Что будет, если есть авокадо каждый день?
Многие люди любят авокадо, но почему?
Авокадо — это вечнозеленое дерево, которое растет только в теплых регионах нашей планеты. Из-за непривычной питательности и вкуса некоторые люди считают его плоды овощами, но на самом деле это фрукты. Авокадо обладает большой питательностью, из-за чего в 1998 году даже было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Считается, что это растение выращивалось аж в третьем тысячелетии до нашей эры древними ацтеками, которые называли его ауакатль (лесное масло) и использовали в качестве лекарства и первого прикорма для детей. Индейцы же смекнули, что плоды яйцеобразной формы должны хорошо влиять на мужское здоровье. Авокадо считается очень полезным продуктом даже сегодня — но действительно ли это так? Ученые уже давно изучили состав авокадо и могут дать точный ответ на этот вопрос.
Интересный факт: раньше для обозначения авокадо в русском языке также использовались слова «агакат» и «аллигаторова груша». Последнее название связано с тем, что кожица плодов авокадо имеет зеленый цвет и неровный рельеф, как кожа крокодила.
Где растет авокадо?
Как и говорилось в начале статьи, деревья авокадо растут в теплых краях. На данный момент лидером по выращиванию авокадо считается Мексика. Но также авокадо выращивают в тропических регионах США, Бразилии, Африки и ряда других стран. Из каждого дерева собирается до 200 килограмм плодов. Существует примерно 400 сортов растения, различия между которыми могут найти разве что эксперты. В Европе купить авокадо можно в любое время года. В российских магазинах оно тоже есть — средняя цена авокадо равна 120 рублям.
Дерево с плодами авокадо
Как правильно есть авокадо?
Перед употреблением авокадо нужно убедиться, что оно спелое. Для этого нужно слегка надавить на плод — если все хорошо, он будет слегка мягким. Если же он твердый, нужно оставить его на столе на несколько дней, чтобы он дозрел. Перед употреблением важно понимать, что кожура и косточка авокадо ядовиты. В частности, в них содержится персин, который может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому авокадо нужно разрезать пополам и вынуть косточку. Мякоть обычно едят ложкой — кожура становится чем-то вроде чашечки. В общем, главное есть только мякоть, а как это делать личное дело каждого.
Если коротко, разделите авокадо надвое и ешьте мякоть
Состав авокадо
В мякоти авокадо содержатся витамины В, Е, А, С, К и фолиевая кислота. Также в ней есть минералы, в числе которых кальций, фосфор, калий, железо и так далее. Каждый плод авокадо обладает высокой калорийностью — в 100 граммах содержится около 200 килокалорий. Авокадо также является лидером по содержанию манногептулозы, природного моносахарида, который хорошо влияет на здоровье человека.
Из авокадо можно сделать много блюд и самый простой из них — бутерброд
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Польза авокадо
Диетологи советуют регулярно употреблять авокадо людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также этот продукт можно употреблять для улучшения общего состояния организма. Самым полезным веществом в авокадо считается манногептулоза, которая хорошо влияет на нервную систему человека, уменьшая чувство усталости. Также, несмотря на свою высокую калорийность, авокадо способствует похудению. Этот эффект достигается за счет того, что содержащиеся в нем жиры очень быстро усваиваются человеческим организмом.
Съев авокадо можно очень быстро ощутить сытость
Недавно американские ученые доказали, что ежедневное употребление авокадо может помочь избавиться от абдоминальных жировых отложений. Они располагаются в области живота и верхней части тела в целом — именно их хотят «прогнать» люди, желающие похудеть. В ходе научной работы исследователи разделили добровольцев на две группы и попросили одну из них ежедневно есть авокадо. В результате оказалось, что плоды действительно помогают похудеть, только вот эффект был замечен только на женщинах. А вот у мужчин жиросжигающего эффекта замечено не было. С чем это связано, на данный момент не ясно. Но есть вероятность, что эффект станет заметен спустя некоторое время.
Помимо авокадо нужно употреблять и другие овощи и фрукты!
По словам автора научной работы Наймана Хана (Naiman Khan), этот тип жира наиболее опасен, потому что обволакивает внутренние органы и часто связан с развитием диабета второго типа. К тому же, накопление абдоминального жира портит фигуру. На нашем сайте есть много статей о вреде ожирения — если интересно, можете почитать этот материал.
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Напоследок хочу поинтересоваться — как часто вы употребляете авокадо и ощущаете ли вы какую-либо пользу? Свой ответ пишите в комментариях.
Источник: hi-news.ru