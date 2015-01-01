В России создан четвероногий робот как у Boston Dynamics

Российские инженеры разработали своего первого робота-собакуСамым успешным разработчиком роботов сегодня является американская компания Boston Dynamics. В июне 2016 года она представила четвероногого робота 2016, который недавно получил крупное обновление с док-станцией для зарядки. Он продается за 74 тысячи долларов и успешно используется в строительстве и разведке. Похожие на него роботы время от времени выпускают китайские компании, только вот российских аналогов до сих пор не существовало. Недавно инженеры из проекта Voltbro и НИИ механики МГУ наконец-то представили собственного четвероногого робота, который обещает стать не хуже именитого Spot от Boston Dynamics. На данный момент разработчики реализовали только выполнение базовых умений вроде ходьбы, но в будущем список возможностей будет расширяться. Причем этим займутся не только сами разработчики, но и сторонние компании — нужно только желание.Российский робот-собакаРазработка российского аналога Spot от Boston Dynamics заняла два года. Компоненты корпуса были напечатаны на 3D-принтере из композитных материалов и алюминия — так инженеры пытались максимально уменьшить массу конструкции. Можно сказать, это им удалось, потому что робот весит 15 килограммов. Для сравнения, робот-собака Spot весит 25 килограмм. Только вот стоит учитывать, что американский робот умеет выполнять сложные задачи и даже может быть оснащен механической рукой, а вот российская новинка на данный момент ничего полезного не умеет.Российский робот построен по классической для четвероногих роботов схеме. Его ноги состоят из двух секций, которые могут двигаться вдоль корпуса и при необходимости поворачиваться вбок. Они приводятся в движение электромоторами мощностью в три киловатта. На видеоролике можно увидеть, как робот делает свои первые шаги и, в целом, неплохо с этим справляется. Но до уровня Boston Dynamics еще далеко — конструкция пыталась встать с лежачего положения, но в конечном итоге очень нелепо упала набок. Если говорить прямо, на данный момент он выглядит очень жалко.Читайте также: В США разработан робот-собака со встроенной винтовкойПлатформа для создания роботовНо разработчики на данный момент и не позиционируют его как полноценного «убийцу американского робота Spot». По сути, созданная конструкция — это платформа, на которой исследовательские группы смогут тестировать свои алгоритмы. Именно они будут оснащать робота новыми умениями и, возможно, когда-нибудь из этой черновой платформы выйдет что-то действительно стоящее. Лино мне бы хотелось увидеть российского робота, который как и механический пес Boston Dynamics, умеет открывать двери и следить за показателями различного оборудования. Только вот ждать этого момента явно придется долго — разработчики все еще недовольны базовыми алгоритмами и не готовы отдать робота на пользование сторонним инженерам.Робот Spot от Boston DynamicsЕсли подумать, российские разработчики идут по тому же пути, что и создатели робота Mini Cheetah. Этот механический пес был представлен в 2019 году специалистами из Массачусетского технологического института как такая же платформа для испытания разного рода алгоритмов. Используя робота Mini Cheetah в качестве платформы, в апреле 2021 года инженеры из Калифорнийского университета в Беркли создали механического пса-поводыря. Этот робот способен строить наиболее оптимальные маршруты, учитывая находящиеся в окружающем пространстве препятствия. При этом он понимает, что идущему за ним человеку нужно дополнительное пространство для ходьбы, поэтому двигается по более широкой траектории, чтобы человек шел ближе к центру между препятствиями.Демонстрация робота-поводыря Mini CheetahПочему роботы не популярны?Производителей четвероногих роботов с каждым годом становится все больше. Кажется, инженеры постепенно отказываются от создания человекоподобных механизмов, потому что от них мало толка (мой коллега Артем Сутягин придерживается другого мнения). Роботы с четырьмя ногами хороши тем, что без проблем преодолевают даже самые сложные участки пути и при том могут выполнять разные задачи при помощи механических рук. Правда на данный момент они не пользуются популярностью среди обычных людей из-за дороговизны и банальной ненужности.Компания Boston Dynamics занимается разработкой четвероногих роботов уже давно, но старые проекты оказались никому не нужнымиСамым дешевым роботом на данный момент является Unitree Go1 от китайской компании Unitree Robotics. Он стоит 2 700 долларов (около 200 000 рублей по текущему курсу) и позиционируется как лучший друг человека. Почитать о нем можно в этом материале.Робот Unitree Go1Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Напоследок хочется узнать: если бы роботы-собаки стоили не более 20 000 рублей, купили бы вы себе такого помощника? Как бы вы его использовали? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru