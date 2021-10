Несколько самых опасных по мнению ученых последствий вегетарианства

Отказ от пищи животного происхождения может привести к ряду проблем со здоровьемВегетарианство в последнее время становится все более популярным — согласно статистике, в мире примерно 375 миллионов человек придерживаются растительной диеты. Люди отказываются от мяса по самым разным причинам — желают оздоровиться, хотят избавиться от лишнего веса, протестуют против убийства животных и т.д. Однако все чаще можно услышать от диетологов, медиков и ученых, что вегетарианство полезно не всегда и не всем. В первую очередь такая диета противопоказана маленьким детям и беременным женщинам. Также от нее стоит отказаться людям с такими заболеваниями, как туберкулез, анемия, обструктивный бронхит и пр., о чем говорит заведующий отделом диетологии и клинических исследований института экогигиены и токсикологии имени Л.Медведя, Петр Карпенко. Его слова подтверждают многочисленные исследования . В некоторых странах, к примеру, в Бельгии за принуждения ребенка к вегетарианству можно даже попасть в тюрьму. Но и это еще не все — некоторые исследования показывают, что вегетарианство может причинить вред даже абсолютно здоровым людям, которые изначально не имеют к нему противопоказаний. Поэтому, прежде чем полностью отказываться от животного белка, рекомендую взвесить все “за” и “против”.Риск переломов костей выше почти в два разаМногие популярные блогеры, продвигающие идею отказа от животной пищи, такие как Виталий Островский, любят приводить в пример травоядных животных. “Питайся растениями, и будешь таким же здоровым и крепким, как бык”. Вот только они забывают сказать, что пищеварительная система у людей совсем не такая, как у травоядных животных. Поэтому отказ от мяса вместо укрепления здоровья и получения недюжинной силы может обернуться слабыми, хрупкими костями.Согласно результатам исследования, которое было проведено британскими учеными, у вегетарианцев риск получения переломов повышен на 43%. Подробности опубликованы в журнале BMC Medixine.Перелом бедренной кости у вегетарианцев случается более чем в два раза чаще, чем у людей, которые едят мясоВ исследовании приняли участие почти 55 тысяч человек, за которыми исследователи наблюдали в течение 18 лет. Среди них 15 499 были вегетарианцами, а 1982 — веганами. Как не сложно догадаться, чаще всего от переломов страдали участники, отказавшиеся от мяса. Причем переломы бедренных костей у них случались более чем в два раза чаще, чем у людей, которые ели мясо. Кроме того, у вегетарианцев и веганов чаще возникали переломы ключицы, ребер и позвонков.У вегетарианцев хуже работает мозгНаш мозг является довольно “прожорливым” органом, который расходует около 20% энергии, потребляемой всем организмом. Для нормальной работы нашему мозгу требуются жиры, аминокислоты, витамины, различные микроэлементы и пр. Проще всего все это получить из мяса животных. Отсюда можно предположить, что у людей, которые потребляют мясо, мозг работает эффективнее. Но это только предположение, а как обстоит дело на практике?Целенаправленного исследования, где сравнивали бы группу веганов и мясоедов, пока еще не было проведено. Однако, интересный результат показало исследование влияния школьного питания на работу мозга, которое было проведено в Кении. В нем приняли участие более 500 детей. Все они до начала обучения были поделены на три группы. Первая группа ежедневно получала мясной суп, второй группе давали молочные продукты, а третьей группе — овощной суп или не давали суп вовсе.Одних овощей и фруктов человеку недостаточно для нормальной работы мозгаТакой рацион сохранялся на протяжении всех семи лет обучения. Следует отметить, что в результате плохой экономической обстановки в стране, большинство детей за пределами школьной столовой не получали мясо. По окончанию эксперимента исследователи выяснили, что у детей, которые ежедневно употребляли мясной суп, уровень интеллекта был гораздо выше, чем у сверстников. Кроме того, они лучше решали арифметические задачи.Причина таких результатов может заключаться в том, что многие необходимые мозгу питательные вещества имеются только в пище животного происхождения. К таким относится креатин, таурин, карнозин, омега-3, гемовое железо, витамины D3, B12 и пр. Некоторые из них можно найти в растительной пище, но усваиваются они гораздо хуже.Вероятность инсульта выше, чем у мясоедовСогласно исследованиям ученых из Оксфордского университета, у вегетарианцев и веганов риск развития инсульта увеличен на 20 процентов. Результаты исследований подробно описаны в медицинском журнале BMJ. Особенно высок риск геморрагического инсульта, то есть кровотечения из артерии в мозг.У вегетарианцев выше риск возникновения инсультаПричины повышенного риска ученые пока точно назвать не могут. Есть подозрение, что виной тому служит слишком низкий уровень холестерина. Недавно я рассказывал, о том, что в определенных количествах он необходим человеку. В частности, было установлено, что в результате низкого уровня “плохого” холестерина у женщин повышается риск инсульта. Однако проблема может быть также связана с низким уровнем некоторых питательных веществ. В частности, к таким последствиям может привести недостаток витамина B12.Не забудьте подписаться на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Недостаток железа, витаминов В12 и DКак я уже сказал выше, многие микроэлементы и витамины человек может получить только из продуктов животного происхождения. В частности, это касается витаминов В12 и D. Поэтому исследование американских ученых вполне закономерно показало, что в крови людей, отказавшихся от мяса, этих витаминов не хватает. Результаты исследований опубликованы в журнале The Journal of the American Osteopathic Association.Недостаток этих витаминов чреват самыми разными заболеваниями. В частности, как говорят ученые, у вегетарианцев могут быть проблемы со свертываемостью крови и памятью. Напомню, недавно мой коллега рассказывал еще об одном негативном последствии отказа от мяса — депрессии. Все это подтверждает тот факт, что “против природы не попрешь”. Хотим мы этого или нет, но человеческий организм нуждается в полноценном питании, а значит в его рационе должно присутствовать и мясо животных.

Источник: hi-news.ru