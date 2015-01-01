Можно ли зарядить электромобиль за 15 минут? Оказывается, да

Зарядная станция Terra 360Швейцарская компания ABB разработала самую мощную и быструю станцию для зарядки электрических автомобилей. Она именуется как Terra 360 и способна на одновременный заряд до 4 автомобилей. Полное восполнение энергии аккумулятора занимает 15 минут, в то время как станции Tesla Supercharger заряжают автомобили за час и даже больше. Если времени мало, автомобиль можно зарядить и за 3 минуты — в этом случае энергии хватит на преодоление 100 километров. Представители ABB уверены, что их проект увеличит популярность электрического транспорта и поможет очистить окружающую среду от вредных выбросов. Только вот некоторые люди (в том числе и мы) считают, что сначала зарядные станции ABB вряд ли будут пользоваться спросом. Но почему мы так считаем?Самая быстрая зарядная станция в миреО новой зарядной станции для электрических автомобилей было рассказано в издании New Atlas. Сообщается, что мощность Terra 360 достигает 350 киловатт, тогда как станции Tesla Supercharger могут обеспечивать мощность только на уровне 250 киловатт. Новые станции планируется установить как на заправках, так и поблизости торговых точек и других коммерческих заведений — конструкция занимает очень мало места, поэтому может использоваться практически везде. За восполнением энергии водители смогут следить через 27-дюймовый дисплей или следя за световыми полосами, которые видны на изображении ниже.Дисплей и световые полосы, которые сообщают об уровне заряда аккумулятораЧитайте также: В США научились быстро заменять аккумуляторы электромобилей. Зарядка больше не нужна?Зачем нужны электромобили?В первую очередь станции Terra 360 появятся в Европе, примерно в конце 2021 года. А годом позже они начнут появляться на территории США и Латинской Америки. По словам президента подразделения ABB по электромобилям Франка Мюлона (Frank Muehlon), благодаря борьбе с климатическими изменениями, в будущем спрос на электромобили будет только расти. Соответственно, у многих водителей возникнет потребность в быстром восполнении заряда аккумулятора.Компания ABB считает, что ее станция поможет популяризовать электрический транспортСтанция Terra 360 с вариантами зарядки, отвечающими различным потребностям, является ключом к удовлетворению этой потребности и ускорению глобального внедрения электрических автомобилей, — заключил Фран Мюлон.Своим мнением поделился и директор по связям Теодор Сведжемарк (Theodor Swedjemark). Он напомнил, что на автомобили с двигателями внутреннего сгорания приходится пятая часть глобальных выбросов углекислого газа. Поэтому переход человечества на электрический транспорт имеет решающее значение при достижении главной цели Парижского климатического соглашения. Компания ABB готова подать пример, заменив свой автопарк из 10 000 транспортных средств на электромобили. Во сколько тысяч (или даже миллионов) долларов это ей обойдется, не разглашается. Но учитывая количество автомобилей, сумма должна быть внушительной.Парижское климатические соглашение — это принятая в 2015 году договоренность между странами о принятии мер по снижению углекислого газа в воздухе. Стороны хотят удержать рост глобальной температуры воздуха «намного ниже» 2 градусов Цельсия. Страны хотят достичь этой цели «настолько скоро, насколько это окажется возможным».Почему быстрая зарядная станция не будет популярной?Планы компании ABB звучат круто, да и сама станция Terra 360 впечатляет своей мощностью. Только вот в первые годы она вряд ли будет очень популярна, потому что воспользоваться зарядкой за 15 минут смогут далеко не все владельцы электрических автомобилей. Для этого необходимо, чтобы автомобиль поддерживал мощность зарядки в 350 киловатт, а таких моделей сегодня очень мало. Например, такой станцией не смогут воспользоваться владельцы автомобилей Tesla — им будет проще найти ближайший Supercharger. Но быстрая зарядка будет доступна для владельцев автомобилей вроде Hyundai Ioniq 5 — у них поддержка такой мощности имеется.Автомобиль Hyundai Ioniq 5Если вы хотите узнать, как заряжаются электрические автомобили, рекомендую почитать этот материал. В ней подробно рассказаны все тонкости зарядки Tesla: сколько времени для этого требуется, можно ли заряжать автомобиль дома, как это происходит в торговых центрах и так далее. В этом же материале есть сведения о том, что в ближайшие годы Tesla тоже выпустит станции мощностью до 350 киловатт.Презентация зарядной станции Terra 360Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочу поинтересоваться: как вы думаете, в каком году электрические автомобили на дорогах станут нормой? Свой ответ пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru