Как австралийские солдаты используют велосипеды?

Австралийские военные проводят испытания велосипедов для разведки. Но чем они лучше мотоциклов?Многие военные технологии со временем становятся доступными для обычных людей. В качестве примера можно привести Интернет, который в 1970-е годы использовался для связи между университетами и вычислительными центрами. Спустя несколько десятков лет «всемирная паутина» стала доступна для всех желающих и позволила людям общаться со всем миром. А вот обратных примеров, когда популярная среди обычных людей технология начала использоваться в военной отрасли, очень мало. Недавно австралийские власти начали тестировать использование велосипедов в разведывательных целях. Правда велосипедами этот вид транспорта назвать можно только с натяжкой — они оснащены электрическим двигателем и могут разгоняться до 80 километров в час. Очень неплохо для велосипеда, не так ли? Их главное преимущество перед мотоциклами заключается в том, что они практически не издают шума.Чем велосипеды лучше мотоциклов?О начале тестирования электрических велосипедов в военной отрасли рассказало издание Electrek. Испытания проводятся войсками австралийского штата Квинсленд. Используемые разведчиками велосипеды оснащены педалями, но солдаты редко тратят на это силы, потому что помимо них легкий вид транспорта оснащен двигателем на электрической тяге. Во время работы они издают минимум шума — если ездить со скоростью около 50 километров в час, уровень шума не превышает 65 децибел. Это явно тише, чем рев мотоцикла с бензиновым двигателем. Также во время езды на велосипеде в воздух поднимается меньше пыли, что тоже помогает сохранить скрытность во время разведывательных миссий.Видео с испытаний электрических велосипедовВоенные из Квинсленда не стали рассказывать, кто является производителем используемых велосипедов. Но зарубежные журналисты быстро распознали электрические велосипеды B-52, которые производятся австралийской компанией Stealth Electric Bikes. Судя по информации на официальном сайте, они могут разгоняться до 80 километров в час, а одного заряда аккумулятора хватает на преодоление 100 километров. Масса конструкции составляет всего лишь 51 килограмм, так что при необходимости велосипед можно понести за спиной.Электрический велосипед Stealth B-52Незаметность велосипеда обеспечивается за счет меньшей мощности и шума. Также он не поднимает много пыли, которую могли бы заметить вражеские силы. Велосипеды намного эффективнее обычных мотоциклов. Если нам дадут задание, мы просто возьмем незаметные велосипеды, доедем до места и добудем нужную информацию, — объяснил капрал конной пехоты Томас Ови (Thomas Ovey).Читайте также: Разработан туристический велосипед со встроенным столом и кроватьюВоенные велосипедыАвстралия является далеко не первой страной, которая взяла в свое вооружение электрические велосипеды. Некоторые страны уже используют велосипеды Jeep и Quietkat, которые оснащены двигателями Bafang Ultra M620 и могут разгоняться до 60 километров в час. Солдаты отдают предпочтение транспортным средствам с большими колесами, потому что они способны ездить даже по самым сложным дорогам — эта особенность очень важна в разведке.Электрический велосипед JeepНорвежские войска начали использовать велосипеды с толстыми шинами в 2018 году. А оборонные силы Новой Зеландии заинтересовались этим делом год назад — их выбор пал на электрические байки компании UBCO. Полиция некоторых стран частично пересела на велосипеды уже давно, потому что этот вид транспорта иногда позволяет догнать преступников гораздо быстрее. В основном это актуально для городов с обилием узких дворов, где ездить на автомобиле слишком трудно. А вот ловкие велосипеды для таких мест идеальны.Полицейские на велосипедахЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Как правило, новые технологии первым делом используются в военной отрасли. Поэтому она очень стремительно совершенствуется. В нулевые годы мы и представить не могли, что через двадцать лет для разведки и даже ведения боя некоторые войска смогут использовать небольшие беспилотники. Дроны уже сейчас являются опасным оружием — в 2020 году аппарат Kargu-2 совершил нападение на людей на территории Ливии. Он является дроном-камикадзе и оснащается камерой для отслеживания врагов и осколочным оружием. Сообщалось, что летательный аппарат совершил нападение «по собственному желанию», что звучит как начало восстания машин. Если хотите узнать об этом случае больше подробностей, читайте этот материал.

Источник: hi-news.ru