энцефалита и других передающихся клещами заболеваний в анализах найдено не было. Через 15 дней после госпитализации, пациента отпустили домой безо всяких осложнений. Уже через год в больницу поступил еще один японец с аналогичными симптомами и без признаков известных болезней. Врачи заподозрили неладное и решили тщательно проверить анализы его крови. Оказалось, что они имеют дело с ранее неизвестным науке вирусом. Опасен ли он для жизни?Неизвестный вирус в КитаеРезультаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications. В ходе беседы со вторым, 59-летним японцем, врачи выяснили, что его тоже укусил клещ во время прогулки по лесу. Ученые заново изучили анализы крови пациентов и нашли в них следы вируса из рода Orthonairovirus. К этому роду относятся вирусы, которые являются возбудителями геморрагической лихорадки, болезни Найроби и лихорадки Дугбе. Они попадают в человеческий организм через укусы клещей и иногда становятся причиной гибели людей и животных. Новый вирус ближе всего к вирусу Сулина, который был обнаружен в Румынии.Получается, что клещи могут заразить не только энцефалитомПосле этого неожиданного открытия ученые решили проверить — были ли случаи заражения новым вирусом и раньше? Для этого они изучили старые образцы крови и обнаружили как минимум пять случаев заболевания. Самый первый случай был зафиксирован в 2014 году. Но в те времена врачи не знали о существовании нового вируса и, скорее всего, просто вылечили пациента и отпустили домой. К счастью, ни одного летального исхода зафиксировано не было.Вирус Эдзо под микроскопомРаспространение вируса ЭдзоНовый вирус получил название Эдзо. Для справки, именно так когда-то давно назывался японский остров Хоккайдо, где и был обнаружен вирус. Чтобы выяснить, кто именно стал его распространителем, ученые взяли анализы крови у местных животных, а также изучили образцы, собранные в период с 2010 по 2020 год. Оказалось, что вирус жил в организмах некоторых оленей и енотов. От них он мог перейти к местным клещам, а потом и попасть в организмы людей. Вирусолог Кейта Мацуно (Keita Matsuno) отметил, что в будущем вирус может выйти за пределы острова Хоккайдо. Поэтому за его распространением нужно тщательно проследить и остановить этот процесс.Вирус Эдзо зародился в оленяхПоследствия вируса ЭдзоВажно отметить, что у пациентов с вирусом Эдзо также наблюдались признаки жировой болезни печени. Так принято называть изменение ткани печени из-за избытка жировых капель в клетках. Но речь идет только о признаках — увеличения размера органа не наблюдалось. Опасность заключается лишь в том, что если вовремя не начать лечение, может начаться воспалительный процесс. В этом случае проблема может перерасти в цирроз печени. А это заболевание уже трудно поддается лечению и преследует человека на протяжении всей жизни.Клещи, в которых был найден вирус ЭдзоЧитайте также: В России найден новый вид клещей. Какие болезни они распространяют?Опасность клещейКак бы то ни было, вирус Эдзо — далеко не самое страшное заболевание, которое передается через укусы клещей. Гораздо опаснее клещевой энцефалит, признаки которого возникают спустя 1-2 недели после попадания вируса в организм человека. У зараженного повышается температура тела, возникают боли по всему телу и многие другие неприятные симптомы. В 30% случаев начинается вторая фаза заболевания, когда вирус проникает в головной мозг и начинает его разрушать. Иногда люди заражаются энцефалитом не через укусы клещей, а после употребления необработанного молока больных коров и коз. К большому счастью, методы лечения клещевого энцефалита уже существуют и подробно о них можно почитать в этом материале.Если хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Важно понимать, что лечение клещевого энцефалита не всегда протекает быстро. Поэтому проще всего не допускать заражения. Клещи особенно активны весной и летом, но знать о мерах предосторожности нужно всегда. Относительно недавно моя коллега Любовь Соковикова подробно рассказала самые нужные факты о клещах и способах защиты от них. Думаю, эта информация актуальна всегда, так что приятного чтения!

Источник: hi-news.ru