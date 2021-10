Могло бы быть 28 лет: легенда о смерти Пола Маккартни

В 1967 году стали распространяться слухи о том, что Пол Маккартни погиб. Подтверждения тому фанаты группы находили в текстах песен и обложках пластинок.Пол мертв — так стали называть легенду, или, как сейчас принято говорить, теорию заговора о смерти легендарного музыканта, одного из четверых битлов — Пола Маккартни. Если вы о ней не слышали, вам наверняка сама эта мысль показалась абсурдом. “Да, Пол Маккартни уже стар, но не мертв. Он полон сил, продолжает записывать альбомы и даже сниматься в клипах”— скажете вы. И, тем не менее, о его смерти стали активно распространяться слухи, причем не сейчас, а более полувека назад. Согласно легенде, музыкант погиб в 1966 году в автокатастрофе. Однако менеджер группы, преследуя меркантильные интересы, решил сокрыть смерть Пола, заменив его двойником. Как мы знаем, с той поры Beatles перестали давать живые концерты, а вскоре и вовсе группа распалась. Сторонники теории заговора находят многочисленные намеки на смерть Маккартни на обложках альбомов и в текстах самих песен. Противники этой версии, среди которых и сам сэр Пол, все эти доводы отрицают.Мертв ли битл Пол Маккартни?Легенда стала особенно популярной осенью 1969 года. Многие считают, что начало ей положил некий Тим Харпер, который в местном студенческом журнале опубликовал первый печатный материал о смерти музыканта под названием “Мертв ли битл Пол Маккартни?”. В ней автор сообщал, что узнал о гибели битла от своего друга, а тот в свою очередь от некого музыканта, который жил с ним в общежитии. Также Тим Харпер утверждал, что группа оставляла множество намеков о гибели своего друга и коллеги в последних альбомах.Следует понимать, что на дворе стоял 1969 год, как раз те времена, когда битломания, казалось, охватила все уголки планеты, включая консервативный Советский Союз. Поэтому статья действительно вызвала резонанс в обществе и вошла в историю. Однако первый слухи о гибели Пола стали распространяться гораздо раньше — еще в 1967 году в Лондоне. В февральском номере журнала The Beatles Book они даже были официально опровергнуты. Более того, один из сотрудников пресс-службы группы рассказал, что несколько лет от людей приходили письма с вопросами о кончине Маккартни, но в 1969 году их количество резко увеличилось.Все участники The Beatles отрицали слухи о гибели Пола МаккартниПоэтому вполне возможно, что статья в студенческом журнале была вовсе не “вбросом” со стороны Тима Харпера с целью прославиться, в чем многие его обвиняют. Автор мог действительно руководствоваться желанием донести до широкой общественности информацию, в которую сам верил.Но, еще большее развитие этой истории дал некто Том, который 12 октября 1969 года дозвонился на радиостанцию и в прямом эфире заявил, что Пол Маккартни разбился на автомобиле 9 ноября 1966 года. Впоследствии музыкант был заменен полицейским Уильямом Кэмпбеллом, который был поразительно похож на популярного битла. К слову, если вам интересно в чем секрет популярности рок-музыкантов, почитайте статью Рамиса Ганиева.Обложки альбомов намекают на смерть Пола МаккартниЗнаменитая обложка Abbey Road знакома даже тем, кто вообще далек от творчества группы Beatles. Впоследствии она многократно пародировалась, а сам перекресток, который переходила легендарная четверка, стал культовым местом. В декабре 2010 года ему даже был присвоен статус исторического сооружения. Но не все знают, что эта обложка дала основной повод для слухов о смерти Пола.Обложка Abbey Road может символизировать похоронную процессиюСторонники теории заговора утверждают, что битлы на фото изображают похоронную процессию, соответствующую местным традициям. Возглавляет ее Джон Леннон, одетый во все белое и символизирующий священника. Следом за ним идет Ринго Стар в черном строгом костюме, тем самым символизируя представителя похоронного бюро. Далее идет Пол Маккартни — сам покойный. К нему на этом фото больше всего вопросов, так как музыкант идет с закрытыми глазами, босиком и не в ногу с остальными битлами.В правой руке Маккартни держит сигарету, что может быть еще одним намеком, так как Пол Маккартни, как известно, левша, а значит должен держать ее левой рукой. То есть, таким образом битлы намекают, что перед нами другой человек. Замыкает процессию Джордж Харрисон в джинсах, символизирующий могильщика. На этом “подсказки” не заканчиваются. Если присмотреться на припаркованный слева автомобиль, можно разглядеть номер “LMW281F”. Его можно расшифровать как “Линда Маккартни плачет, могло бы быть 28 лет”.Обложка битловского «Сержанта Пеппера» содержит еще больше странностейНа фото также можно заметить полицейский автомобиль. Он намекает на то, что полицейские в курсе похорон, но Брайан Эпстейн их подкупил, поэтому полиция находится в стороне. Также подобные намеки присутствуют и на других обложках альбомов, вышедших после 1966 года. К примеру, на обложке «Sgt. Pepper’s…» цветник со свежевскопанной землей и высаженными цветами в виде надписи “The Beatles” вызывает ассоциации с могилой не только у сторонников теории заговора. Надгробием здесь может служить большой барабан. Надпись “Beatles” выложена гиацинтами, которые часто используют на кладбищах, так как они считаются цветами смерти.Вокруг этого “цветника-могилы” собралось много людей, которые выглядят так, как будто их недавно кто-то покинул. Причем каждый из присутствующих на обложке сам каким-либо образом связан со смертью. К примеру, здесь есть бывший бас-гитарист Beatles Стюарт Сатклифф, который погиб еще в 1962 году. Мерилин Монро стала жертвой суицида, Эдгар Аллан также трагически ушел из жизни. Боб Дилан хоть и не погиб, но сам чудом уцелел в серьезной аварии. Слева можно увидеть битлов времен 1964 года, которые расстроены и смотрят вниз, за исключением Джона Леннона, смотрящего вперед.На обложке Let It Be лицо Пола Маккартни на кроваво-красном фонеЕще одна обложка с намеком на смерть Пола — Let It Be. Все участники группы изображены на белом фоне, смотрящими влево. Пол же, в отличие от них, смотрит прямо, при этом изображен на кроваво-красном фоне.Песни Beatles содержат информацию о смерти Пола МаккартниВ текстах песен сторонники заговора также находят достаточно намеков. К примеру, строчка («He blew his mind out in a car» — «Он разбил голову в машине» из песни «A Day in the Life». В песне «Good Morning, Good Morning» имеется строчка “смерть была мгновенной”.В американской версии альбома Magical Mystery Tour Джон Ленон поет “я похоронил Пола” в конце песни “Земляничные поляны навсегда”. Согласно оригинальному тексту, там должна быть фраза “клюквенный соус”. Вообще, приводить различные шокирующие строчки из песен Beatles можно еще долго, однако, следует учитывать, что все они вырваны из контекста.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, чтобы не пропустить еще больше полезной и интересной информации.Как погиб Пол МаккартниСогласно легенде о смерти битла, трагедия произошла 9 ноября 1966 года. Ночью на студии Abbey Roudгруппа в полном составе работали над очередным альбомом. Ближе к утру Пол повздорил с коллегами, сел в автомобиль и уехал. По дороге он подобрал стоявшую под дождем девушку по имени Рита. Из-за дождя она вначале не узнала в водителе Пола Маккартни, а когда поняла, кто ее везет, бросилась ему на шею, что и стало причиной смертельного ДТП.Пол не остановился вовремя и выехал на красный свет светофора, в результате на перекрестке его автомобиль врезался в грузовик. Девушка смогла самостоятельно покинуть автомобиль, который сразу же загорелся. Маккартни был еще в сознании, однако пальцы его руки были сломаны, поэтому он не мог самостоятельно открыть дверь. Находившиеся поблизости пожарные начали тушить автомобиль, но не успели. Астон Мартин взорвался, при этом музыканту оторвало голову. Так как тело сильно обгорело, пожарные Пола не узнали.Сторонники теории заговора находят и другие свидетельства того, что Пола Маккартни подменилиО том, что в аварии погиб Маккартни было известно лишь полицейским и журналисту, который следовал за музыкантом на своей машине. Полиция, выяснив кому принадлежал автомобиль, сразу же связалась с Брайаном Эпстайном. Узнав о случившемся, менеджер группы, посоветовавшись с музыкантами, подкупил полицейских и журналиста, так как смерть Пола означала конец группе и многомиллионным доходам.Надо сказать, что существуют и другие версии произошедшего, но, в основном различаются они незначительными деталями. При этом все говорят о том, что накануне Маккартни поссорился с остальными музыкантами группы. Также все указывают на то, что в результате аварии Маккартни был обезглавлен.В такой пародийной форме Пол Маккартни опроверг слухи о своей гибелиПол Маккартни в слухи о своей смерти не веритВ последние годы существования группы Beatles Пол Маккартни действительно не появлялся на публике и редко давал интервью. Но 7 ноября 1969 года он дал опровержение слухам о своей смерти в журнале Life. Музыкант ответил известной фразой — “Слухи о моей смерти сильно преувеличены”. Также он добавил — “Думаю, если умру, то узнаю об этом первым”. Фактически, группа Beatles к этому моменту уже перестала существовать.В 1993 году Пол Маккартни выпустил концертный альбом, который назвал “Paul Is Live”. Обложка пластинки пародировала обложку Abbey Road. На том же автомобиле номер изменен на «51IS» (51 есть). Сам Пол Маккартни уже в ботинках и делает шаг левой ногой, а не правой, как на альбоме Abbey Roud. Таким образом Маккартни в шуточной форме в очередной раз опроверг легенду о своей смерти. А как вы относитесь к этой легенде? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Напоследок отмечу, что люди любят теории заговора, о чем рассказывала моя коллега. Вполне возможно, что какие-то из них имеют под собой основания.

Источник: hi-news.ru