Что будет, если есть авокадо каждый день?

Многие люди любят авокадо, но почему?Авокадо — это вечнозеленое дерево, которое растет только в теплых регионах нашей планеты. Из-за непривычной питательности и вкуса некоторые люди считают его плоды овощами, но на самом деле это фрукты. Авокадо обладает большой питательностью, из-за чего в 1998 году даже было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Считается, что это растение выращивалось аж в третьем тысячелетии до нашей эры древними ацтеками, которые называли его ауакатль (лесное масло) и использовали в качестве лекарства и первого прикорма для детей. Индейцы же смекнули, что плоды яйцеобразной формы должны хорошо влиять на мужское здоровье. Авокадо считается очень полезным продуктом даже сегодня — но действительно ли это так? Ученые уже давно изучили состав авокадо и могут дать точный ответ на этот вопрос.Интересный факт: раньше для обозначения авокадо в русском языке также использовались слова «агакат» и «аллигаторова груша». Последнее название связано с тем, что кожица плодов авокадо имеет зеленый цвет и неровный рельеф, как кожа крокодила.Где растет авокадо?Как и говорилось в начале статьи, деревья авокадо растут в теплых краях. На данный момент лидером по выращиванию авокадо считается Мексика. Но также авокадо выращивают в тропических регионах США, Бразилии, Африки и ряда других стран. Из каждого дерева собирается до 200 килограмм плодов. Существует примерно 400 сортов растения, различия между которыми могут найти разве что эксперты. В Европе купить авокадо можно в любое время года. В российских магазинах оно тоже есть — средняя цена авокадо равна 120 рублям.Дерево с плодами авокадоКак правильно есть авокадо?Перед употреблением авокадо нужно убедиться, что оно спелое. Для этого нужно слегка надавить на плод — если все хорошо, он будет слегка мягким. Если же он твердый, нужно оставить его на столе на несколько дней, чтобы он дозрел. Перед употреблением важно понимать, что кожура и косточка авокадо ядовиты. В частности, в них содержится персин, который может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому авокадо нужно разрезать пополам и вынуть косточку. Мякоть обычно едят ложкой — кожура становится чем-то вроде чашечки. В общем, главное есть только мякоть, а как это делать личное дело каждого.Если коротко, разделите авокадо надвое и ешьте мякотьСостав авокадоВ мякоти авокадо содержатся витамины В, Е, А, С, К и фолиевая кислота. Также в ней есть минералы, в числе которых кальций, фосфор, калий, железо и так далее. Каждый плод авокадо обладает высокой калорийностью — в 100 граммах содержится около 200 килокалорий. Авокадо также является лидером по содержанию манногептулозы, природного моносахарида, который хорошо влияет на здоровье человека.Из авокадо можно сделать много блюд и самый простой из них — бутербродЧитайте также: Почему с возрастом люди начинают любить оливки и другие продукты со странным вкусом?Польза авокадоДиетологи советуют регулярно употреблять авокадо людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также этот продукт можно употреблять для улучшения общего состояния организма. Самым полезным веществом в авокадо считается манногептулоза, которая хорошо влияет на нервную систему человека, уменьшая чувство усталости. Также, несмотря на свою высокую калорийность, авокадо способствует похудению. Этот эффект достигается за счет того, что содержащиеся в нем жиры очень быстро усваиваются человеческим организмом.Съев авокадо можно очень быстро ощутить сытостьНедавно американские ученые доказали, что ежедневное употребление авокадо может помочь избавиться от абдоминальных жировых отложений. Они располагаются в области живота и верхней части тела в целом — именно их хотят «прогнать» люди, желающие похудеть. В ходе научной работы исследователи разделили добровольцев на две группы и попросили одну из них ежедневно есть авокадо. В результате оказалось, что плоды действительно помогают похудеть, только вот эффект был замечен только на женщинах. А вот у мужчин жиросжигающего эффекта замечено не было. С чем это связано, на данный момент не ясно. Но есть вероятность, что эффект станет заметен спустя некоторое время.Помимо авокадо нужно употреблять и другие овощи и фрукты!По словам автора научной работы Наймана Хана (Naiman Khan), этот тип жира наиболее опасен, потому что обволакивает внутренние органы и часто связан с развитием диабета второго типа. К тому же, накопление абдоминального жира портит фигуру. На нашем сайте есть много статей о вреде ожирения — если интересно, можете почитать этот материал.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочу поинтересоваться — как часто вы употребляете авокадо и ощущаете ли вы какую-либо пользу? Свой ответ пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru