Смертность от погодных катаклизмов на планете сокращается, но чего ждать в будущем?

Количество стихийных бедствий за последние 50 лет увеличилось, но жертв стало меньшеМы регулярно рассказываем о глобальном потеплении климата и различных катаклизмах на планете, которые все больше угрожают человечеству. Казалось бы, хороших новостей о климате и погоде уже не осталось. Но это не так, к примеру, всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала в августе отчет об экстремальных погодных условиях. В нем говорится, что несмотря на резкое увеличение числа связанных с погодой и климатом бедствий, количество смертей от них за последние 50 лет сократилось почти в три раза. В чем секрет? Частые и опасные стихийные бедствия научили людей быть к ним готовым. Кроме того, за 50 лет технологии невообразимо шагнули вперед. Возникли системы раннего прогнозирования, появился интернет и т.д. Однако, радоваться пока рано. В статье об урагане Ида я рассказывал, что в будущем стихийные бедствия могут стать более непредсказуемыми и разрушающими. Кроме того, аномально высокая жара несет не меньшую опасность, чем, к примеру, ураганы.Как рассчитывается количество жертв катастроф и какие показатели мы имеемКаждый раз, когда происходит бедствие, будь то ураган, лесной пожар, извержение вулкана, торнадо или землетрясение, один из первых вопросов, который интересует каждого — сколько человек погибло. Списки жертв помогают осознать масштабы бедствия. Кроме того, они обеспечивают ситуационную осведомленность менеджеров по чрезвычайным ситуациям во время стихийных бедствий. То есть, в зависимости от этих цифр зачастую принимаются те или иные решения.Как говорят эксперты, во всем мире существуют огромные различия в определении количества смертей от стихийных бедствий. Иногда официальные лица учитывают только смертельные случаи, которые произошли в результате урагана, лесного пожара или наводнения. Также нередко этот показатель включает косвенные смерти, вызванные социальными потрясениями по причине бедствий. Число погибших может быть суммой индивидуальных смертей в результате бедствия или оценкой на уровне населения, рассчитанной с использованием статистических методов.В целом исследователи полагают, что точная информация отсутствует в регионах, где отсутствует адекватная инфраструктура управления чрезвычайными ситуациями. К примеру, в Африке указывается лишь приблизительное статистическое значение. В то же время континент сильно страдает от экстремальных погодных и климатических условий. Возможно, количество жертв здесь на самом деле больше, чем говорит официальная статистика.Аномально высокая температура является самой серьезной метеорологической опасностьюНо, даже при хорошей отчетности базы данных о стихийных бедствиях фиксируют лишь часть жизней, погибших в результате стихийных бедствий. К примеру, жара является самой смертоносной метеорологической опасностью во многих странах. Однако люди в основном погибают не от теплового удара, а инсультов, инфарктов и прочих заболеваний, спровоцированных высокой температурой. В результате они не попадают в статистику.Тем не менее, данные по смертности, как я сказал выше, имеют положительную динамику. В недавнем отчете ВМО говорится о том, что в период с 1970 по 2019 года количество смертей снизилось с 50 000 до менее 20 000 случаев в год. В то же время количество зарегистрированных стихийных бедствий резко возросло, и ВМО считает, что эта тенденция частично связана не только с изменением климата, но и улучшением отчетности.Чем больше бедствий, тем ниже смертностьКак говорит Сирил Оноре, директор департамента снижения риска стихийных бедствий ВМО, основной причиной положительной тенденции является огромный прогресс, достигнутый обществом в разработке систем раннего предупреждения. По его словам, наша способность точно прогнозировать погодные и климатические опасности «резко улучшилась» благодаря распространению сложных спутниковых датчиков и быстрому развитию компьютерных технологий.Современные технологии прогнозирования помогают снизить смертность от стихийных бедствийСтроительные нормы и новые инженерные методы, которые позволяют конструкциям противостоять сильным ветрам, наводнениям и сотрясениям земли, также помогают снизить количество смертей в результате стихийных бедствий. Кроме того, определенную роль играет Интернет и социальные сети, благодаря которым информация распространяется почти мгновенно.Как говорят эксперты, эта тенденция немного похожа на увеличение продолжительности жизни. Она происходит постепенно в течение длительного времени и практически незаметна. Но, если сравнить данные за последние 100 лет, то становится понятным, что изменения есть и они существенные.Чего ждать от глобального потепления климата и природных катаклизмов в будущем?Эксперты подчеркивают, что положительная тенденция не является поводом для самоуспокоения относительно огромных потерь в результате стихийных бедствий. Согласно недавнему отчету ВМО, более 90% смертей от стихийных бедствий, связанных с погодой и климатом, за последние 50 лет произошли в развивающихся странах. Поскольку изменение климата склоняет чашу весов к более экстремальным погодным условиям, этим регионам приходится переносить бедствия наиболее тяжело, и в будущем ситуация будет только ухудшаться.Зеленые насаждения в городах помогают легче переносить волны жарыЧто касается развитых стран, повышение смертности их тоже может коснуться. К примеру, большую опасность несет аномально высокая температуры. Недавнее исследование показало, что в период с 1983 по 2016 год подверженность людей экстремальной жаре утроилась во всем мире. Причина заключается в роста населения, изменении климата и повышении температуры. Напомню, что по оценкам ученых, потепление климата для здоровья людей может быть более опасным, чем пандемия COVID-19.Обязательно подпишитесь на наш Пульс Mail.ru, чтобы не пропустить самые интересные материалы на тему науки и технологийПо некоторым оценкам повышение температуры всего на 3 градуса по Цельсию увеличит количество смертей от погодных и климатических факторов более чем на один миллиард случаев. Частично решить проблему поможет строительство общественных центров, где люди могут сохранять прохладу во время волн тепла. Напомню, что в Канаде и некоторых штатах США во время волн тепла, когда регион накрыли тепловые купола, многие люди спасались от жары в специальных убежищах. Также снизить воздействие высокой температуры позволит обильная высадка деревьев в городах.Очевидно, что к глобальному потеплению климата необходимо готовиться уже сейчас. Иначе положительная тенденция относительно смертности окажется лишь затишьем перед бурей. Причем речь идет не о каких-то отдаленных от нас регионах. Напомню, что в России глобальное потепление климата наступает быстрее, чем в целом по планете.

Источник: hi-news.ru