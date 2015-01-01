Предки американских индейцев пришли из Сибири

Ученые опровергли версию о том, что индейцы являются выходцами из Японии — их предки жили на территории современной РоссииИндейцами принято называть местные народы Америки. Генетически они больше всего близки к народам Азии. Однако ученые до сих пор спорят какой народ является их прямым предком. Версий существует несколько, согласно одной из них, они мигрировали из Японии примерно 15 тысяч лет назад. Как предполагают некоторые ученые, они шли вдоль северного края Тихого океана, в результате смогли добраться до северо-западного побережья Северной Америки. Затем они направились на юг, при этом частично оседали, заселяя весь материк. В результате менее чем за 2 тысячи лет они заняли земли Южной Америки. Теория, как обычно, возникла не на пустом месте. Ученые обнаружили сходство каменных орудий труда местного населения Японии дземон, которые жили примерно 15000 лет назад, с теми, что были найдены археологами на американском материке. Однако группой ученых из США, России и Испании эта теория была опровергнута. Генетическое исследование зубов показало, что индейцы не являются потомками народа, проживавшего на территории современной Японии.Индейцы не являются выходцами из ЯпонииВ работе, проведенной одним из ведущих мировых специалистов по изучению человеческих зубов совместно со экспертами по генетике, говорится, что для обнаружения родственных связей индейцев с другими народами были проведены генетические анализы зубов, обнаруженных на разных континентах. В том числе ученые детально изучили зубы людей дземон. Результаты исследования на днях было опубликовано в журнале PaleoAmerica.Как заявляет Ричард Скотт, профессор, под руководством которого было проведено исследование, им удалось выяснить, что археологическая теория не согласуется с биологической. К слову, это уже не первый случай, когда археология уводила ученых по “ложному следу”. Напомню, что недавно я рассказывал о цивилизации этрусков. Генетический анализ показал, что, вопреки мнению археологов, этруски относились к коренному населению Италии и, возможно, даже основали Рим.За свой почти 50-летний опыт Ричард Скотт, профессор антропологии из Невадского университета в Рино, объездил множество уголков земли, где он собирал информацию о человеческих зубах, причем не только древних, но и современных людей. В результате он опубликовал множество научных работ и даже издал несколько книг на эту тему.Ранее предполагалось, что индейцы являются потомками народа дземон, населявшего территорию ЯпонииВ последней своей работе ученый со своими коллегами использовали многомерные статистические методы. Для исследования они использовали большую выборку зубов жителей из Северной и Южной Америки, а также Азии и Тихого океана. В ходе работы им далось выяснить, что между народом дземон и коренными американцами связь действительно имеется, но она очень слабая. Поэтому индейцы не могут быть прямыми потомками древнего японского народа. Только около семи процентов образцов их зубов были схожи с образцами неарктических коренных американцев, которые считаются первыми народами Америки.Не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен-канал, где мы подготовили для вас еще больше интересных материалов.Полученные результаты ученые перепроверили генетическим анализом, и он показал то же самое. Небольшая связь хоть и имеется между народами, но она может говорить только о том, что у них имеются общие корни. Эта работа сочетается с другим исследованием ДНК древних людей из Азии и Америки. Оно показало, что эти народы разделились от общего предка гораздо раньше, чем предполагалось, еще до миграции в Америку.Правда, исследование не опровергает предположение, что древние индейцы пришли в Америку через северо-западное побережье Тихого океана. Речь идет лишь о том, что они не являются потомками дземон.Генетический анализ показал, что коренное население Америки пришло на континент из СибириПервые люди в Америке появились до последнего ледникового периодаВ конце сентября в журнале Science вышла еще одна интересная статья. В ней сообщается, что археологами были обнаружены следы древних людей в Нью-Мексико, возраст которых составляет 23000 лет. Ученые говорят об открытии, как об окончательном свидетельстве того, что в Северной Америке люди жили еще до последнего ледникового периода. Правда, пока еще они не могут сказать кому именно принадлежат эти следы, и связаны ли они вообще с коренными жителями Америки. Однако в работе говорится, что следы не принадлежат выходцам из Японии.Как говорит Профессор Скотт, народ дземон являются одними из наименее вероятных предков всех коренных американцев. Поэтому наиболее вероятной остается теория о том, что местное население Америки своими корнями уходит в Сибирь. Эту теорию подтверждает работа группы международных ученых, которое также было опубликовано в журнале Science. Генетическое исследование показало, что доисторические жители Байкала и коренные американцы являются родственниками. Причем в ходе исследования ученые смогли выяснить, что будущие жители американского континента покинули Сибирь примерно 23 тысяч лет назад. Таким образом, “пазл” наконец-то сложился. Надо сказать, что в последнее время многое стало проясняться из происхождения и жизни индейцев. Недавно я рассказывал, что цивилизация Майя не была уничтожена взрывом вулкана Илопанго, как предполагалось ранее. Для многих ученых это тоже стало неожиданностью.

Источник: hi-news.ru