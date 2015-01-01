В США разработан робот-собака со встроенной винтовкой

Четвероногий робот с винтовкой SPURВ апреле 2021 года один из пользователей твиттера рассказал, как защититься от робота-собаки Boston Dynamics. Оказывается, в его конструкции есть удобная ручка, дернув за которую можно легко извлечь аккумулятор. Также можно нажать среднюю кнопку на панели управления сзади конструкции. Причиной написания такого поста стала новость о том, что четвероногий робот Spot начал использоваться некоторыми департаментами полиции США. Люди посчитали, что если оснастить такого робота оружием, он может стать смертельно опасным для всех без исключения. Опасения оказались не лишены оснований — компания Sword Defense Systems представила робота, на спине которого есть мощная винтовка. Способности робота впечатляют, но не станет ли он предводителем восстания машин?Робот со встроенной винтовкойО боевом роботе американского производства рассказало издание The Drive. Сам по себе он ничем не примечателен — таких роботов уже много. Например, относительно недавно китайская компания Unitree Robotics представила такого «механического друга» всего за 2 700 долларов. О четвероногой платформе стоит сказать только то, что она представляет собой робота Q-UGV, произведенного компанией Ghost Robotics. Имеющиеся в ногах электромоторы позволяют ему передвигаться со скоростью до 7 километров в час. На одном заряде боевой робот может преодолеть 12 километров.Видео о роботе Q-UGV с винтовкой SPURКак оснастить робота оружием?Больше всего нам интересна винтовка Special Purpose Unmanned Rifle (SPUR), которая установлена на спине робота-собаки. Разработчики сообщили, что оружие можно будет установить на спину любого четвероногого робота. Видимо, подойдет даже популярный сегодня Spot от Boston Dynamics. В начале 2021 года он получил большое обновление и научился выполнять много задач. На нашем сайте есть видео, где он следит за производственным оборудованием и после окончания работы встает на платформу для зарядки аккумулятора.Робот с винтовкой на спинеВинтовка весит 7,7 килограмма и оборудована тепловизором. Так называется прибор, способный определять температуру разных объектов даже с большого расстояния. Для оружия все окружающие объекты представляют собой поверхности, окрашенные в разные цвета. Если объект холодный и безжизненный, он отображается синим. А если в поле зрения робота оказывается человек или животное, он выделяется красным или желтым оттенком. Чтобы робот мог целиться издалека, оружие оснащено прицелом с 30-кратным увеличением. При этом он одинаково хорошо работает как ярким днем, так и темной ночью.Люди под тепловизоромВинтовку можно зарядить патронами двух видов. Во-первых, это Creedmoor калибром 6,5 миллиметра. Они были спроектированы специально для стрельбы на большую дистанцию и чаще всего используются охотниками. Во-вторых, это патроны 7.62 NATO. Это стандартные винтовочно-пулеметные боеприпасы стран НАТО. Эти патроны были разработаны для поражения живых целей. Известно, что при прохождении через ткани они могут развернуться на 90 градусов и продолжать движение донной частью вперед. Это приводит к ранениям, которые часто оказываются несовместимыми с жизнью. Как вы уже поняли, робот очень опасен.Патроны CreedmoorКорпус робота сделан из керамики, потому что так его риск быть обнаруженным вражескими системами ночного видения сводятся к нулю. Во время стрельбы роботу придется сохранять равновесие, потому что винтовка SPUR дает сильную отдачу. Лучше всего для стрельбы использовать упомянутые выше патроны Creedmoor, потому что они обладают минимальной отдачей. В этом случае с удержанием равновесия у робота не должно возникать никаких проблем.Читайте также: Tesla представит робота-гуманоида в 2022 году. Каким он будет?Самые устойчивые роботыВпрочем, даже в случае падения четвероногие роботы очень быстро принимают рабочее положение. На протяжении многих лет инженеры выкладывают на YouTube видео, где они всячески толкают роботов и пытаются сбить их с ног. За все это время они уже явно научились вставать при падении. Ниже я вставил видео с самыми известными издевательствами людей над роботами. Не страшно ли вам от мысли, что когда-нибудь они захотят отомстить человечеству? Среди них теперь есть модели с огнестрельным оружием, так что людям стоило бы вести себя более осторожно.Видео про вооруженных роботовСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Недавно инженеры представили робота LEONARDO, которого невозможно сбить с ног. Правда они воспользовались слишком банальной хитростью. Если хотите узнать подробности об этом роботе, добро пожаловать в эту статью.

Источник: hi-news.ru