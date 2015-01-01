Океаническое течение Куросио может сильно нагреться и сместиться на север в ближайшем будущем

Последнее исследование показало, что океаническое течение Куросио может в ближайшее время сильно нагреться и расширитьсяУглекислый газ (CO2) — один из парниковых газов, который активно накапливается в атмосфере в результате деятельности человека, а также некоторых естественных природных процессов. Парниковым его назвали за то, что он влияет на теплообмен планеты с окружающим пространством. Он способен блокировать отраженное от Земли тепло, не давая ему уйти в космос, то есть тепло начинает накапливаться как в теплице. Это в свою очередь приводит к глобальному потеплению климата. Углекислый газ активно выделяется в атмосферу по различным причинам, порой даже самым неожиданным. Недавно я рассказывал о том, что большие выбросы в атмосферу этого газа из почвы возникают даже по причине превращения диких лугов в пахотные поля, которые засаживают кукурузой. В свою очередь повышение климата влияет на самые разные процессы на планете, в том числе различные океанические течения, которые в свою очередь также влияют на климат. В частности, новое исследование, проведенное учеными из Университета Бингемтона, а также Государственного университета Нью-Йорка, показало, что в результате накопления углекислого газа в ближайшее время нас может ожидать сильный нагрев и расширение океанического течения Куросио (японское течение).Что такое течение Куросио и на что оно влияетКурсио представляет собой теплое течение, которое протекает у южных и восточных берегов Японии. В районе полуострова Босо Куросио возникает расширения Куросио — оно отделяется от побережья Японии и направляется на восток. По сути, японское течение можно назвать тихоокеанским аналогом Гольфстриму.Течение, которое возникает под действием ветра, перемещает из экваториальных морей в средние широты большое количество тепла, соли и газов. Другими словами, является проводником, который обеспечивает смягчение климата в северных широтах.Так как течение и его расширение испаряют в нижние слои атмосферы в Северном полушарии огромное количество влаги, оно еще обеспечивают осадки над Японией и западным побережьем Северной Америки. Но, помимо воздействия на погоду, японское течение играет важную роль в экосистемах и рыболовстве, а также, как предполагают ученые, даже влияет на климат.Океаническое течение Куросио переносит тепло с экваториальной зоны в южные широтыНа северо-западе Тихого океана оно встречается с течением Оясио, несущим прохладные воды полярного региона на юг. На границе двух течений возникает сильный температурный градиент из-за смешения теплой и прохладной воды. Это создает область апвеллинга, где богатые питательными веществами воды из глубин океана выносятся на поверхность. Вместе сводами смешиваются и организмы, живущие в разных течениях. Эту экосистему называют экотоном. Среди них имеется несколько видов рыб и планктона, которые важны для рыбной промышленности Японии. Учитывая такое влияние Куросио на биоразнообразие, погоду и климат, ученым важно понять, как оно будет реагировать на изменение климата и повышение уровня CO 2 в атмосфере.Каким японское течение было в прошломЧтобы получить ответы на интересующие вопросы, ученые решили выяснить каким течение было миллионы лет назад, во времена прошлых глобальных потеплений и похолоданий. Иногда изучение процессов, которые происходили тысячи или миллионы лет назад, дают больше информации, чем современные наблюдения. Недавно я рассказывал, о том, что изучение мангрового леса возрастом 100 тысяч лет показало вероятность сильного повышения уровня воды на планете в ближайшем будущем.Не забудьте подписаться на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете больше интересных исследованийНауке известно, что во время плиоцена уровень углекислого газа в атмосфере был примерно такой как сейчас. Поэтому изучение данного исторического периода позволяет понять, что нас может ожидать. Плиоцен включал период от 3 до 3,3 миллиона лет назад. Его еще называют средним пьяченцианским теплым периодом (mPWP). Когда он закончился, началось похолодание, которое сопровождалось ростом ледников в высоких широтах Северного полушария.Исследователи постарались реконструировать японское течение на протяжении всего периода mPWP, о чем они сообщают в своей статье, опубликованной в журнале AGU. Для этого они изучали химические сигнатуры окаменелых раковин морского планктона, которые когда-то обитали в поверхностных водах региона Куросио. Это позволило оценить степень солености воды. Также они исследовали глубоководные керны (пробы со дна океана) для оценки биоразнообразие. Известно, что планктические фораминиферы жили в открытом океане последние 170 миллионов лет. Их прочные оболочки сделаны из карбоната кальция. В результате они отлично сохраняются и накапливаются на дне океана.Донные отложения океана содержат информацию и прошлых изменениях климата на планетеУченые стали изучать разнообразие планктона на разных участках в разные временные периоды. Результаты показали, что течение Куросио существует очень давно, как и экотон. Во время первой фазы потепления mPWP в плиоцене, то есть примерно в таких же условиях как сейчас, течение сильно нагрелось. Наибольшее биоразнообразие было обнаружено на самом северном участке Шацкой возвышенности. Это говорит о том, что течение сместило свое широтное положение на север. Такая ситуация сохранялась до окончания mPWP. Затем течение снова охладилось и, возможно, сместилось обратно на юг. В этот период началось короткое глобальное похолодание.Предыдущие исследования на основе моделирования и наблюдений за океаном показали, что расширение течения Куросио действительно сейчас смещается на север и увеличивает свою способность переносить тепло. Ученые пока не могут дать ответ, насколько именно повысилась температура течения. Однако исследователи продолжают работу и планируют задействовать различные химические методы, чтобы получить более точную информацию.

Источник: hi-news.ru