На Венере никогда не было океана, а у Земли были шансы навсегда остаться “паровым котлом»

Ученые опровергли версию о том, что в атмосфере Венеры могут жить бактерииУченые все больше приходят к выводу, что появление на Земле условий для зарождения жизни — это невероятное стечение обстоятельств. Поэтому на соседних планетах с жизнью не сложилось. Теоретически, ранее могла существовать жизнь на Марсе, так как он имел магнитное поле и более плотную чем сейчас атмосферу. По его поверхности когда-то даже текли реки. Но потом, когда магнитное поле и атмосфера исчезли, следом за ними по какой-то причине пропала с поверхности и вода. К слову, однозначного мнения как исчезла вода на Марсе, пока не существует. Но, в любом случае, марсоходам не удалось найти даже следов какой-либо жизни. Что касается соседней Венеры, то здесь все еще хуже. В отличие от “замороженного” Марса, на Венере, наоборот, температура экстремально высокая, причем настолько, что жидкой воды не может быть даже несмотря на высокое атмосферное давление. Правда ученые все еще предполагают, что жизнь на Венере может существовать в виде бактерий, причем не на поверхности планеты, а высоко в облаках. Периодически этой версии то находятся подтверждения, то они опровергаются. Но, следует понимать, что зародиться бактерии на планете могли только в том случае, если какое-то, достаточно продолжительное время, на ней существовала жидкая вода. В таком случае со временем, когда на поверхности стало невыносимо жарко, бактерии могли вместе с паром подняться вверх. Но могла ли на Венере существовать вода? Ответ на этот вопрос дали ученые из Женевского университета.Жизнь на Венере — почему она не могла здесь появитьсяКак утверждают швейцарские ученые в своей статье, опубликованной в журнале Nature, жизнь на Венере не могла улететь в облака, так как быть ее здесь никогда не могло. Чтобы выяснить это, исследователи построили модель климатической эволюции, что позволило выяснить как менялись условия на планете с момента ее зарождения. Как выяснилось, температура на Венере никогда не опускалась до таких значений, чтобы могла появиться жидкая вода, даже не океан, а хотя бы озерцо.Как известно, на заре появления таких планет, как наша Земля и Венера, их поверхности представляли собой потоки раскаленной магмы. В результате вся вода могла присутствовать только в виде пара, смешанного с другими газами. Со временем температура снизилась даже на Венере. Однако до какого значения она опустилась, ученым было неизвестно. Чтобы выяснить это, необходимо учитывать все факторы, которые помогают процессу охлаждения и противостоят ему.Венера расположена гораздо ближе к Солнцу, чем Земля. Соответственно, высокая температура в первую очередь связана с близким расстоянием к звезде. Но, кроме расположения относительно светила необходимо еще учитывать активность последнего. В период зарождения Солнечной системы, а также на ранних этапах ее существования Солнце выбрасывало в космос меньше энергии, чем сейчас, как будто специально давало возможность планетам немного остыть.На ранних этапах существования Солнечной системы Солнце выделяло меньше теплаНо и это еще не все. На температуру на планете влияет ее собственная атмосфера, особенно если она плотная и содержит большое количество парниковых газов, к примеру, того же пара. Такая атмосфера как парник задерживает температуру на поверхности. Именно по этой причине на Венере температура даже выше, чем на Меркурии, несмотря на то, что эта планета гораздо ближе к Солнцу.Построенная учеными модель показала, что плотные облака на Венере образовывались в основном на неосвещенной Солнцем стороне. Поэтому даже в ночное время она не могла остывать. В дневное же время аккумулировала тепловую энергию звезды. В результате Венера не успела снизить температуру настолько, чтобы могла появиться жидкая вода. Постепенно Солнце начало наращивать свою активность, и планета стала такой, какой мы ее знаем сейчас.Земля сконденсировала большие объемы воды, что позволило зародиться жизниПочему на Земле появилась жизньПока Венера активно поглощала солнечные лучи, Земля остывала и одновременно сконденсировала большие объемы воды, которые образовали океан. Это дало сразу два важных преимущества — во-первых, снизился парниковый эффект, что позволило планете остыть еще больше. В во-вторых— образовалась “колыбель” для зарождения жизни.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, чтобы не пропустить еще больше полезной и интересной информации.Все это стало возможным только потому, что, как я сказал выше, Солнце изначально светило не так активно, как сейчас. Если бы ни это Земля повторила бы судьбу Венеры — оставалась кипящим паровым котлом без шансов на появление хотя бы бактерий. Напоследок напомню, образоваться жизни в том виде, в котором она есть сейчас, помогла еще и Луна. Она замедлила вращение Земли, чем дала возможность бактериям выработать достаточное количество кислорода.

Источник: hi-news.ru