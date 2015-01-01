Депрессия может развиться даже у мышей. Но из-за чего?

Мыши умеют сочувствовать, поэтому склонны к депрессииПо данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня от депрессии страдает более 260 миллионов человек по всему миру. Недавно японские ученые выяснили, что этому психическому расстройству подвержены даже мыши. Причем у них депрессия развивается очень быстро — им достаточно стать свидетелями страдания сородичей. В ходе научной работы исследователи также узнали, что на мышей воздействуют те же антидепрессанты, что и на людей. Только вот эффект длится не долго и уже спустя несколько дней грызуны снова начинают плохо себя чувствовать. Исследователи считают, что результаты проведенной научной работы в очередной раз доказывают, что лечение депрессии занимает много времени. Одними таблетками обойтись вряд ли получится — нужна психотерапия.Интересный факт: депрессия является основной причиной инвалидности в мире. Больше всего депрессии подвержены женщины, а мужчины страдают от нее реже. Существует много методов лечения депрессии, только они занимают много времени, а люди обращаются за помощью очень редко.Эксперимент с мышамиО проведенной научной работе и его результатах было рассказано в издании Daily Mail. В рамках эксперимента ученые поместили маленькую мышь в клетку с большой особью. Само собой разумеется, крупный грызун не был рад непрошенному гостю и начал защищать свою территорию. Но эта парочка не была особо интересна ученым, потому что в эксперименте приняла участие еще одна мышь. Она была помещена в отдельную клетку и пребывала в полной безопасности, но при этом отлично видела все страдания маленькой мыши по соседству.Мышь, увидевшая страдания другого грызуна, впала в депрессиюДепрессия у животныхНесмотря на то, что третья мышь была в безопасности, она испытала большой стресс и у нее развилась депрессия. В частности, через 10 дней у нее возникли признаки ангедонии — эмоционального состояния, при котором у живого существа исчезает тяга к удовольствиям. По словам ведущего автора исследования Акиеси Сайто (Akiyoshi Saitoh), они попробовали дать мыши обычную и сладкую воду. Как правило, мыши выбирают второй вариант, потому что ее пить гораздо приятнее. Но увидевшая страдания своего сородича мышь была не придирчива к воде, то есть у нее не было тяги к получению удовольствия.Депрессивная мышь стала меньше общаться с сородичамиИсследователь сравнил поведение депрессивной мыши с «хикикомори». В Японии так называют подростков, которые добровольно находятся в заточении в домах своих родителей из-за боязни выходить в мир. Это очень тяжелое состояние, которое сильно портит качество жизни — из-за своих страхов подростки не могут найти пару и даже начать самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. При помещении шокированной мыши к другим особям, она не хотела с ними взаимодействовать, что очень странно, ведь мыши крайне общительные существа.Ученые сравнили депрессивную мышь с «хикикомори»Впоследствии ученым удалось найти даже физиологические изменения в организме мыши. Они нашлись в зубчатой извилине — области гиппокампа, которая связана с памятью и сенсорным восприятием мира. Нейроны в этой области стали хуже выживать, из-за чего у мыши явно ухудшилась память и нарушилось восприятие окружающей среды.Зубчатая извилина человеческого мозгаЧитайте также: Лабораторные мыши могут «потеть жиром». Это самый простой способ похудетьЛечение депрессииЧтобы вылечить мышь от депрессии, ученые попробовали дать ей антидепрессант флуоксетин, который больше известен как «Прозак». Он удерживает «гормон радости» серотонин на оптимальном уровне, благодаря чему улучшает настроение, уменьшает чувство страха и устраняет дисфорию — болезненно-пониженное настроение. На какое-то время антидепрессант действительно подействовал. Но полного выздоровления не произошло и симптомы депрессии вернулись спустя несколько недель.Депрессивную мышь удалось вылечить при помощи «Прозака»Если не хотите пропускать важные новости науки и технологий, обязательно подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ruПо мнению исследователей, возвращение депрессии после приема лекарств является очередным доказательством того, что это психическое расстройство очень тяжело дается лечению. По мнению нейрофизиолога Роберта Сапольски (Robert Sapolsky), депрессия вовсе является худшей болезнью, с которой можно столкнуться. Всем людям временами бывает тоскливо, но при депрессии это чувство не покидает человека неделями, а иногда даже месяцами и годами. Подавленное состояние не позволяет наслаждаться жизнью, а иногда вовсе становится причиной смерти. Подробнее о том, что такое депрессия и почему ее так важно лечить, можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru