В Японии извергается опасный вулкан Асо. Насколько все серьезно?

Извержение вулкана Асо в ЯпонииНедавно на территории Японии началось извержение вулкана Асо. Это один из самых активных японских вулканов, в результате деятельности которого иногда погибают люди. Так, в ходе извержения в 1953 году, из-за выброса камней получили ранения около 90 человек. Вулкан также напомнил о себе в 1958 году и унес жизни 12 человек. Самое последнее извержение произошло в сентябре 2017 года — столб из пепла и дыма поднялся на высоту 2000 метров но, к счастью, люди не пострадали. На данный момент активность демонстрирует кратер Накадакэ и местное метеорологическое агентство оценило его опасность на 3 балла. Это значит, что необходимости в эвакуации жителей близлежащих поселений нет, но подходить близко к вулкану строго запрещено. На этот раз столб пепла поднялся на высоту 3,5 метров и выглядит это очень эффектно. В Интернете даже появились видео.Извержение вулкана Асо в 2021 годуОб очередном извержении вулкана Асо рассказало издание Phys.org. На данный момент сообщений о повреждениях зданий и ранении людей нет. В потенциальной опасности находятся город Асо и еще два близлежащих поселения в префектуре Кумамото. Проснувшийся кратер Накадакэ поднял в небо столб пепла высотой около 3,5 километра. Пирокластический поток распространился по западному склону горы на 1,3 километра. Так принято называть смесь вулканических газов, пепла и обломков пород, скорость движения которых может достигать 700 километров в час. А газы и породы могут нагреваться до 800 градусов Цельсия.Видео извержения вулкана Асо в ЯпонииИнтересный факт: скорее всего, именно образующийся при извержении вулканов пирокластический поток стал причиной гибели людей в Помпеях. Также считается, что от пирокластического потока погибли жители французского города Сен-Пьер во время извержения вулкана Мон-Пеле в 1902 году. Опасность пирокластических потоков состоит в том, что они могут преодолевать водные преграды.Вулканические породы разбросаны на расстояние примерно 900 метров от кратера. Пепел долетел до японского города Кумамото и людям строго запрещено взбираться и даже приближаться к горе. По словам Икуо Кабасимы (Ikuo Kabashima), губернатора префектуры Кумамото, активный вулкан может нанести большой вред отраслям туризма и сельского хозяйства. Впрочем, фермеры уже точно понесли убытки — сейчас в Японии идет сезон сбора урожая и его часть уже стала непригодной. В целом, ситуация возле вулкана относительно безопасная и специальные службы разве что занимаются очисткой дорог и зданий от выброшенного в воздух пепла. Ближайший к вулкану аэропорт продолжает работу, как и АЭС «Иката».Читайте также: В мире насчитывается по меньшей мере 1500 активных вулкановОпасность японского вулкана АсоПо сути, гора Асо является кальдерой — огромной котловиной вулканического происхождения. Ее размеры составляют 24 на 18 километров, а самая высшая точка находится в 1592 километрах. В середине кальдеры имеется 17 кратеров, самым активным из которых является герой этой статьи — Накадакэ. Сообщается, что он остается активным уже на протяжении 1500 лет. Считается, что гора Асо образовалась в эпоху плейстоцена, в период между 300 000 и 90 000 лет назад. Когда произошло первое извержение, ученым неизвестно. Они знают только о фактах активности в период между 552 и 2011 годом — кратеры извергались 165 раз.Вулкан Асо в ЯпонииНа территории кальдеры обитает около 50 000 человек и там даже расположена железная дорога. Кратер Накадакэ, который сейчас и извергается, является популярным местом среди туристов. А все потому, что в период спокойствия там очень даже безопасно и красиво — зимой это место покрывается снегом и в долине кратера люди катаются на лыжах. Предсказать скорое извержение вулканов можно по возникновению землетрясений. Подробнее о технологиях предсказания извержений вулканов я рассказывал в этом материале.Землетрясения часто являются предвестниками извержений вулкановСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Недавно мой коллега Андрей Жуков рассказал о пяти самых опасных вулканов, которые угрожают человечеству. Само собой разумеется, вулкан Асо тоже входит в их число — выше я уже написал, что за последнее столетие он уже стал причиной гибели многих людей. Но самым опасным в мире все же считается Йеллоустоун, который расположен на территории США. Последний раз он извергался 640 тысяч лет назад и, если он начнет активничать в очередной раз, наша планета может серьезно пострадать. О том, какие меры могут предпринять ученые чтобы избежать катастрофы, читайте в этой статье.

Источник: hi-news.ru