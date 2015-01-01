Названа главная причина вымирания мамонтов — древние люди ни при чем

Мамонтов могло убить быстрое потепление климатаДолгое время в исчезновении мамонтов ученые винили не только изменение климата, но и древних людей. Мол, научились они гарпунами орудовать, и давай на мамонтов охотиться, примерно 12 тысяч лет назад. Как ни сопротивлялись бедолаги, в конце концов всех были съедены нашими предками. Правда, те животные, которые держались подальше от человека, то есть проживали на островах Арктики, смогли просуществовать на Земле дольше своих сородичей — исчезли около 4000 лет назад. Но теперь древние люди реабилитированы — международной группой ученых все обвинения с них были сняты. Исследователи, в команду которых входили специалисты из Кембриджа, Копенгагенского университета, Санкт-Петербургского государственного университета, а также некоторых других научных центров, на основе результатов изучения ДНК мамонтов, найденных за последние два десятка лет в Арктике, пришли к выводу, что животные не смогли выжить в новых климатических условиях. Возможность исследовать ДНК, обнаруженную в почве, у ученых появилась только сейчас, с развитием современных технологий, которые позволили отделить ценную молекулу от загрязнений. Благодаря этому исследователи смогли понять кому вообще принадлежит ДНК и впоследствии секвенировать ее.Где и как жили мамонты“Эпоха мамонтов” насчитывает около пяти миллионов лет. На долю этих гигантских животных пришлось несколько ледниковых периодов и сменяющих их потеплений. Как я сказал выше, проблемы древние предки слонов стали испытывать около 12 тыс. лет назад. Возможно, люди отчасти тоже приложили свою руку к сокращению их популяции на Земле. Животные, как считается, служили популярным в то время продуктом питания. Также в ход шли скелеты мамонтов, из которых строили дома, делали гарпуны и прочие изделие.Считалось, что вымирание мамонтов произошло довольно быстро. Однако исследование ДНК, которые были обнаружены в почве, показало, что мамонты, с того момента как начала сокращаться их популяция, прожили еще довольно длительное время. К примеру, во времена строительства египетских пирамид они еще существовали на арктических землях, как говорят исследователи.Больше интересных материалов о древних животных вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-канале, подписывайтесь, чтобы не пропустить.Благодаря изучению почвенной ДНК ученые смогли восстановить динамику мамонтовых популяций. Животные все время уменьшались в размерах, что говорит о том, что у них сокращалось генетическое разнообразие. Чем меньше последнее, тем меньше шансов, что каждое следующее поколение может приспособиться к окружающему миру, если он нестабилен. Результаты работы со всеми подробностями опубликованы в журнале Nature.В ледниковый период для мамонтов на Земле было больше еды, чем в условиях высоко влажностиИзменение климата опаснее, чем охота на мамонтаИтак, ученые выяснили, что мамонты погибли не сразу. Но все еще остается вопрос, что стало причиной их гибели? Чтобы выяснить это, авторы работы исследовали ДНК не только самих животных, но и растений, которые росли в ту пору. Как выяснилось, причина гибели мамонтов заключалась не только в изменении климата, но и скорости, с которым оно происходило. Животные попросту не смогли адаптироваться к условиям, когда ландшафт быстро менялся и еды не хватало.По мере потепления климата стала сильно повышаться влажность, увеличилось количество осадков, что отразилось на растительности. В результате, как бы это странно ни звучало, с потепление климата уменьшилось количество еды для мамонтов. Если раньше они разрывали бивнями снег и добывали траву и кустарники, то с повышением влажности возникали реки, озера и болота. Бывшие пастбища стали зарастать деревьями и болотными растения. В результате растительность уже не могла обеспечивать едой большие стада мамонтов.Как говорит один из авторов исследования, профессор Виллерслев: “Это суровый урок истории, который показывает, насколько непредсказуемо изменение климата — если что-то потеряно, пути назад нет”.Возможно, охота на мамонтов была не такой массовой, как принято полагатьЧто касается людей влияния людей на исчезновение мамонтов, то оно весьма спорное. Как утверждают ученые, не стоит забывать, что вокруг наших предков было много более мелких животных, на которых охотиться гораздо легче. Мамонты же были опасными и очень крупными животными. Их рост мог достигать высоту двухэтажного автобуса. Поэтому представления о массовой о хоте на мамонтов могут не в полной мере соответствовать действительности.Выяснив причину гибели мамонтов, ученые положили конец спору, который длился на протяжение 100 лет. Сейчас, как известно, мы стоим на пороге новой катастрофы — глобального потепления климата. Парадокс в том, что некоторые ученые хотят вернуть на Землю мамонтов, чтобы его избежать. По их мнению, стада этих животных в Арктике замедлят выбросы метана из почвы, одного из парниковых газов.

Источник: hi-news.ru