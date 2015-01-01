Почему некоторые части человеческого тела более чувствительны, чем другие?

Некоторые части тела людей обладают повышенной чувствительностью, но почему?Если обратить внимание на ощущения в теле, можно заметить, что некоторые его части намного чувствительнее остальных. У человека повышенной чувствительностью обладают губы и руки, у свиней такая особенность характерна для мордочки, а у собак — для носа. Недавно американские ученые решили выяснить причину этого явления и провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Несмотря на то, что научная работа проводилась на животных, авторы уверены, что результаты актуальны и для людей. Они уже подозревали, что все это связано с тем, что нервные клетки в организмах живых созданий распределены неравномерно. У людей их больше всего на губах, руках и других частях тела, а у собак — на носу. Но с чем это связано? Сейчас мы во всем разберемся.Что такое соматосенсорная кора мозга?Результаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале Cell. Исследователи обратили внимание на то, что нервные клетки (нейроны) неравномерно распределены не только по телу, но и по головному мозгу. Особенно это актуально для соматосенсорной коры, которая расположена непосредственно за центральной бороздой, разделяющей лобную долю от теменной. Этот участок головного мозга получает информацию от всех сенсорных рецепторов организма, поэтому в его распоряжении есть что-то наподобие «карты тела». В соматосенсорной коре нейроны, связанные с головой и руками, занимают гораздо большее пространство, чем связанные с другими частями тела. Вот и получается, что именно эти части тела обладают большей чувствительностью.Соматосенсорная кора отмечена фиолетовым цветомПочему губы и руки очень чувствительны?Чтобы убедиться во всем упомянутом выше, ученые провели научный эксперимент с участием лабораторных мышей. Они воздействовали на разные участки тела грызунов и следили за активностью соответствующих участков мозга. К своему удивлению они обнаружили, что у мышиных детенышей число нервных окончаний на безволосых участках тела (которые должны быть более чувствительными) прямо пропорционально количеству нейронов в соматосенсорной коре головного мозга. Но с возрастом нейронов становится больше, хотя число нервных окончаний на оголенных участках тела остается неизменным. Это значит, что детеныши мышей меньше подвержены боли, чем взрослые особи.Эксперимент показал, что детеныши мышей менее чувствительны, чем взрослые особиЧитайте также: Действительно ли перед смертью нас ждет эйфория?Зачем нужны чувствительные органы?В ходе научного эксперимента ученые также выяснили, что нейроны наиболее чувствительных частей тела обладают повышенной силой и образуют большие скопления. Так что сомнений в том, что некоторые участки человеческого (и не только) организма обладают повышенной чувствительностью к боли и другим раздражителям, у ученых не осталось. Они считают, что все это нужно для того, чтобы организмы лучше ориентировались в окружающей среде и реагировали на различные сигналы. В жизни человек часто пользуется руками, поэтому они острее реагируют на разного рода раздражители. А вот свиньи в жизни в большей степени вынуждены полагаться на свой пятачок, поэтому большей чувствительностью обладает их рыло.Самым чувствительным местом свиней является их рылоСамо собой разумеется, при повреждении соматосенсорной коры головного мозга организм человека не может полноценно работать. Самым главным симптомом такого поражения является аграфестезия — неспособность человека распознать выводимые на теле буквы, цифры и другие знакомые ему символы. Попросите кого-нибудь медленно начертить на вашей спине какую-либо фигуру тупым предметом. Скорее всего, благодаря своим ощущениям вы без проблем распознаете цифры, буквы и даже целые слова. Люди с аграфестезией на это неспособны. Еще более серьезным последствием нарушения работы соматосенсорной коры является астереогеноз — неспособность человека определять форму предметов. Также нередка немигепестезия, при которой человек теряет кожную чувствительность на одной стороне своего тела.Впрочем, иногда рисунок на спине действительно трудно распознать — в случае неудачи не нужно пугатьсяЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Как вы уже поняли, соматосенсорная кора — это очень важная часть головного мозга человека. Но бесполезных отделов в нем нет, потому что каждый из них выполняет свою роль. Так как самый главный орган человеческого организма все еще до конца не изучен, ученые постоянно находят в нем новые отделы. Например, в 2019 году, во время операции на мозге пациентки с эпилепсией, хирурги случайно нашли область, которая заставляет людей смеяться и чувствовать эйфорию. Стимулируя этот отдел во время операций, врачи в будущем смогут обходиться без анестезии.

Источник: hi-news.ru