5 ученых, которые проводили эксперименты со своим телом

На фото: человек в инвертоскопе. О том, что это такое, вы узнаете чуть нижеСовременные ученые проводят научные эксперименты только на лабораторных животных. Некоторые из опытов чрезвычайно жестоки, но такие работы сильно двигают науку вперед. В начале 2021 года я рассказывал про американских ученых, которые случайно активировали группу нейронов в миндалевидном теле мышей и тем самым пробудили у них охотничьи инстинкты, одновременно повысив физическую силу. В результате ученым удалось создать жестоких грызунов, которые с яростью бросались на других животных и буквально разрывали их на части. Звучит страшно и в какой-то мере даже бесчеловечно, но в предыдущие столетия ученые проворачивали и более шокирующие авантюры. Например, миру известны исследователи, которые проводили эксперименты со своими телами. Со стороны все это выглядело ужасно и временами они испытывали нестерпимую боль. Но в результате им удавалось остаться в живых и совершать важные открытия.Джордж Стрэттон и «мир наоборот»Человеческий глаз передает картину окружающего мира в сетчатку в перевернутом виде. Оттуда информация отправляется в головной мозг, который делает изображение таким, каким его видим мы. Американский психолог Джордж Стрэттон (George Stratton) очень хотел подробнее изучить это явление и в 1896 году разработал инвертоскоп. Этот прибор надевался на голову и заново переворачивал расшифрованное головным мозгом изображение. Надевший инвертоскоп на свою голову человек видел все перевернутым, поэтому ученый решил проверить, может ли человек научиться жить в «мире наоборот».Джордж СтрэттонПсихолог носил свое изобретение на протяжении недели. В первые дни он был сильно дезориентирован и с трудом передвигался даже по собственному дому. А вот через 3-4 дня он постепенно начал самостоятельно питаться при помощи столовых приборов и даже не врезался в стены. На своем примере он доказал, что человек вполне может жить, видя мир вверх ногами. Спустя неделю он снял с себя инвертоскоп и после этого ему пришлось привыкать к «нормальному» положению объектов. Правда это ему далось гораздо легче.Современный инвертоскопАллан Блэр и ядовитый паукЧерная вдова (Latrodectus mactans) — один из самых ядовитых пауков в мире. Через час после его укуса попавший в организм человека α-латротоксин начинает течь по его лимфатической системе. В результате возникает сильная судорога мышц живота, рвота, обильное потоотделение и жажда. Каждый год в США регистрируется по 2 500 укусов черной вдовы, но при своевременном лечении жертв паука удается спасти.Черная вдоваВ 1933 году американский профессор Аллан Блэр (Allan Blair) решил на собственном опыте проверить, как укус черной вдовы действует на человека. Для этого он взял пинцетом самку паука и спровоцировал ее на укус. Уже через несколько минут у него начались сильные мышечные спазм, которые даже не давали ему полноценно дышать. Через два часа он был доставлен в больницу с кровавым потом. Несмотря на ужасную боль, он попросил врачей изучить его пульс — оказывается, от укуса паука частота биения сердца не менялась. Мужчина промучился несколько дней и только потом был отпущен домой.Аллан БлэрЧитайте также: Каких ядовитых пауков и змей можно встретить в ПодмосковьеДжозеф Баркрофт и химическое оружиеВо времена Первой мировой войны французская армия начала активно использовать химическое оружие. В частности, против врагов часто применялась синильная кислота, которая приводит к удушью. Под воздействием ядовитого вещества также нарушается работа центральной нервной системы, сердца и многих других жизненно важных органов. Само собой разумеется, синильная кислота в итоге приводила к смерти человека, каким бы здоровым он не был.Жертвы химического оружия во времена Первой мировой войныНесмотря на смертельную опасность этого веществ, британский физиолог Джозеф Баркрофт (Joseph Barcroft) решил проверить его действие на себе. Для этого он добровольно заперся в газовой камере вместе с подопытной собакой. После подачи газа животное умерло через 95 секунд. А мужчина смог продержаться целых 10 минут и в конце тяжелого эксперимента вышел с собакой на руках.Джозеф БаркрофтВпоследствии он проверял воздействие на организм человека воздуха с низким содержанием кислорода и даже экстремального холода. В ходе всех научных работ он выжил. Его здоровье оказалось очень крепким и он умер только в возрасте 74 лет из-за сердечного приступа.Генри Хэд и левая рукаГенри Хэд (Henry Head) — английский невролог, который тоже известен благодаря эксперименту над собственным телом. Его всегда интересовали повреждения периферических нервов, но пациенты с такой проблемой не могли ему внятно рассказать, какую именно боль они испытывают. В 1903 году ученый попросил своего помощника перерезать ему лучевой нерв на левой руке. Мужчина испытывал ужасную боль, но она не мешала ему изучать стимулы, вызывающие боль. Сегодня о его эксперименте говорится во всех учебниках по нейрофизиологии.Генри ХэдДжованни Грасси и паразитыВ 1878 году итальянский паразитолог Джованни Грасси (Giovanni Grassi) обнаружил, что внутри многих трупов размножаются аскариды (Ascarididae). Так называются круглые черви, которые ведут паразитический образ жизни и разрушают органы желудочно-кишечного тракта. После этого открытия ученый решил проверить, что происходит с человеком при заражении этими мерзкими созданиями. Как вы уже могли понять, для этого он добровольно ими заразился.Круглые черви аскаридыНо перед этим он на протяжении целого года рассматривал свои фекалии под микроскопом, чтобы убедиться, что в его организме нет паразитов. Убедившись в этом, он проглотил 100 яиц аскарид. Признаки их жизни он почувствовал примерно через месяц — у него возник дискомфорт в кишечнике, а в анализах кала обнаружились их яйца паразитов. К счастью, он прекрасно знал, как нужно очищать организм от круглых червей и быстро вылечился.Джованни ГрассиСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Если вы хотите узнать и о других шокирующих экспериментах, рекомендую посетить наш канал в Яндекс.Дзен. Ведь там у нас есть статья про самые страшные научные эксперименты в истории. Думаю, вам понравится.

Источник: hi-news.ru