Какую роль в зависимости от социальных сетей играет дофамин?

Зависимости бывают разные. И большинство из нас им подвержены.Как думаете, зависит ли ваша жизнь и восприятие окружающего мира от социальных сетей? Я помню времена, когда ссылки на социальные сети стали появляться в выпусках новостей и других передач. Почему-то меня это сильно удивило. Между тем, сегодня аккаунтов в социальных сетях нет разве что у их ярых противников и тех, кто не в ладах с интернетом. Все остальные с радостью погрузились в онлайн – мир, полный лайков, комментариев и информации. Временами реальность в экране черного зеркала кажется нам лучше, чем происходящее за окном. Ведь ты можешь быть кем угодно и при этом вести аккаунт в Инстаграм так, что не позавидует только ханжа. Миллионы людей используют социальные сети в качестве продвижения своего бизнеса, личного бренда или просто себя и получает за это … миллионы. Сотни тысяч аккаунтов ежедневно наполняют социальные сети контентом. Он может быть полезным и наоборот. Но есть кое-что, о чем говорить не особенно любят – это феномен зависимости от соцсетей. Да-да, мы не просто так обновляем новостную ленту и просматриваем лайки. Несмотря на то, что мы практически об этом не задумываемся, ученые уже давно говорят о зависимости от соцсетей, а новые исследования рисуют очень интересную картину.Зависимость в XXI векеКаждый из нас имеет склонность к чему-либо. Иногда эти склонности могут быть генетически обусловлены, например разного рода зависимости. Кто-то не может бросить курить (знаю по себе насколько это сложно), кто-то ежедневно употребляет алкоголь (пусть даже в малых количествах), а кто-то не выпускает из рук смартфон. Хотя может показаться, что курение, алкоголизм и наркомания не идут ни в какое сравнение с социальными сетями, ощущение это ошибочно.Зависимость, когда ее диагностируют специалисты, считается достойной клинической помощи, когда «значительно мешает» жизни и способности функционировать. Но как время, которое каждый из нас проводит наедине со смартфоном, влияет на нашу способность быть хорошим супругом, другом или коллегой? Вероятно, та цена, которую мы платим за «дивный новый мир» в виде интернета и соцсетей, не так очевидна для нас. Точно так же, как для человека, пристрастившегося к наркотикам.Зависимость от социальных сетей – реальная проблема для мирового здравоохранения.Читайте также: Почему Инстаграм – самая вредная для психического здоровья социальная сеть?По мнению эксперта по наркомании, доктора Анны Лембке, смартфоны превращают нас в дофаминовых наркоманов, и каждый взмах, лайк и твит подпитывают эту привычку. В интервью The Guardian психиатр рассказала, что все мы в той или иной степени зависимы. Она называет смартфон «современной иглой для подкожных инъекций»: мы обращаемся к нему за быстрым удовольствием, хотим внимания, а с каждым свайпом, лайком и твитом ищем подтверждения собственной значимости.С начала нового тысячелетия резко возросла поведенческая (в отличие от наркотической) зависимость. Каждая свободная секунда – это возможность получить стимул, будь то TikTok, прокрутка Instagram, пролистывание Tinder или просмотр порно, азартные игры онлайн и электронные покупки, – отмечает Лембке.Более того, специалисты с каждым годом наблюдают огромный рост числа людей, борющихся с незначительными зависимостями. Жизнь – это тяжелая работа. И если бы мы могли признать это и успокоиться, зная, что мы не одиноки в повседневной борьбе, как это ни парадоксально, мы были бы счастливее.Сделали ли социальные сети нас счастливее?Хотя у нас под рукой бесконечные источники веселья, данные научных исследований показывают, что мы все менее и менее счастливы. За последние 30 лет глобальные показатели депрессии значительно возросли, и, согласно Отчету о мировом счастье, люди в странах с высоким уровнем дохода стали более несчастными за последнее десятилетие или около того.Мы забыли, как оставаться наедине со своими мыслями. Мы вечно отвлекаемся ради очередного цифрового хита, а значит реже концентрируемся на сложных и важных задачах. Для многих пандемия усугубила зависимость от социальных сетей и других цифровых пороков, а также алкоголя и наркотиков.Пандемия сделала проблему зависимости от смартфонов и социальных сетей более очевидной.Это интересно: Как социальные сети помогают распространяться лженаукеБудучи экспертом по наркомании, Лембке провела последние 25 с лишним лет, леча пациентов, зависимых от всего: от героина, азартных игр, ботокса и ледяных ванн. 53-летний психиатр написала книгу об эпидемии отпускаемых по рецепту лекарств, выступила с лекциями Ted об опиоидном кризисе в Америке и также снялась в качестве эксперта в документальном фильме Netflix 2020 года «Социальная дилемма«. Иными словами, она знает, почему мы так склонны становится зависимыми от чего угодно и как наслаждаться приятными вещами, оставаясь здоровым человеком.Секрет зависимости от соцсетейИтак, чтобы разобраться в природе зависимости, необходимо разобраться в том, что такое дофамин. Этот нейромедиатор (химическое вещество, вырабатываемое в мозге), недавно получил название «молекула Ким Кардашьян» из-за популярности последней в социальных сетях. Химическое вещество, иногда называемое гормоном «хорошего самочувствия», фигурирует в бесчисленных текстах песен, а его молекулярная структура, напоминающая насекомое с усиками и длинным хвостом, даже стала популярной татуировкой.Однако, вместо того чтобы доставлять удовольствие сам по себе, как принято считать, дофамин побуждает нас делать то, что, по нашему мнению, принесет удовольствие. Будучи главным нейромедиатором вознаграждения и удовольствия в мозге, именно дофамин что заставляет нас искать пищу, когда мы голодны. Ученые используют дофамин для измерения «аддиктивного потенциала любого опыта». Иными словами, чем выше выброс дофамина, тем сильнее становится ваша зависимость.Любая зависимость вызывает нарушение работы мозгаВыходит, когда мы находимся в ожидании или предвкушении чего-либо, уровень дофамина растет. Когда мы делаем то, что запланировали, нам хочется продолжать. Но стоит дофамину закончится, как погружаемся в пучину уныния и депрессии. Все потому, что мозг работает с помощью саморегулирующегося процесса, называемого гомеостазом. В этом упадочном состоянии «мы действительно хотим второй кусочек шоколада или посмотреть еще один эпизод любимого сериала. Но если зависимость не сильная, желание это скоро проходит.Больше по теме: 1 из 4 подростков и молодых взрослых страдает зависимостью от смартфоновДофаминовые горкиХотя дофамин был идентифицирован учеными только в 1957 году, стремление к удовольствию встроено в наш мозг. Исследователи отмечают, что зависимость примерно на 50% зависит от генетической предрасположенности, а остальные 50% обусловлены факторами окружающей среды. Наш мозг не сильно изменился за прошедшие столетия, но доступ к вещам, вызывающим привыкание, определенно изменился.В то время как наши предки прилагали все свои усилия в поисках партнера и вкусной еды, мы можем найти их и многое другое одним щелчком приложения.Когда занятие приятное, наш мозг компенсирует это, погружая нас в уныние и печаль. И в конечном итоге мы становимся зависимыми от этих стимулов. Мы скатываемся по спирали в бездну поиска радости. Цифровой мир позволяет работать в невиданных ранее масштабах, потому что нет практических ограничений, заставляющих нас остановиться.Нейромедиатор дофамин регулирует наши зависимостиС веществами у вас в конечном итоге заканчиваются деньги, но шоу Netflix или лента TikTok неутомимы. Часто вам ничего не нужно делать: контент автоматически загружается на ваш экран, – говорит психиатр.Помимо снижения концентрации внимания, наша одержимость мгновенным удовлетворением означает, что мы постоянно живем «лимбическим мозгом», который обрабатывает эмоции, а не префронтальной корой, которая занимается планированием будущего и решением проблем и важна для развития личности. Когда мы сталкиваемся со сложной или нерешенной проблемой в работе или общественной жизни, наши цифровые компаньоны всегда рядом, чтобы помочь нам избежать тягостной жизни, отвлекая нас.К тому же, версия жизни, представленная на экранах, устраняет все шероховатости: лица отфильтрованы и красивы, нет неловких пауз, и если нам не нравится то, что мы видим, мы можем просто нажать на другую вкладку. Это сильно отличается от того, какой была жизнь раньше, когда нам приходилось терпеть гораздо больше страданий. Лембке утверждает, что мы «теряем способность откладывать удовлетворение, решать проблемы и справляться с разочарованием и болью во многих различных формах». И с ней трудно не согласиться.Не пропусите: Ученые нашли дофамину помощника по удовольствиямКак избавиться от зависимости?Итак, что же делать, если вы хотите избавиться от вредной привычки? Например, чтобы избавиться от зависимости от телефона, попробуйте убрать его в ящик на 24 часа. Специалисты полагают, что чем больше времени вы проведете без гаджета, тем лучше. Причем, неважно, идет ли речь о смартфоне илли других зависимостях.Цель этого времени заключается в том, чтобы перезагрузить мозг и получить представление о том, как наша зависимость влияет на нас. Цель, как правило, не в том, чтобы навсегда избавиться от телефона, а в том, чтобы понять, как наслаждаться им в умеренных количествах. А это, как известно каждому, самое сложное.Отложите смартфон и проведите выходные без социальных сетей. Возможно, вам понравитсяИсследователи также советуют устанавливать барьеры между вами и пороком, например, убрать технику из своей спальни, перевести телефон в авиарежим или взять на себя обязательство использовать его только в определенное время, например, в выходные.В конечном итоге, легче перейти от воздержания к умеренности, чем от чрезмерного потребления к умеренности. А как вы думаете, зависимы ли вы от социальных сетей и считаете ли это проблемой? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье.

Источник: hi-news.ru