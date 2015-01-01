Чем черный чай оказался полезнее зеленого

Исследование показало, что черный чай полезней, чем зеленыйКогда заходит разговор о пользе черного и зеленого чая, как правило, пальму первенства отдают последнему. Его целебные свойства объясняется большим содержанием полифенолов, которые представляют собой мощные природные антиоксиданты. Они способны связывать и удалять из организма свободные радикалы, которые являются причиной повреждения клеток, вызывают болезни и ускоряют процесс старения организма. По этим же причинам зеленый чай известен своим противовоспалительным действием. Многочисленные исследования показали, что он способен улучшать работу мозга, замедлять процессы старения, помогает в борьбе с лишним весом, снижает риск развития диабета второго типа и даже рака, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако полезные для организма полифенолы имеются не только в зеленом чае, но и в черном. Более того, российские ученые считают, что черный чай все же полезней, по крайней мере, он эффективней борется с окислительным стрессом.Черный чай лучше, чем зеленый подавляет окислительный стрессУченые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН заинтересовались вопросом какой чай лучше справляется с подавлением окислительного стресса в аорте, вызванного облучением радиацией. Окислительным стрессом называется процесс, при котором клетки человека повреждаются и гибнут в результате окисления. Окислительный стресс возникает, когда в организме образуется слишком много радикальных атомов кислорода. Они отличаются высокой активностью, в результате чего присоединяются к жизненно важным молекулам, к примеру, ненасыщенным жирам или даже ДНК, и окисляют их, вызывая тем самым самые разные негативные последствия.Ранее было установлено, что ионизирующая радиация, которая применяется в терапевтических целях, повышает активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), который во многом отвечает за регуляцию кровяного давления. Проще говоря, облучение радиацией позволяет стабилизировать и нормализовать кровяное давление. К слову, это не единственное полезное терапевтическое свойство радиации. Недавно я писал о том, что радиоактивное облучение запускает процесс омоложение клеток сердца и тем самым нормализует сердечный ритм.Окислительный процесс приводит к разрушению клеткиОднако от повышенной активности фермента АПФ имеется и негативный эффект — увеличивается количество активных форм кислорода. Это может в свою очередь привести к развитию атеросклероза по причине окислительного стресса. Чтобы оценить эффективность обоих видов чая, ученые провели эксперимент на крысах. Грызунов разделили на группы и давали черный и зеленой чай разной крепости. Затем их облучали радиацией, после чего измеряли уровень АПФ и молекул-окислителей.Результаты оказались неожиданными — черный чай в 12 раз эффективнее подавлял окислительный стресс. Во-первых, его требовалось значительно меньше, чтобы полностью устранить окислительный процесс. А во-вторых, положительный эффект наступал гораздо быстрее, чем после приема зеленого чая. Результаты исследований опубликовано в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.В статье исследователи объясняют почему черный чай лучше подавляет окислительный стресс. Все дело в том, что в зеленом чае имеются вещества, которая сами по себе вызывают окислительный стресс, а именно — галлоилированные катехины. Правда, в черном чае они тоже имеются, но в гораздо меньшей степени. Соответственно, черный чай в этом плане является более эффективным.Черный чай лучше действует на сердечно-сосудистую систему, чем зеленыйЧерный чай будут использовать терапевтических целях?Пока положительный результат был зафиксирован только на грызунах. Но, если дальнейшие исследования покажут эффективность черного чая и для людей, он может быть использован для подавления окислительного стресса в сосудах при лучевой терапии опухолей. Как известно, облучению в таких случаях подвергаются не только злокачественные клетки, но и здоровые.Не забудьте подписаться на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете больше увлекательных исследований и других интересных материалов.Конечно, это не значит, что для лечения будет применяться именно чай. В настоящее время ученые планируют лучше изучить чайные полифенолы по отдельности. Это позволит выделить среди них наиболее активный, который лучше остальные подавляет окислительный стресс. На основе его в будущем может быть создан препарат, который будут давать при проведении лучевой терапии. Напоследок напомню, что ранее сингапурские ученые придумали использовать зеленый чай в качестве носителя для доставки лекарств в организм при лечении онкологии, что значительно повысило эффективность терапии.

Источник: hi-news.ru