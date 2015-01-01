Летучие мыши могут ежегодно заражать вирусами людей сотни тысяч раз в год

Ученые предполагают, что летучие мыши ежегодно заражают 400 тысяч людей вирусами, вызывающими пневмониюЗа последние двадцать лет только два коронавируса распространились по миру — это SARS-CoV, который вызвал вспышку SARS в 2003 году, а также SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии COVID-19. Однако, как говорят ученые в своем новом исследовании, ситуация с передачей вирусов от летучих мышей людям может оказаться намного более серьезной, чем принято считать. Совсем недавно я рассказывал, что команда исследователей обнаружила “родственников” коронавируса в летучих мышах, которые отличаются от SARS-CoV-2 всего на 3-5%, и тоже способны заражать человека. В нынешнем исследовании говорится, что ежегодно на Земле порядка 400 тысяч человек заражаются вирусами от летучих мышей, которые вызывают атипичные пневмонии. Однако эти заражения не перерастают в эпидемии, и тем более пандемии. Правда, число 400 тысяч приводится с серьезной оговоркой, так как на самом деле неизвестно точное число заражений опасными вирусами от диких животных.Откуда начнется вспышка нового опасного вирусаИсследователи из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре создали карту, на которой обозначили места обитания летучих мышей, способных переносить коронавирусы. Также они отметили на ней ближайшие места обитания людей. Таким образом им удалось обнаружить потенциально опасные точки, где могут возникнуть заражения людей вирусами. В результате оказалось, что порядка полмиллиарда человек живут в районах, где теоретически может произойти заражение от животного к человеку.Такие районы имеются в северной Индии, Мьянме, Непале, а также многих районах Юго-Восточной Азии. Особенно высокий риск в южной части Китая, Вьетнаме, а также на многих островах Индонезии. Подробные данные исследования имеются в препринте на сервисе MedRxiv.Как говорят ученые, в одной из обозначенных точек, скорее всего, появится новый вирус, напоминающий нынешний Covid-19 или прошлый SARS. Да, появление нового коронавируса, это лишь вопрос времени. Однако составленная карта поможет ученым направить усилия, чтобы снизить вероятность такого заражения. Кроме того, возможно карта поможет найти SARS-CoV-2 или его ближайших родственников в дикой природе.Когда жизнь ни чему не учит — в Китае продолжают торговать летучими мышамиЛюди ежегодно заражаются опасными вирусами от летучих мышейЕще до эпидемии Covid-19 было известно, что у людей из Юго-Восточной Азии часто встречается иммунитет от коронавирусов, связанных с SARS. Объединив эту информацию с данными о том, как часто люди в этом регионе контактируют с летучими мышами, и как долго в их крови остаются антитела, они рассчитали, что ежегодно здесь происходит порядка 400 тысяч случаев заражение.Причина такх заражений заключается в том, что люди в этом регионе постоянно контактируют с летучими мышами. Они добывают гуано в пещерах, охотятся на летучих мышей и едят их. Огромное количество местных жителей здесь промышляют торговлей животными. Поэтому 400 тысяч случаев заражений, это не так уж много, учитывая, что в регионе проживает около полумиллиарда человек и сотни миллионов летучих мышей.Вполне возможно, что на самом деле количество инфицированных за год гораздо больше. Но, почему же в таком случае не возникают новые эпидемии, такие как SARS и Covid-19? Причин тому, по мнению авторов работы, несколько. Далеко не все вирусы способны передаваться от человека к человеку. Так как они не очень хорошо адаптированы к организму человека, зачастую не выдерживают иммунную защиту или не успевают заразить необходимое количество клеток для дальнейшего развития.Не все вирусы, которыми заражаются люди от летучих мышей, передаются от человека к человеку подобно SARS-CoV-2Часть вирусов заражают лишь ограниченное количество людей в изолированном обществе, что не позволяет им распространиться и достичь уровня пандемии. Кроме того, исследователи уверены, что многие вспышки заболеваний неправильно диагностируются или вообще никогда не диагностируются. Однако далеко не все ученые разделяют мнение исследователей. К примеру, Дэвид Фисман, эпидемиолог из Университета Торонто, говорит, что теория скрытых инфекций не выглядит правдоподобной.Еще больше материалов об исследованиях коронавируса вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеТакже подвергает сомнение результаты исследователей Винсент Мюнстер, вирусолог из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, который длительное время занимается изучением коронавирусов. По его мнению, данные об антителах были получены в результате исследования всего нескольких тысяч человек. Причем анализы, которые использовались для выявления антител у местного населения к коронавирусам, недостаточно точные, то есть могли дать ложные положительные результаты.Напоследок отмечу, что до сих пор нет единого мнения относительно происхождения коронавируса, так как не существует четких доказательств, есть лишь предположения, которые регулярно озвучивает ВОЗ. Некоторые ученые утверждают, что вирус возник в природе естественным образом. Однако полностью отбрасывать версию, о том, что SARS-CoV-2 был выведен в лаборатории искусственно, пока тоже еще рано.

Источник: hi-news.ru