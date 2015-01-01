В Австралии родился ягненок-мутант с ногой на голове

Ягненок с растущей из головы пятой ногойАвстралийский фермер Сэм Кершнер (Sam Kuerschner) на протяжении многих лет занимается разведением овец для последующей стрижки и получения шерсти. В его нелегком деле редко происходит что-то интересное, но недавно он заметил в своем стаде настоящего мутанта. В один день среди принадлежащих ему ягнят он заметил особь, на голове которого выросла дополнительная нога. Судя по поведению животного, пятая конечность не приносит ему никаких неудобств — пока детеныш активно играет со своими сверстниками, она просто болтается из стороны в сторону. Мужчину начали приглашать на радио и телевидение, где он рассказал подробнее о выращенном мутанте. А ученые, в свою очередь, объяснили причину возникновения такой пугающей на первый взгляд мутации. Оказывается, такое может произойти и с человеком.Животное с пятью ногамиПодробностями о ягненке-мутанте поделились многие издания, но больше всего сведений я нашел у информационного агентства United Press International. По словам фермера Сэма Кершнера, на голове ягненка выросла полностью сформированная нога. Внутри нее есть кости и суставы, а на конце — что-то вроде копыта. Во время игр нога просто болтается из стороны в сторону, так что она вряд ли присоединена к голове через костный сустав. Скорее всего, между головой и дополнительной ногой есть только мягкая ткань. Это значит, что при необходимости ягненка можно избавить от лишней ноги, проведя несложную хирургическую операцию.Видео о ягненке-мутантеНо фермер вряд ли будет подвергать ягненка таким мучениям. По данным ABC News, он собирается дождаться момента, когда детеныш перестанет нуждаться в молоке матери. Как только он станет хотя бы немного взрослым и самостоятельным, Сэм Кершнер пустит его в собственный дом. У него есть просторное жилище с двором, так что животное сможет свободно резвиться на личной территории фермера. А трое детей, по его словам, с радостью окружат ягненка заботой.Сэм Кершнер со своей дочерьюМужчина хочет дать ягненку имя Бэйли Смит (Bailey Smith) в честь одного из игроков австралийского футбольного клуба Western Bulldogs. Этот игрок носит сомнительную прическу под названием «маллет», когда у человека коротко стригутся волосы спереди и по бокам, а сзади остаются очень длинными. Фермер считает, что пятая нога ягненка выглядит так же, как эта необычная прическа. Проблема только в том, что его новый питомец женского пола. Но мужчина все равно хочет дать ему мужское имя, потому что оно подходит лучше всего.Необычная прическа футболиста Бэйли СмитаЧто такое полимелия?В науке мутация, которая приводит к росту лишних конечностей, называется полимелией. Если говорить точнее, то это врожденное заболевание, которое возникает из-за отклонений при эмбриональном развитии. Как правило, это явление возникает в случае, когда эмбрион развивался как сиамский близнец. Но один из близнецов иногда дегенерирует настолько, что от него остаются только несколько частей тела. Возможно, у ягненка должен был родиться слившийся с ним брат или сестренка, но от него осталась только небольшая ножка. С дополнительными конечностями могут родиться не только животные, но и люди.Цыпленок с полимелиейПо словам ветеринара Пола Нилона (Paul Nilon), рождение такого животного — это очень редкое явление. Вероятность рождения такого организма составляет всего лишь 1 к 200 000. Причем обычно дополнительными частями тела являются ступни или копыта, растущие сбоку от голени. Ранее ветеринару доводилось видеть только один случай роста ноги на голове животного. Случай, который произошел на ферме Сэма Кершнера является вторым за всю историю его наблюдений.Читайте также: Генетическая мутация может продлить жизнь на 23%Полимелия у людейКак я уже упоминал выше, полимелия встречается и у людей. Например, в 2007 году в одной из африканских деревень родился мальчик с четырьмя ногами. Тогда представитель Министерства здравоохранения Путу Селоба (Phuthu Seloba) отметил, что это очень редкое явление и местные врачи сделают все возможное, чтобы ребенок смог жить нормальной жизнью. К сожалению, информации о дальнейшей судьбе этого мальчика найти не удалось. Похожий случай в 2003 году был зафиксирован в Замбии. Тогда женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками. По крайней мере, обо всем этом ранее сообщал РБК.Примеры полимелии у людей я вставлять не буду — увиденное может вас шокироватьСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Так получилось, что слово «мутация» ассоциируется у людей с чем-то плохим. На самом деле, мутации бывают разные и обо всех них однажды рассказывал мой коллега Александр Богданов. Вот знаете ли вы, что некоторые мутации могут наделить людей способностью высыпаться за 4 часа и не бояться электричества? Если нет, добро пожаловать в этот материал.

Источник: hi-news.ru