В Китае нашли окаменелости гигантского морского скорпиона

Китайские ученые обнаружили окаменелость морского скорпиона, который жил за 200 миллионов лет до появления динозавровНа юге Китая в автономном уезде Сюшань китайские палеонтологи нашли окаменелости Terropterus xiushanensis, крупного морского скорпиона, или ракоскорпиона. Морское существо принадлежит к семейству морских скорпионов под названием Mixopteridae. Возраст останков просто фантастический — им около 435 миллионов лет, то есть ракоскорпион жил в эпоху лландовери-силурийского периода, за долго до того, как на земле появились динозавры. Напомню, что динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 и 233,23 млн лет назад. Terropterus xiushanensis является первым миксоптеридом с древнего суперконтинента Гондвана, который возник после распада Пангеи. Также это самый старый известный миксоптерид. Предположительно, существо было не просто хищником, а находилось на верху пищевой цепочки в морской экосистеме в раннесилурийский период, когда ему еще не было крупных позвоночных конкурентов. Как отмечают ученые, морские скорпионы представляют собой важную группу среднепалеозойских хелицератных членистоногих, эволюция которых в последние годы вызывает большой интерес в научном сообществе.Древний морской скорпион — крупный и ядовитыйКак отмечают исследователи, Mixopteridae является одним из наиболее интересных представителей семейства эвриптерид. Морским скорпионом его прозвали не зря, при первом взгляде на реконструкцию, Terropterus xiushanensis можно принять даже за современного скорпиона. Он имеет удлиненные проксимальные конечности, правда, это не клешни, как у современных скорпионов, а лапы с шипами. Очевидно, что они выполняли ту же функцию, что и клешни — обеспечивали захват добычи.Проксимальные конечности вызывают особый интерес у ученых, так как у разных видов миксоптерид они различаются. Изучая расположение суставов и шипов, исследователи пытались понять родственные связи между разными видами миксоптерид. Однако впоследствии пришли к выводу, что конечности менялись независимо от предкового типа. То есть конечности эволюционировали в соответствии с особенностями среды их обитания.Terropterus xiushanensis визуально напоминает современных скорпионов, но многократно превосходит их по размеруГоловогрудь морского скорпиона сегментированная, спереди широкая и сужающаяся к хвосту. К нижней части брюшка прикреплены три пары лап, причем задние достаточно мощные. На конце хвоста имеется крупный шипообразный тельсон (жало), в которым, скорее всего, содержался яд. Судя по всему, древний морской скорпион мог поражать им добычу или врагов, подобно современным скорпионам.В целом вид ракоскорпиона достаточно устрашающий, а учитывая, что существо достигало примерно одного метра в длину, оно представляло собой настоящего морского монстра. Причем, ученые допускают, что ими обнаружена окаменелость молодой особи. Это значит, что размер взрослых особей мог быть гораздо больше. Подробности исследования описаны в статье издании Science Bulletin.Где обитали морские скорпионыК сожалению, познания ученых об этих существах весьма ограничены. Всего известно лишь четыре вида из двух родов, которые были описаны около 80 лет назад. Это Mixopterus kiaeri из Норвегии, Mixopterus multispinosus из Нью-Йорка, Mixopterus simonsoni из Эстонии и Lanarkopterus dolichoschelus из Шотландии. Все они происходят исключительно с древнего континента Лавруссия. Поэтому ученые не знают ни о географии их обитания, ни о морфалогическом разнообразии.Окаменелости миксоптерид в Гандване были найдены впервыеТаким образом, обнаруженный китайскими палеонтологами Terropterus xiushanensis, как я сказалвыше, стал первым миксоптеридом с древнего суперконтинента Гондвана. Причем его обнаружение здесь стало для исследователей неожиданностью, так как ранее никаких представителей этой группы или их следов в Гондване не было обнаружено. Разумеется, учитывая возраст существа, находка является крайне редкой для любого региона, но для Гондваны особенно.“Наш первый миксоптерид из Гондваны, наряду с другими эвриптеридами из Китая и некоторыми неописанными экземплярами, свидетельствует о некой предвзятости сбора информации об этой группе” — говорит профессор Бо Ван из Нанкинского института геологии и палеонтологии.Как отмечают палеонтологи, дальнейшие исследования, особенно в Азии, могут выявить более “космополитическое” распространение миксоптерид и, возможно, других групп эвриптерид. О новых исследованиях китайских палеонтологов мы будем информировать вас на нашем Яндекс.Дзен-канале.Напоследок отмечу, что в последнее время китайские ученые добились немалых успехов в области исследования существ, существовавших на земле миллионы лет назад. Недавно я рассказывал о редкой находке — отлично сохранившемся яйцо с эмбрионом древней черепахи, а также останки “китайского” динозавра, в котором возможно даже сохранилась ДНК.

Источник: hi-news.ru