В США Дельта начал вызывать у детей опасный синдром, который приводит к летальным исходам

Опасный постковидный синдром поражает органы детейС момента, когда COVID-19 только начал распространяться по планете, ученые заметили, что дети им не заболевают. Позже случаи заражения все же были замечены и даже были зафиксированы летальные исходы, но речь шла о единичных случаях. Ситуация стала меняться с появлением штамма Дельта — количество заражений и летальных исходов среди детей резко увеличилось. Почему так происходит я недавно рассказывал в статье об особенностях детского иммунитета. Как оказалось, сама болезнь — это не единственная опасность COVID-19 для детей и подростков. На фоне распространения штамма Дельта в США резко стало увеличиваться количество случаев мультисистемного воспалительного синдрома, который несет серьезную опасность для детского организма. Также тревожные новости поступили из Израиля, где на днях от этого же заболевания умер шестнадцатилетний подросток. Синдром развивается спустя 4 или даже 6 недель с момента заболевания. Причем он иногда возникает даже у детей, которые перенесли болезнь бессимптомно. К счастью, большинство детей при оказании своевременной медицинской помощи выздоравливают.Все больше коронавирус опасен для детейМультисистемный воспалительный синдром опасен тем, что поражает сразу несколько органов — сердце, почки, печень, легкие и даже мозг. При этом возникает высокая температура (более 38.5°C), понижается давление, развивается кислородная недостаточность. В некоторых случаях наступает полный отказ органов. Поэтому клинические проявления схожие с синдромом Кавасаки.В США уже зафиксировано не менее 46 летальных исходов от этого синдрома, а также более 5000 подтвержденных случаев возникновения синдрома. В основном он развивается у детей в возрасте от 6 до 11 лет. И, что самое интересное, около 61% зарегистрированных случаев произошли у темнокожих или латиноамериканских детей, то есть по каким-то причинам они болеют чаще.Мультисистемный воспалительный синдром возникает у детей, подростков и молодых людей в возрасте до 21 годаС момента начала пандемии мультисистемный синдром развивался в 0,0009% случаев от общего количества зараженных детей. Однако в период с июля по август количество случаев удвоилось и стало самым высоким за все время пандемии. Но, за последние несколько недель ситуация усугубилась еще больше. К примеру, в Теннеси с февраля месяца количество случаев увеличилось более чем в три раза. При этом медики ожидают, что количество случаев развития опасного синдрома будет только увеличиваться.Вместе с тем, последние недели увеличивается и количество зараженных COVID-19 детей. По мнению медиков, это связано с распространением штамма Дельта, как известно, гораздо более опасного чем первоначальный уханьский вирус, а также многие его мутации. Как сообщает доктор Шарлотта Хоббс, профессор детских инфекционных заболеваний и директор клиники MIS-C УГМК, в настоящий момент в их клинике тоже отмечается увеличение количества тяжелых случаев COVID-19 среди детей, а также мультисистемного воспалительного синдрома. Во многом это может быть связано с тем, что в школах отказались от обязательного ношения масок.В России фиксируют случаи летальных исходов детей от синдрома Кавасаки, схожего по симптомам с синдромом мультисистемного воспаленияМультисистемный воспалительный синдром у детей в РоссииВ России система здравоохранения не диагностируем синдром мультисистемного воспаления. Однако отечественные медики отмечают увеличение количества случает синдрома Кавасаки. Своими симптомами он похож на тот, который в США называют MIS-C, или синдром мультисистемного воспаления.Недавно в СМИ появилась информация о том, что от синдрома Кавасаки умер двухмесячный ребенок в Тульской области. А Волгоградской области от этого же синдрома скончалась двухлетняя девочка. К сожалению, статистику по количеству случаев синдрома Кавасаки и летальных исходов министерство здравоохранения не обнародует. В России, как и в США, медики рекомендуют прививать детей. Правда, официального разрешения на вакцинацию детей пока нет.Подписывайтесь на наше Яндекс.Дзен-канал, чтобы не пропустить еще больше полезной и интересной информации.Как утверждают эксперты, лучшим способом защититься от данного синдрома — придерживаться традиционных, всем известных мер, защищающих от COVID-19. Это ношение масок, избегание мест большого скопления людей и мытье рук или обработка антисептиком. Кроме того, вакцинация взрослых также снизит шансы заражения ребенка. Соблюдение этих мер важнее, чем многие могут подумать. Не смотря на увеличение количества случаев заражения среди детей, а также опасные синдромы, дети пока еще реже болеют чем взрослые, и в большинстве случаев легче переносят заболевание. Однако, как я рассказывал ранее, теоретически может появиться еще более опасный штамм, чем Дельта, который будет поражать всех без разбору. Поэтому крайне важно остановить пандемию как можно раньше, не дожидаясь появления новых опасных мутаций.

Источник: hi-news.ru