Раскрыт секрет самого старого рисунка с изображением призрака-гея

В британском музее нашли самое древнее изображение призракаВ британском музее на небольшой глиняной табличке, относящейся к вавилонской культуре, обнаружили изображение призрака. В результате она оказалась самым старым рисунком, на котором изображен призрак — ее возраст составляет примерно 3500 лет. Приведение изображено в виде бородатого мужчины, причем изображение тусклое и появляется только, если смотреть на него при хорошем освещении под определенным углом. Мужчина на рисунке идет с вытянутыми руками, его запястья связаны веревкой, за которую женщина ведет его в загробную жизнь к вечному блаженству. Как выяснили ученые, табличка предназначалась для экзорцистов того времени, которые избавлялись от нежелательных призраков, вернувшегося в мир живых. Помимо рисунка на ней с обратной стороны имеется клинописный текст с описанием ритуала, который благополучно должен отправить призрак мир мертвых. В данном случае речь шла о призраке, который нуждался в компаньоне. Табличка была обнаружена в британском музее, где долгое время находилась в хранилищах и оставались незамеченной, несмотря на то, что является интереснейшим предметом древности, позволяющим лучше ознакомиться с культурой Египта и бытом древних людей.О чем рассказывает печальный призрак древностиРисунку ранее не уделяли особого внимания потому, что призрак на нем, как я сказал выше, появляется только если смотреть на него сверху и под определенным углом освещения. Поэтому с момента приобретения в XIX веке табличка ни разу не выставлялась в музее на показ. Мировой авторитет в области клинописи, куратор ближневосточного отдела Британского музея Ирвинг Финкель, изучая табличку, понял, что она содержит скрытый рисунок, который ранее не был замечен.«Область, где находятся рисунки, выглядит так, как будто на ней ничего нет. Но когда вы рассматриваете табличку под лампой, эти фигуры прыгают на вас через время самым поразительным образом. Это объект Книги рекордов Гиннеса, так как является самым старым рисунком приведения» — говорит Ирвинг Финкель.Ирвинг Финкель, специалист по древней клинописиХотя половина таблички отсутствует, и она сама по себе имеет небольшие размеры, на оборотной ее стороне нанесен текст с подробными инструкциями по борьбе с призраком. Кроме того, имеется небольшое описание поведения призрака — «он схватывает человека и преследует его, и не отпускает».Ритуал подразумевает изготовление двух фигурок — женской и мужской. В тексте говорится, что обоих необходимо одеть в повседневную одежу и снабдить дорожными принадлежностями. Женщина должна быть закутана в четыре красные одежды, а затем в пурпурную ткань. При этом ей необходимо предоставить золотую брошь, а также обеспечить кроватью, стулом, ковриком, расческой и фляжкой. Затем необходимо соблюсти еще некоторые правила. Как считает ученый, табличка принадлежала магической библиотеки экзорциста либо принадлежала храму.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, чтобы не пропустить еще больше полезной и интересной информации.На самом рисунке изображен явно мужской призрак, причем он несчастен. Окончательный анализ текста показал, что призраку нужен был любовник. Сама ситуация, как говорит работник музея, достаточно комичная. Люди считали, что можно избавиться от призрака, предоставив ему партнера по постели. “О боже, дядя Генри вернулся. Может быть, дядя Генри потерял трех жен?” Все знали, что способ избавиться от старого гея — выдать его замуж. Вы только представьте себе, как призрак слонялся по дому и действовал всем на нервы” — иронизирует Финкель. К слову, призракам и всевозможным демонам имеются и вполне научные объяснения, причем, весьма интересные.Табличка с призраком позволяет лучше понять культуру ЕгиптаПризрак поможет лучше познакомиться с культурой ЕгиптаИрвинг Финкель надеется продемонстрировать вавилонскую табличку в музее. Как он отвечает, такой артефакт приближает нас к нашим предкам. По его словам, все страхи, слабости и особенности, которые имеются у людей сейчас, присутствовали и 3500 лет назад. И от того изучать древнюю культуру еще более увлекательно. Подробное описание глиняной таблички и результатов ее исследования содержится в готовящейся к выходу книге Финкеля «Первые призраки: древнейшие из наследия», которая будет опубликована 11 ноября издательством Hodder & Stoughton.Сам ученый говорит, что никогда не видел призраков даже в темных сводах Британского музея, который, по его словам, «пронизан призраками». Но, как рассказывает Финкель, в королевской библиотеке несколько человека видели, как голова и плечи движутся на определенной высоте, ниже роста человека. Скептики, разумеется, опровергли такую возможность. Но, как оказалось, раньше пол в библиотеке располагался ниже, чем сейчас, так что повод задуматься остается. Напоследок напомню, что недавно ученые также расшифровали текст египетской Книги мертвых, в которой в основном рассказывается и магических формулах.

Источник: hi-news.ru