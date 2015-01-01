В США успешно трансплантировали свиную почку человеку

Свиньи могут стать источником не только мяса, но и органов для человекаМногие люди считают, что по анатомическому строению самым близким к человеку животным является обезьяна, но это не так. На самом деле свинья гораздо ближе. Такие ее органы, как легкие, сердце, почки и печень практически идентичны человеческим. Более того, даже температура тела у этих животных такая же, как у человека. Учитывая схожесть организма и анатомического строения, сам по себе возникает вопрос трансплантации органов от свиньи к человеку (ксенотрансплантации). Это могло бы решить проблему нехватки органов, а также сделало бы их более доступными, так как сейчас позволить себе новый орган могут далеко не все. Но, к сожалению такая пересадка органов до последнего момента была невозможной, так как ткани свинье, а точнее, содержащаяся в них молекула, вызывает сильное и мгновенное иммунное отторжение. Кроме того, есть и другая проблема — в геноме свиней имеется много копий эндогенного ретровируса, известного как Pervs. Он может создавать новые вирусные частицы, в результате чего последствия могут возникнуть самые печальные, начиная от летального исхода, и заканчивая эпидемией. Решить проблему помогла генетика — генетическая модификация позволяет устранить все недостатки свиных органов и тем самым адаптировать их для пересадки человеку. Похоже, что технология действительно перспективная — 19 октября американским хирургам впервые удалось пересадить человеку почку генно-модифицированной свиньи, и она не вызвала немедленного отторжения.Первые результаты пересадки органа от свиньи человекуОперация, которую провели хирурги США в NYU Langone Health в Нью-Йорке, является тестовой. Она осуществлялась пациентке, у которой уже умер мозг, а также возникла почечная дисфункция. Женщину уже должны были отключить от систем жизнеобеспечения. Однако, до того как это сделать, ее родственники согласились на проведение эксперимента. В итоге свиная почка была соединены хирургами с кровеносными сосудами женщины. Сам орган находился вне тела, что обеспечило медикам доступ к нему и возможность наблюдения.“Результаты тестирования функции пересаженной почки выглядели вполне нормально” — сообщает хирург-трансплантолог, доктор Роберт Монтгомери, который руководил исследованием.Свиная почка по размерам и строению такая же, как человеческаяКак сообщают исследователи, почка свиньи вырабатывает такое же количество мочи, как и трансплантированные почки человека. При этом нет каких-либо признаков раннего отторжения, которое всегда возникает при пересадке не измененных почек свиньи человеку. Кроме того, почка показывает хорошие результаты и в плане эффективности. Как говорит Монтгомери, аномальный уровень креатинина у реципиента, который является показателем плохой работы почек, после трансплантации нормализовался.Проблема ксенотрансплантации решена?Исследователи десятилетиями работали над возможностью использования органов животных для трансплантации, однако найти эффективное решение проблемы немедленного отторжение органа со стороны иммунной системы человека не удавалось. Британские ученые планировали совершить первую пересадку почки от генно-модифицированной свиньи еще два года назад, однако добиться успеха им пока тоже не удалось. Поэтому команда Монтгомери, которая предположила отключить ген альфа-гал, вызывающий отторжение, стала первой.Генетически измененная свинья, получившая название GalSafe, была разработана подразделением Revivicor United Therapeutics Corp (UTHR.O). Она была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в декабре 2020 года. Ее мясо рекомендовалось в качестве продукта питания для людей с аллергией на мясо. Как выяснилось, она может стать не только источником полезного мяса, но и органов, в частности — почек.Доктор Роберт Монтгомери, под руководством которого проходило исследованиеУспешный эксперимент является только первым этапом исследований, однако, как говорят сами медики, он открывает путь к испытаниям почки на пациентах с терминальной почечной недостаточностью. Возможно, испытания начнутся в ближайшие год или два. Если они тоже пройдут успешно, свиная почка может использоваться как временное решение для пациентов в критическом состоянии, пока не найдется подходящий человеческий орган. Однако другие некоторые ученые настроены более оптимистично, и считают, что свиньи GalSafe могут стать донорами самых разных органов, начиная от сердечных клапанов, и заканчивая кожей.Авторы работы относятся к результатам эксперимента пока более сдержанно. По их словам, пересаженная почка работала только три дня. Более длительное использование, возможно, покажет проблемы, которые сейчас обнаружить не удалось, и их необходимо будет решать. Результатами новых экспериментов, очевидно, станут пациенты с плохим прогнозом на диализе и низкими шансами получить человеческую почку. Об их результатах мы сразу же сообщим на нашем Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru