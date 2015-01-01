Полезно ли пить молоко перед сном?

В детстве многих из нас заставляли пить молоко перед сном. И правильно делали!По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, треть взрослого американского населения постоянно страдает от недосыпа. В России ситуация не лучше — в 2019 году гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин объявил, что около 30% россиян страдают от бессонницы. Большинство людей с проблемами со сном употребляют специальные лекарства, но некоторые больше доверяют народным методам и просто выпивают перед сном стакан теплого молока. Недавно ученые выяснили, что этот «лайфхак» действительно помогает быстрее уснуть. Оказывается, в составе коровьего молока есть вещества, которые помогают организму максимально расслабиться и подготовиться к хорошему отдыху. Причем действовать они могут не хуже, чем настоящие снотворные.Важно отметить: в большинстве случаев народной медицине лучше не верить — о возможных опасностях моя коллега Любовь Соковикова рассказывала в этом материале. А вот пить теплое молоко перед сном можно, потому что оно помогает быстрее уснуть. Этому теперь есть научное доказательство.Причины недосыпания и бессонницыГлавной причиной недостатка сна считается то, что многие люди не умеют правильно распоряжаться своим временем. У большинства из нас рабочий день длится примерно до 18:00 вечера, а после работы необходимо сходить в магазин, доехать до дома, приготовить еду и заняться многими другими бытовыми делами. Разобраться со всеми домашними обязанностями удается только к полуночи, а ведь люди еще нуждаются в развлечениях. В итоге получается так, что люди тратят отведенное для сна время на просмотр новостей в социальных сетях и сериалов. Для этого явления даже предложен термин «прокрастинация в кровати» — это попытка людей выкроить больше свободного времени на развлечения. Всегда, безо всяких исключений, людям приходится жертвовать своим сном.А как у вас проявляется «прокрастинация в кровати»? Расскажите в нашем Telegram-чатеС бессонницей дела обстоят гораздо сложнее, потому что это более серьезный недуг. При бессоннице человек не занимается прокрастинацией — он был бы рад уснуть, но это у него не получается. Обычно на засыпание требуется около 15 минут, но при бессоннице этот процесс может занять несколько часов. Причины бессонницы бывают разные:стресс и нервные перегрузки;изжога или беспокойство в ногах;частое употребление кофеина или алкоголя;периодическая работа в ночную смену;хронические боли (подробно о них я рассказывал в этой статье).Как и у недостатка сна, у бессонницы есть свои последствия. К нему относятся риск развития хронических заболеваний, ослабление иммунитета, ожирение, снижение продуктивности, расстройства психики и так далее.Читайте также: Синдром задержки фазы сна – причина, по которой некоторые люди не могут вставать по утрамКак работают снотворные?Снотворные средства — это психоактивные лекарства, которые обеспечивают легкий отход ко сну. Они бывают разные, но все они оказывают угнетающее действие на нервную систему человека. В частности, речь идет о замедлении передачи нейронных сигналов в разных областях мозга. Самые популярные снотворные увеличивают уровень рецепторов ГАМК, которые отвечают за запуск процесса засыпания. У людей с бессонницей обычно наблюдается дефицит ГАМК.Практически у всех снотворных есть побочные эффекты, так что от их приема лучше воздержатьсяИнтересный факт: раньше в снотворные добавляли вещество талидомид. Во второй половине XX века его запретили использовать потому, что оно становилось причиной возникновения отклонения у новорожденных детей. Так, принимавшие снотворные с талидомидом женщины в 1970-е годы родили младенцев с деформированными конечностями.Польза теплого молокаПо данным издания The Science Times, в рамках новой научной работы исследователи изучили процесс обработки одного из главных белков в составе коровьего молока — казеина. По расчетам ученых, это вещество составляет до 87% всех белков, которые в нем содержатся. Исследователям удалось доказать, что после переработки казеин превращается в гидролизат казеина, которые обладает заметным снотворным действием. Ранее ученые знали только об успокаивающих свойствах α-казозепина, но эффект переработанного казеина явно больше. Также в молоке содержатся пептиды YPVEPF, которые помогают людям уснуть на 25% быстрее. Также это вещество увеличивает продолжительность сна в четыре раза.Оказывается, стакан молока на ночь действительно помогает быстрее уснутьСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Не стоит забывать и про другие полезные свойства коровьего молока. Например, оно богато кальцием, фосфором и витамином D, которые очень важны для здоровья костей. Также в нем содержится много белков, помогающие нарастить мышечную массу. Ну и конечно же, за счет содержания расслабляющих организм белков, молоко помогает снять стресс. А об опасности стресса мы очень много раз рассказывали — вот один из материалов на эту тему.

Источник: hi-news.ru