Пловец нашел в Израиле 900-летний меч средневекового рыцаря

Один из археологов с 900-летним мечом в рукеВо время одного из своих погружений, любитель подводного плавания Шломи Кацин (Shlomi Katzin) обнаружил длинный меч возрастом около 900 лет. Древнее оружие, которое сохранилось со времен крестовых походов, оказалось полностью покрыто морскими существами. Мужчина рассказал о своей находке людям из Управления древностей Израиля и те обязались очистить артефакт от всего лишнего и узнать, кому именно он принадлежал. Кем бы ни был его обладатель, меч явно имеет очень интересную судьбу. Исследователи напомнили, что с XI века Римско-католическая церковь отправляла на Ближний Восток тысячи крестоносцев. Главная задача средневековых воинов заключалась в возвращении священных для христиан мест, которые по ряду обстоятельств оказались под влиянием мусульман. Ученые уже уверены, что оружие принадлежало одному из крестоносцев — на это намекает одна интересная деталь находки.Археологическая находка в ИзраилеОб археологической находке, которая была сделана обычным любителем подводного плавания, рассказал один из авторов онлайн-журнала Smithsonian. Мужчину зовут Шломи Кацин и он живет в израильском городе Атлит. На протяжении долгого времени он совершал погружения недалеко от своего дома, в побережье у горы Кармель. В один день ему крупно повезло, потому что он заметил на дне облепленный ракушками и другими морскими обитателями меч. Помимо древнего оружия он нашел фрагменты глиняной посуды, а также каменные и металлические якоря.Шломи Кацин и найденный им мечАртефакты времен крестовых походовО своей находке он сообщил представителям Управления древностей Израиля. Эксперты осмотрели оружие и оценили его возраст в 900 лет. Считается, что примерно в те времена проходили военные походы из Западной Европы против мусульман и других народов. Несмотря на то, что воины из обеих сторон использовали похожие виды оружия, обладателем меча длиной 1,2 метра наверняка был один из крестоносцев. Дело в том, что оружие было обнаружено примерно в 200 метрах от берега. Ученые точно знают, что по воде передвигались только европейские войска, а израильские воины только строили укрепления вдоль побережья. Должно быть, меч был утерян во время одного из сражений. Не исключено, что где-то неподалеку лежат останки древнего корабля, потому что рядом с мечом была обнаружена и посуда.Старинный меч на морском днеНо вероятность обнаружения остальных артефактов очень мала. Скорее всего, данная находка — это всего лишь счастливая случайность. Большая часть оказавшихся в воде артефактов остались глубоко под землей, потому что песок быстро закапывает их во время штормов. Но иногда природные явления обнажают некоторые участки морского дна и древние предметы становится намного легче найти. Специалисты из Управления древностей Израиля отметили, что в последнее время в водах возле горы Кармель стало собираться много любителей подводного плавания. Это может быть связано с их желанием найти старинные предметы и обрести известность.Облепленная ракушками рукоять мечаЧитайте также: Выставленные на аукцион статуи оказались 5000-летними артефактами Древнего ЕгиптаМеч, который сохранился в идеальном состоянии, является красивой и редкой находкой и, очевидно, принадлежал рыцарю-крестоносцу. Было обнаружено, что он покрыт морскими организмами, но, по всей видимости, сделан из железа. Приятно встретить такой личный объект, который переносит нас на 900 лет назад, в другую эпоху, с рыцарями, доспехами и мечами, — отметил Нир Дистельфельд (Nir Distelfeld) инспектор Управления древностей Израиля.Исследователи отметили, что хотят очистить меч от ракушек и изучить его более подробно. Нет никаких сомнений в том, что он сделан из железа. Но было бы еще круче обнаружить, что оружие прошло инкрустацию — так называется техника украшения предметов путем сочетания материалов, различающихся по цвету и текстуре. Благодаря узорам археологи смогли бы узнать о владельце меча гораздо больше того, что он был крестоносцем. Например, по рисунку вполне возможно узнать его место рождения или воинскую должность. После очистки и изучения меч будет выставлен в одном из израильских музеев.Репортаж об археологическом открытии от издания The GuardianСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Это далеко не первый случай, когда обычный человек нашел древний меч. В конце 2020 года я рассказал о том, как археолог-любитель Мариуш Степьен (Mariusz Stepien) нашел на территории Шотландии украшенный ремнями меч в ножнах. Подробности об этой удивительной истории можно узнать на нашем сайте.

Источник: hi-news.ru