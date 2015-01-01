Ученые выяснили что помогает мозгу ориентироваться в непонятных ситуациях

Ученые выяснили, что помогает мозгу ориентироваться в неопределенных ситуацияхВ наш мозг ежедневно поступают бесконечные потоки различной информации, и это не только статьи из научно-популярных журналов. Часто мы ее даже не замечаем, так как наш мозг, можно сказать, “фильтрует” данные. К примеру, мы обычно не обращаем внимание на разговоры прохожих или попутчиков в общественном транспорте (если только они не касаются интересующей нас темы, которую мы воспринимаем как важную), безразлично относимся к рекламе на билбордах или вывесках магазинов, и т.д. Но представьте, что бы было, если бы мы каждой информации, которая поступает, уделяли внимание как важной и достоверной. К примеру, когда слышали рекламу, старались выполнить все ее советы и предписания. К счастью, человек может отличать важную информацию от неважной, надежную, от ненадежной. Да, обычно мы попросту знаем какие источники являются важными и достоверными, а какие — нет. Но бывают такие ситуации, когда мы не знаем, насколько надежная и важная информация к нам поступает. К примеру, когда подходит к нам незнакомец, и начинает что-то говорить, или если оказались в людном собрании людей, и еще не знаем кого слушать и на кого смотреть. Тем не менее, даже в таких ситуациях мы обычно принимаем правильные решения. Оказывается, у мозга имеется свой механизм, который отвечает за восприятие неопределенной информации и помогает делать верные выводы.Как работает мозг человека с неопределенной информациейНейробиологи из Массачусетского технологического института сосредоточились на способностях мозга, которые помогают принимать решения в условиях неопределенности. Изучая, как мыши интерпретируют неоднозначные сенсорные сигналы, им удалось найти нейроны, которые не позволяют мозгу использовать недостоверную информацию.«Большая часть познания связана с обработкой различных типов неопределенности» — говорит доцент кафедры мозга Массачусетского технологического института Майкл Халасса.Цель исследований заключалась в том, чтобы выяснить, как здоровый мозг справляется с неопределенностью. Ранее томография мозга показала, что при поступлении неопределенной информации, активизируется часть мозга, называемая медиодорсальным таламусом. Причем, чем более неопределенную информацию получает мозг, тем активнее работает медиодорзальный таламус.Эта часть мозга является своего рода хабом, который соединяет отдаленные области мозга друг с другом. Его медиодорсальная область посылает сигналы в префронтальную кору, где сенсорная информация интегрируется с нашими целями, желаниями и знаниями. Проще говоря, таламус связан с нашими органами чувств, в результате чего влияет на поведение. Предыдущая работа этих же ученых показала, что таламус помогает префронтальной коре настраиваться на правильные сигналы во время принятия решений. При необходимости он даже корректирует сигналы в случае изменения обстоятельств. Ученые также выяснили, что у людей с шизофренией эта область мозга менее активна, чем у других. Отсюда можно сделать выводы, что больные шизофренией хуже справляются с обработкой неопределенной информации.Таламус мешает человеку принимать неправильные решения в неопределенных ситуацияхВ новых исследованиях ученые хотели более детально изучить роль медиодорсального таламуса при работе с неопределенностью. Для проведения опыта они обучали мышей реагировать на сигналы определенным образом. Всего было два сигнала, каждый из которых провоцировал их выполнить то или иное действие. Когда животным давали два сигнала одновременно, грызунам приходилось выяснять, какой из сигналов сильнее, чтобы действовать соответствующим образом. Подробная информация опубликована в журнале журнале NatureNature.Манипулируя сигналами и записывая активность в мозгу животных, исследователи обнаружили, что медиодорсальный таламус становился активным только тогда, когда животным подавали сигналы, которые оставляли в неуверенности. По словам Ученых, в мозгу было простое “разделение труда”. Одна область заботится о содержании сообщения (префронтальная кора), а другая (таламус) о том, насколько достоверен сделанный ввод.Отсюда возникает вопрос, как работает таламус? Ученые обнаружили в нем множество разновидностей клеток, некоторые из которых были особенно активны, когда животным давали противоречивые звуковые сигналы. Это нейроны, которые напрямую соединяются с префронтальной корой. По сути, они являются тормозными нейронами, способными подавлять передачу сигналов. Поэтому, когда они работают, фактически не дают мозгу действовать на основе недостоверной информации. К слову, напомню, что не принятие решений, как недавно выяснили ученые, влияет даже сердце. Правда, это касается ситуаций, где нет неопределенности.Больные шизофренией не в состоянии объективно оценить реальность и достоверность своих выводовИзучение таламуса и лечение шизофренииИсследования могут помочь разработать новые методы лечения шизофрении и связанных с ней состояний. Больные шизофренией неспособны правильно оценить неопределенность. В настоящее время ученые планируют выяснить нарушены ли нейронные в таламусе у людей с шизофренией. Если это так, то конечном итоге можно будет воздействовать на дисфункциональные цепи у пациентов, используя неинвазивные, целенаправленные методы доставки лекарств.Как говорят авторы работы, расстройства шизофренического спектра — это в первую очередь расстройства, связанные с неправильным выводом о причинах событий в мире и о том, что думают другие люди. Пациенты с такими расстройствами часто развивают твердые убеждения, основанные на событиях или сигналах, которые большинство здоровых людей отвергают как бессмысленные или неуместные. К примеру, люди с таким заболеванием могут предположить, что в искаженной аудиозаписи имеются скрытые сообщения, или смеющиеся незнакомцы замышляют против них заговор.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где мы подготовили для вас еще больше интересных материалов.Заблуждения возникают, когда пациенты не осознают, насколько то или иное их предположение может быть реальным и достоверным. Напоследок отмечу, что мозг это не только самый сложный, но и самый неизученный орган. Поэтому некоторые последние открытия о нем просто поражают. Не так давно я рассказывал о том, как кишечные бактерии омолодили мозг мышей.

Источник: hi-news.ru