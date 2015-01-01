Польза разговорного английского для детей

Специфика обучения иностранному языку для детей заключается в том, что к ребенку нужен совершенно иной подход, нежели ко взрослым - академический стиль в данном случае не сработает. Ребенок быстро устает, чаще отвлекается и воспринимает все буквально. Обучение в школе английского языка Отличник основано на принципе игры. Игра использует активное воображение ребенка, и благодаря воображению его память активируется легче и надежно. При этом постепенно развиваются логические способности его мышления.

Без надлежащей практики получение лучших результатов намного сложнее и дольше. Мы заинтересованы в успехе наших самых маленьких учеников, поэтому мы предлагаем улучшить приобретенные навыки в нашем разговорном клубе, созданном специально для студентов.

Английский язык является наиболее востребованным языком на планете. На нем общаются более половины населения мира.

Обучаясь языкам, ребенок начинает много узнавать про мир вокруг себя, исторические факты и культурные особенности стран мира. Возраст начальной школы относится ко времени, когда дети легко усваивают новую информацию. Систематические упражнения по английскому в школе Отличник смогут прокачать умственную деятельность и логику, мышление и прочие стороны личности ребенка, что, естественно, повлияет качество образования в целом. Хороший сертификат и возможность зачисления в престижный университет - фундамент лежит в дошкольном и раннем школьном возрасте.

Основное условие - помочь ребенку оставаться мотивированным к занятиям. В нашей школе все программы для детей имеют детали игры — конкурсы, песни, скороговорки, с помощью которых разрабатывается передаваемый материал. Дети посещают любой урок с удовольствием, что делает их очень успешными. Они могут общаться, читать и писать по-английски спустя пару месяцев.

Общение является основным этапом жизни ребёнка. Групповые уроки английского языка помогают ребенку обучаться поиску общего языка со сверстниками, приспосабливаться к команде, а также заводить друзей и находить единомышленников.

Стеснение и страх допустить ошибку, являющиеся основной причиной образования языкового барьера — веха взрослых. Дети открыты всему, готовы постигать новое не испытывая страх и пробуют общаться на чужом языке.

Наши дипломированные педагоги смогут найти подход к любому ребенку и вы увидите как быстро ваше чадо начнет общаться по-английски без трудностей и с удовольствием.