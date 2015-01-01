Динозавр «адская цапля» может пролить свет на историю происхождения спинозавров

Спинозавриды — гигантские хищные динозавры с крокодилоподобными мордамиНа юго-западном побережье острова Уайта в Великобритании были обнаружены окаменелости двух новых видов динозавров, обладающих плоскими черепами, напоминающими черепа крокодилов. Они относятся к спинозавридам, загадочной группе крупных хищных динозавров, известных своим крокодилоподобным внешним видом. Каждый был около 8 метров в длину от морды до хвоста и примерно 2 метра в высоту. Сейчас остров, где были найдены окаменелости, представляет собой живописный морской пейзаж, обрамленный скалами из песчаника. Но более 125 миллионов лет назад он представлял собой долину с обилием рек. В результате он служил подходящим домом для этих динозавров, которых ученые назвали “Ceratosuchops inferodios”, что переводится как “рогатая адская цапля с крокодиловым лицом”, и Riparovenator milnerae, что означает “охотник на берегу реки Милнера”. Предполагается, что динозавры были хищниками и охотились на берегу рек, как нынешние цапли.Что известно о спинозаврахСпинозавриды очень плохо изучены, даже меньше, чем птерозавры, тем не менее, кое-что ученые о них уже ученые знают. В частности, известно, что они имеют странные анатомические особенности. Как я сказал выше, это крокодилоподобные плоские морды. Кроме того, иногда они имели гигантские гребни на спине, напоминающие паруса.Новые окаменелости позволят еще лучше изучить этих динозавров, а также могут пролить свет на эволюционное происхождение спинозавридов, которые более 95 миллионов лет назад поселились в речных системах на территории современной Северной Африки. Находка подробно описывается в журнале Scientific Reports. В статье говорится, что Ceratosuchops и Riparovenator происходят из формации Уэссекс, слоев горных пород возрастом от 145 до 125 млн лет.Окаменелости спнозавридов обнаружены в горных породах возрастом от 145 до 125 млн летПалеонтологи активно стали исследовать этот слой еще с XIX века. Поэтому окаменелости спинозавридов были известны уже более века, однако реконструкция животных потребовала многих десятилетий. Следует отметить, что подобные окаменелости очень редки и часто фрагментарны, что усложняет их исследование. Кроме того, многие известные кости были уничтожены во время Второй мировой войны.“Во многих отношениях мы все еще находимся в зачаточном состоянии в наших знаниях о разнообразии древних динозавров” — говорит палеонтолог из Мэрилендского университета Том Хольц, эксперт по спинозавридам.Впервые достаточно подробная информация о спинозаврах появилась в 1986 году, когда британские палеонтологи Алан Чариг и Анджела Милнер объявили, что в породах графства Суррей обнаружена окаменелость динозавра, жившего от 129 до 125 миллионов лет назад. Она получила название Baryonyx walkeri. Находка подтвердила, что у спинозаврид были плоские, похожие на крокодилов черепа, а также большие передние когти и длинные тонкие шеи. Барионикс теперь служит своего рода эталоном спинозавров, помогая заполнить недостающие элементы других аналогичных динозавров, которые с тех пор были обнаружены в Испании, Бразилии, Таиланде, Марокко, Нигере и Австралии.Спинозавры существовали разных видовСпустя десятилетия ученые стали подозревать, о том, что барионикс — не единственный существующий вид спинозавров. Например, зубы, найденные в скалах региона, были самых разных форм, что говорило об их принадлежности к разным видам. Предположение о существовании множества видов спинозавров было подтверждено последним исследованием — компьютерные модели показали, что останки острова Уайт принадлежат разным типам динозавров. При этом оба они были близкими родственниками барионикса.Компьютерная модель спинозавра, проживавшего на Земле в ранний меловой периодНа данный момент неясно, Цератосухопс и Рипаровенатор жили в одно время друг с другом и с Бариониксом или в разное. Дело в том, что кости новых динозавров выпали из обнаженных обрывов, из-за чего сложно узнать, в каких именно слоях породы они были погребены. Единственное, точно можно сказать, что оба новых вида жили в ранний меловой период, примерно тогда же, когда и каудиптерикс, о котором я недавно рассказывал.Ученые также отмечают, что новое исследование проливает свет на миграцию спинозавридов по древней Земле. Когда исследователи составили обновленное генеалогическое древо для группы, они обнаружили, что большинство древнейших видов обитали на территории современной Европы.Спинозавры мигрировали в Африку из ЕвропыЭто открытие подтверждает теорию о том, что прародина спинозавров находилась в Северном полушарии, возможно, в Европе. Если это так, spinosaurids мигрировали в Африку, причем дважды. Но если спинозавриды возникли в Европе, загадка динозавров становится более глубокой. На протяжении большей части эпохи динозавров Европа, Азия и Северная Америка были одним материком. Однако останки спинозавров были найдены только в Европе и Азии, но никаких явных ископаемых свидетельств существования этой группы не было обнаружено в Северной Америке.Отсутствие спинозавров в Северной Америке вызывает недоумение, потому что у других групп динозавров в этот же период не было проблем с перемещением между Северной Америкой и Азией. С чем это связано, ученым только предстоит выяснить. Надо сказать, что на острове Уайт было обнаружено много других окаменелостей спинозавров, которые ждут подробных исследований. Возможно, они дадут больше ответов на поставленные вопросы. О результатах исследований мы будем сообщать на нашем Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru