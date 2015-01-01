Можно ли пить дистиллированную воду и чем она отличается от кипяченой воды?

У специалистов нет единого мнения относительно вреда или пользы дистиллированной водыДистилляцией воды называется процесс, при котором она испаряется, а затем охлаждается, в результате чего пары конденсируются и выпадают в виде капель. Когда вода переходит в газообразное состояние, она отделяется от твердых нелетучих частиц, микроорганизмов и солей. Соответственно, дистиллированная вода максимально очищена и приближена к H2O. Такая вода не имеет вкуса и запаха, не влияет на кислотно-щелочной баланс. Казалось бы, она абсолютно чистая, а значит самая безопасная для потребления в пищевых целях. Однако все не так однозначно. Споры на тему безопасности или опасности дистиллированной воды идут уже много лет. Одни говорят, что ее нельзя пить ни глотка, другие, что пить можно, но непродолжительное время либо в небольших количествах. Третьи же утверждают, что пить надо вообще исключительно дистиллированную воду. Какие есть за и против, и как обстоит ситуация на самом деле?Чем дистиллированная вода отличается от кипяченойКипячение воды, как известно, подразумевает ее нагрев до 100 градусов. При такой температуре погибают большинство бактерий, а также различные бактерии и вирусы, которые могут вызывать всевозможные проблемы со здоровьем. Среди других полезных свойств кипячения можно отметить уменьшение содержание хлора и солей жесткости, которые выпадают в осадок.Кипячение лишь частично очищает воду от вредных примесей и патогеновОднако, в кипяченой воде, в отличие от дистиллированной, остаются нитраты, гербициды, нефтепродукты, а также тяжелые металлы. Кроме того, кипячение не убивает вирус гепатита А и бактерии ботулизма. Точнее, чтобы их уничтожить, воду придется кипятить не менее 30 минут. Таким образом, кипячение лишь частично очищает воду и уменьшает содержание в ней минералов, в то время как дистиллированная вода очищена от примесей практически полностью, при этом в ней не содержится никаких бактерий, в результате чего она широко применяется в медицине.Почему вредна дистиллированная вода — основные доводыДистиллированная вода, конечно же, не является ядом. Ее можно выпить и глоток, и стакан, и даже литр за раз, и с вами при этом ничего не случится. То есть не возникнет отравления, и вы не почувствуете какого-либо ухудшения самочувствия. Однако, как утверждают противники дистиллированной воды, она является “мертвой”. То есть в ней нет никаких минералов, необходимых организму. Более того, она настолько чистая, что способна сама вымывать соли, кальций, магний и другие жизненно важные элементы из организма.Кроме дефицита важных микроэлементов, считается, что потребление такой воды приводит к снижению скорости обмена веществ, нарушению водно-солевого баланса и даже неправильной гидратации, так как у такой воды полностью отсутствует вкус. Наиболее серьезной проблемой для здоровья является именно дефицит микроэлементов, который может привести к развитию ряда заболевания — нарушению работы сердечно-сосудистой системы, ломкости костей, выпадению зубов и ряду других проблем. Именно поэтому противники такой воды утверждают, что нельзя потреблять эту воду длительное время.Дистиллированная вода, как считают ее противники, может вымывать полезные микроэлементыДоводы в пользу дистиллированной водыУ сторонников дистиллированной воды имеются свои доводы, которыми они объясняют, что никакого вреда ее потребление не несет для организма. К примеру, в статье, опубликованной на сайте ассоциации по качеству воды (США) (WQA – WATER QUALITY ASSOCIATION, говорится, что в нашем организме вода обеспечивает растворение и транспортирование питательных веществ. Вместе с тем отвечает за регуляцию температуры, а также принимает участие в некоторых биохимических реакциях организма. Но, все эти функции выполняет чистая вода, то есть H2O, ни соли, ни минералы в этих процессах участия не принимают.Как же быть суточными нормами минералов, которые необходимы организму для нормальной работы? Человек их получает из продуктов. Поэтому, правильное питание, как утверждают сторонники дистиллированной воды, гораздо важнее, чем наличие минералов в воде, которая не является для нашего организма основным их источников. В статье о смягчении воды я рассказывал, что для получения суточной дозы кальция и магния, необходимо выпивать около 30 литров неочищенной жидкости в день. Что касается других минералов, объемы выпиваемой воды в сутки придется увеличить до сотен литров. Это, конечно же, нереально. Гораздо проще и безопасней съесть продукты, которые их содержат.Военно-морской флот США пьет дистиллированную водуВ 1980 году Всемирной Организацией Здоровья был опубликован неофициальный документ, получивший название “О влиянии питьевой воды на здоровье”. В нем говорилось, что длительное потребление дистиллированной воды действительно способно привести к дефициту микроэлементов и сопутствующим проблемам со здоровьем. В его основу легли публикации Российских авторов. В последствии многие эксперты указывали на наличие в этом документе научных и медицинских ошибок.Весь ВМФ США уже половину века потребляет дистиллированную водуВ то же время, многие специалисты утверждают, что дистиллированная вода не вымывает полезные минералы из организма. Для обвинения ее в этом, как они говорят, отсутствуют фактические основания. Очищенная жидкость вымывает только те минералы, которые либо были отвергнуты клетками, либо ими уже выведены. Что касается минеральных веществ, которые являются частью клеточной структуры, то вода их вывести не может. В частности, об этом пишут Гарви и Мэрилин Даймонды в своем бестселлере «Годен для жизни II: живое здоровье»Организация WATER QUALITY ASSOCIATION в своем докладе также приводит в качестве примера Военно-морской флот США, который вот уже полвека для питья и приготовления пищи использует дистиллированную воду. Причем, экипажам на подводных лодках приходится употреблять ее в течение нескольких месяцев беспрерывно. Использовать ее ВМФ США начал в 1972 году, когда главный врач официально заявил, что употребление дистиллированной воды не является вредным для организма. Все эти годы не было зафиксировано какого-либо ухудшения здоровья у моряков.Таким образом, точка в споре о дистиллированной воде еще не поставлена. Остаются как ее сторонники, так и противники. Можно ли пить такую воду? Так как мнение ВОЗ наиболее авторитетное, имеет смысл прислушаться его. То есть пить дистиллированную воду можно, но вряд ли стоит это делать длительное время. Ведь даже моряки на кораблях не пьют беспрерывно. Напоследок отмечу, что небезопасным может быть также потребление родниковой воды, о чем мы рассказывали ранее.

Источник: hi-news.ru