Ученые успешно испытали лекарство для омоложения организма, которое действует как умная бомба

Ученые успешно испытали препарат для омоложения организмаСтарение является естественным биологическим процессом, в результате которого происходит деградация организма. Он сказывается не только на внешности человека, но и работе его органов. В результате неизбежно приводит к смерти. Стоит ли говорить, что люди всегда мечтали об эликсире молодости. Еще совсем недавно лекарство, омолаживающее организм, воспринималось как что-то из области оккультизма или просто фантастики, но то теперь стало приобретать все более реальные черты. Как известно, человек состоит из клеток, и от их здоровья зависит состояние всего организма. С возрастом в теле человека накапливается большое количество состарившихся клеток, которые называют сенесцентными. Они начинают работать не так эффективно, как молодые. Иногда в их внутриклеточных процессах возникают сбои и мутации. В частности, накопление таких клеток повышает риск возникновения злокачественных опухолей. такие клетки считаются основной причиной деградации организма и снижения работоспособности. Учитывая это, ученые придумали как бороться со старением — уничтожать синесцентные клетки, освобождая тем самым пространство для роста молодых. Для этого были созданы специальные препараты, которые назвали сенолитики. Свою эффективность они показали еще в 2015 году, однако имели сильные побочные эффекты. Но технологии, как известно, не стоит на месте. Ученые из Университета Лестера проблему решили, создав второе поколение препаратов, которые показали не только свою эффективность но и безопасность.Как лекарство от старости действуют на организмМногие исследования показали, что накопление стареющих клеток вызывает широкий спектр заболеваний, таких как диабет, рак, болезнь Альцгеймера и прочих возрастных патологий. Соответственно, избавление организма от этих клеток позволяет избежать вышеперечисленных заболеваний и тем самым увеличить продолжительность жизни. Напомню, другое исследование ученых показало, что теоретически человек может жить до 130 лет и больше, но для этого медицине нужны принципиально новые технологии, которые обеспечат такой прорыв, как некогда антибиотики.Вполне возможно, что такую революцию могут обеспечить сенолитики, уничтожающие старые клетки. Однако ранее они действовали на организм, можно сказать, очень грубо и обобщенно. В результате причиняли вред не только старым клеткам, но и молодым. Поэтому ученые из Университета Лестера пришли к выводу, что решить проблему позволит целевой подход. То есть лекарство должно лучше “прицеливаться”, то есть действовать избирательно только на те клетки, которые испорчены в результате старости.Синесцентные клетки с возрастом накапливаются в организме человекаДля безошибочного определения синесцентных клеток необходим маркер (мишень), то есть особенность, которая отличает их от молодых здоровых клеток. Используя масс-спектрометрию, ученым удалось идентифицировать ряд маркеров, которые образуются в плазматических мембранах стареющих клеток. В результате, в качестве маркера для препарата было решено использовать внеклеточный эпитоп B2M, который является частью молекулы антигена.Для распознавания маркера исследователи решили использовать моноклональные антитела. Они могут быть выработаны против практически любого природного антигена. На их основе учеными было создано конъюгато антитело-лекарство (ADC). Принцип препарата основан на использовании моноклональных антител с биологически-активным цитотоксическим препаратом. ADC вначале связываются с антигеном, расположенным на поверхности клеток, после чего в клетку попадает токсичный препарат. Таким образом, ADC действует словно “умная бомба” — находит “противника” и поражает только его.Препарат для омоложения организма показал свою эффективность на клеточных культурах в лабораторных условияхЕсть ли перспектива у ADC лекарства от старостиПрепарат ADC ученые проверили в лаборатории на клеточных культурах. Результаты оказались многообещающими. Лекарство действительно хорошо распознавало стареющие клетки и уничтожало их токсинами. В то же время оно оказалось безопасным для молодых, здоровых клеток. Это говорит о безопасности лечения. Подробности опубликованы в журнале NatureЕще больше материалов о захватывающих научных исследованиях и испытаниях вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеПравда, “лекарством от старости” препарат можно назвать только условно. Внешне он не превратит старого человека в молодого в прямом смысле этого слова. Однако оно может избавить от различных возрастных патологий. Разумеется, избавившись от заболеваний человек сможет прожить дольше, и при этом будет чувствовать себя лучше. Напомню, что есть и другие способы, дольше поддерживать организм в молодом состоянии. В частности, недавно я рассказывал, что занятие спортом позволяет мозгу замедлить процесс старения и даже омолодиться.

Источник: hi-news.ru