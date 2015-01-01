в закладки
WomenDraiv.ru
Наука и техника
5
0
Нравится0

Несколько самых опасных по мнению ученых последствий вегетарианства

Editor
Несколько самых опасных по мнению ученых последствий вегетарианства
Отказ от пищи животного происхождения может привести к ряду проблем со здоровьем

Вегетарианство в последнее время становится все более популярным — согласно статистике, в мире примерно 375 миллионов человек придерживаются растительной диеты. Люди отказываются от мяса по самым разным причинам — желают оздоровиться, хотят избавиться от лишнего веса, протестуют против убийства животных и т.д. Однако все чаще можно услышать от диетологов, медиков и ученых, что вегетарианство полезно не всегда и не всем. В первую очередь такая диета противопоказана маленьким детям и беременным женщинам. Также от нее стоит отказаться людям с такими заболеваниями, как туберкулез, анемия, обструктивный бронхит и пр., о чем говорит заведующий отделом диетологии и клинических исследований института экогигиены и токсикологии имени Л.Медведя, Петр Карпенко. Его слова подтверждают многочисленные исследования . В некоторых странах, к примеру, в Бельгии за принуждения ребенка к вегетарианству можно даже попасть в тюрьму. Но и это еще не все — некоторые исследования показывают, что вегетарианство может причинить вред даже абсолютно здоровым людям, которые изначально не имеют к нему противопоказаний. Поэтому, прежде чем полностью отказываться от животного белка, рекомендую взвесить все “за” и “против”.

Риск переломов костей выше почти в два раза

Многие популярные блогеры, продвигающие идею отказа от животной пищи, такие как Виталий Островский, любят приводить в пример травоядных животных. “Питайся растениями, и будешь таким же здоровым и крепким, как бык”. Вот только они забывают сказать, что пищеварительная система у людей совсем не такая, как у травоядных животных. Поэтому отказ от мяса вместо укрепления здоровья и получения недюжинной силы может обернуться слабыми, хрупкими костями.

Согласно результатам исследования, которое было проведено британскими учеными, у вегетарианцев риск получения переломов повышен на 43%. Подробности опубликованы в журнале BMC Medixine.

Перелом бедренной кости у вегетарианцев случается более чем в два раза чаще, чем у людей, которые едят мясо

В исследовании приняли участие почти 55 тысяч человек, за которыми исследователи наблюдали в течение 18 лет. Среди них 15 499 были вегетарианцами, а 1982 — веганами. Как не сложно догадаться, чаще всего от переломов страдали участники, отказавшиеся от мяса. Причем переломы бедренных костей у них случались более чем в два раза чаще, чем у людей, которые ели мясо. Кроме того, у вегетарианцев и веганов чаще возникали переломы ключицы, ребер и позвонков.

У вегетарианцев хуже работает мозг

Наш мозг является довольно “прожорливым” органом, который расходует около 20% энергии, потребляемой всем организмом. Для нормальной работы нашему мозгу требуются жиры, аминокислоты, витамины, различные микроэлементы и пр. Проще всего все это получить из мяса животных. Отсюда можно предположить, что у людей, которые потребляют мясо, мозг работает эффективнее. Но это только предположение, а как обстоит дело на практике?

Целенаправленного исследования, где сравнивали бы группу веганов и мясоедов, пока еще не было проведено. Однако, интересный результат показало исследование влияния школьного питания на работу мозга, которое было проведено в Кении. В нем приняли участие более 500 детей. Все они до начала обучения были поделены на три группы. Первая группа ежедневно получала мясной суп, второй группе давали молочные продукты, а третьей группе — овощной суп или не давали суп вовсе.

Одних овощей и фруктов человеку недостаточно для нормальной работы мозга

Такой рацион сохранялся на протяжении всех семи лет обучения. Следует отметить, что в результате плохой экономической обстановки в стране, большинство детей за пределами школьной столовой не получали мясо. По окончанию эксперимента исследователи выяснили, что у детей, которые ежедневно употребляли мясной суп, уровень интеллекта был гораздо выше, чем у сверстников. Кроме того, они лучше решали арифметические задачи.

Причина таких результатов может заключаться в том, что многие необходимые мозгу питательные вещества имеются только в пище животного происхождения. К таким относится креатин, таурин, карнозин, омега-3, гемовое железо, витамины D3, B12 и пр. Некоторые из них можно найти в растительной пище, но усваиваются они гораздо хуже.

Вероятность инсульта выше, чем у мясоедов

Согласно исследованиям ученых из Оксфордского университета, у вегетарианцев и веганов риск развития инсульта увеличен на 20 процентов. Результаты исследований подробно описаны в медицинском журнале BMJ. Особенно высок риск геморрагического инсульта, то есть кровотечения из артерии в мозг.

У вегетарианцев выше риск возникновения инсульта

Причины повышенного риска ученые пока точно назвать не могут. Есть подозрение, что виной тому служит слишком низкий уровень холестерина. Недавно я рассказывал, о том, что в определенных количествах он необходим человеку. В частности, было установлено, что в результате низкого уровня “плохого” холестерина у женщин повышается риск инсульта. Однако проблема может быть также связана с низким уровнем некоторых питательных веществ. В частности, к таким последствиям может привести недостаток витамина B12.

Не забудьте подписаться на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.

Недостаток железа, витаминов В12 и D

Как я уже сказал выше, многие микроэлементы и витамины человек может получить только из продуктов животного происхождения. В частности, это касается витаминов В12 и D. Поэтому исследование американских ученых вполне закономерно показало, что в крови людей, отказавшихся от мяса, этих витаминов не хватает. Результаты исследований опубликованы в журнале The Journal of the American Osteopathic Association.

Недостаток этих витаминов чреват самыми разными заболеваниями. В частности, как говорят ученые, у вегетарианцев могут быть проблемы со свертываемостью крови и памятью. Напомню, недавно мой коллега рассказывал еще об одном негативном последствии отказа от мяса — депрессии. Все это подтверждает тот факт, что “против природы не попрешь”. Хотим мы этого или нет, но человеческий организм нуждается в полноценном питании, а значит в его рационе должно присутствовать и мясо животных.

Источник: hi-news.ru

Теги:Это интересно
Похожие новости:
Вегетарианство приводит к депрессии: правда ли это?

Вегетарианство приводит к депрессии: правда ли это?

Наука и техника
Вегетарианство чревато потерей массы мозга

Вегетарианство чревато потерей массы мозга

Новости здоровья
Средиземноморская диета продлевает жизнь на 15 лет

Средиземноморская диета продлевает жизнь на 15 лет

Новости здоровья
Отказ от мяса способствует старению кожи

Отказ от мяса способствует старению кожи

Диета
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Впишите недостающие буквы - м*ки*ж ли*а