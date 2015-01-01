Какая роскошная пища была доступна людям железного века?

Ученые выяснили, что древним шахтерам были доступны пиво и сыр с плесеньюНа территории нынешней Австрии есть община Халльштатт площадью 60 квадратных километров. Это место с давних времен известно как месторождение соли — она тут очень чистая и до сих пор экспортируется в другие страны для использования в пищевых и медицинских целях. Так как добыча соли в этом месте ведется уже более 3000 лет, археологи постоянно занимаются поиском останков древних людей. За все время исследований им удалось найти в шахтах множество изделий из ткани и дерева — например, в 2004 году археологи обнаружили отлично сохранившуюся лестницу. А недавно археологам удалось найти копролиты, которые представляют собой окаменелые фекалии древних людей. Находка не из самых приятных, но изучив эти материалы ученые смогли выяснить, чем питались местные жители тысячи лет назад. В их рацион входило неплохое даже по современным меркам пиво и сыр с плесенью.Что такое копролиты?О новой находке в австрийском местонахождении соли было рассказано в научном журнале Current Biology. Автор научной работы Франк Майкснер (Frank Maixner) и международная группа ученых изучили четыре образца фекалий разных лет. В их распоряжении оказались материалы бронзового и раннего железного века, а также окаменелости Нового времени. Обычно фекалии людей очень быстро разлагаются, но найденные копролиты образовались благодаря высокой концентрации соли и постоянной температуре в шахте в районе около 8 градусов Цельсия.Соляная шахта ХалльштаттЧем питались люди железного века?Генетический анализ показал, что все четыре образца фекалий принадлежали мужчинам. Изучив их под микроскопом, ученые пришли к выводу, что рацион питания древних шахтеров в основном состоял из злаковых культур вроде пшеницы и ячменя, то есть их диета была богата углеводами. В качестве источника белка выступали бобовые, а источником других питательных веществ были орехи и фрукты. При более тщательном осмотре ученые нашли свидетельства того, что рабочие бронзового и раннего каменного века употребляли злаки в виде каши, в то время как относительно современные люди изготавливали хлеб и печенье.a) расположение соляных шахт на карте; b) места, где были найдены окаменелые фекалии; c) датировки образцов; d) распределение образцов по историческим эпохамБольше всего ученых удивили фекалии раннего железного века. В них были найдены свидетельства употребления ферментированных продуктов питания и напитков. В частности, исследователи нашли в них пеницилл рокфоровый (Penicillium roqueforti) и пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), которые сегодня используются при изготовлении сыра с плесенью и алкогольных напитков вроде пива. По словам авторов научной работы, это самые ранние свидетельства изготовления сыра в Европе. Наличие соли и стабильная температура создавали идеальные условия для его изготовления. Что касается пива, судя по составу фекалий, оно было пшеничным, ячменным или просяным. Ученые склонны предполагать, что древние люди пили что-то похожее на современный лагер — тип пива, для изготовления которого используется низовое брожение с последующей ферментацией при низкой температуре.Окаменелые фекалииЧитайте также: Чем питались люди 100 тысяч лет назад?История ХалльштаттаАвстрийское поселение Халльштатт имеет очень богатую историю. Несмотря на свой почтенный возраст, оно развивалось на очень ограниченной территории между озером и скалами. В Халльштатте всегда было мало место, а ведь она нужна не только для постройки жилищ и выращивания сельскохозяйственных культур. Земля также нужна для кладбищ — чтобы освобождать места, ранее местные жители каждые 10 лет раскапывали покойников, отбеливали и выставляли на всеобщее обозрение в местной часовне. Звучит довольно жутко но, к счастью, сегодня в этом месте практикуется кремация. При этом некоторые местные жители сами желают, чтобы их останки были выставлены в часовне. Чтобы то желание было исполнено, оно вписывается в завещание. Последний выставленный череп датируется 1981 годом, его можно узнать по наличию золотого зуба.Красоты ХалльштаттаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Обнаружение копролитов — это очень большая удача для археологов. Чаще всего людские фекалии не сохраняются до наших времен, поэтому ученые вынуждены изучать рацион питания древних людей другими способами. В конце 2020 года я рассказывал, как исследователям удалось сделать это, изучив внутренности отлично сохранившейся египетской мумии. Оказалось, что перед своей смертью человек съел суп из ячменя, зеленого лука и рыбы тилапии (Oreochromis niloticus). Подробнее об этом удивительном открытии можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru