Почему люди запоминают плохие события лучше, чем хорошие?

Некоторые ученые уверены, что люди лучше всего запоминают плохое. Но почему память работает именно так?Человеческая память устроена так, что лучше всего мы запоминаем негативный опыт. Например, если в какой-нибудь день человека поругает начальство, а после этого он получит очень ценный подарок, с большей долей вероятности ему больше запомнится конфликт на работе. Вы и сами можете назвать много таких примеров из жизни — такое случалось с каждым и очень много раз. Ученые прекрасно знают об этом явлении, но до сих пор не могут дать ему научного доказательства. Недавно сделать это попыталась группа немецких и китайских ученых. Для этого им пришлось провести эксперимент с участием 64 добровольцев. Их разделили на две группы и поместили в разные условия — первая оказалась в стрессовой ситуации, а вторая в спокойной. Исследователи проверили, какой опыт люди запомнили лучше всего.Почему плохое запоминается лучше?О проведенном эксперименте и его результатах было рассказано в научном журнале Current Biology. Как и говорилось в начале статьи, согласившиеся на участие 64 человека были разделены на две группы. В первой группе оказались 33 добровольца, которым было проведено собеседование в стрессовой форме — судя по всему, речь идет о повышенном тоне или неудобных вопросах. Вторая группа из 31 человека прошла более спокойное собеседование.Лучше всего люди запоминают опыт, вызывающий положительные эмоции. Или наоборот?В ходе эксперимента участникам показывались 24 разных предмета вроде чашки кофе, часов, маркера и так далее. Ученые хотели выяснить, в какой ситуации память людей работает лучше — в стрессовой или спокойной. Также им было интересно, какая область мозга у них активна, поэтому все добровольцы проходили через МРТ-сканирование. Особое внимание исследователи уделили миндалевидному телу и гиппокампу. Первая область отвечает за формирование эмоций, особенно страха. Вторая область тоже играет большую роль в формировании эмоций, но при этом также участвует в запоминании информации.Расположение миндалевидного телаИзучив результаты эксперимента ученые пришли к выводу, что оказавшиеся в стрессовой ситуации люди запомнили показанные предметы гораздо лучше, чем добровольцы из второй группы. По мнению авторов научной работы, механизмы запоминания плохих и хороших событий работают одинаково. Только вот во время стресса память работает гораздо лучше, потому что человек испытывает сильную эмоцию — страх. Эта эмоция будто бы тесно связывается, ассоциируется с жизненным опытом, поэтому он лучше запоминается. Если бы хорошее жизненное событие каким-то образом вызвало у человека страх (такое вряд ли возможно), оно бы тоже надолго запомнилось.Расположение гиппокампаСтоит признать, выводу ученых звучат не совсем убедительно. К результатам исследования и к самому эксперименту есть много поводов придраться. Первое, что лезет в голову — почему в одной группе оказалось больше участников, чем в другой? Ведь это явно может ухудшить точность выводов. Однако, авторы научной работы отметили, что это далеко не конечные результаты. Они намерены провести еще больше исследований и узнать о механизме запоминания плохих событий больше информации. Есть надежда, что полученные знания помогут психотерапевтам быстрее вылечивать пациентов от последствий стресса и забыть травмирующие воспоминания.Читайте также: Что будет, если человек перестанет испытывать стресс? В этом мало хорошегоМожет, люди лучше запоминают хорошее?Что особенно забавно, некоторые ученые уверены, что люди лучше всего запоминают хорошие события. Такой информацией недавно делился мой коллега Андрей Жуков в этой статье. Исследователи из Женевского Университета провели эксперимент, в ходе которого добровольцы перед сном играли в две разные игры. В первой от игрока требовалось распознавать лица по фотографии, а во второй — найти выход из лабиринта. Каждый участник эксперимента выигрывал только в одной из игр. Спустя некоторое время эксперимент был проведен заново и ученые заметили, что люди лучше всего запомнили игру, в которой ранее одержали победу. Выигрыш вызывает положительные эмоции, из чего следует, что люди лучше всего запомнили событие, которое связано с радостью.Некоторые ученые считают, что люди все же лучше запоминают хорошееЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Если взять во внимание обе научные работы, становится непонятно, на чьей стороне правда. С одной стороны, люди явно помнят плохие события лучше, чем хорошие. С другой стороны, связанные с положительными эмоциями события тоже отлично откладываются в памяти. А в какое утверждение больше всего верите вы? Может, у вас есть убедительные доказательства своей правоты, так что смело пишите свое мнение в комментариях.

Источник: hi-news.ru