Что такое глютен и правда ли он вреден для организма?

Не спешите отказываться от глютена, если у вас нет индивидуальной его непереносимостиГлютен, вопреки общепринятому мнению — это не какое-то одно вещество, а собирательное название, объединяющее в себе группу белков растительного происхождения. Еще принято называть клейковиной, он придает содержащим его продуктам эластичность и тягучесть. Больше всего глютена вместе с крахмалом содержится в зерне злаков, таких как пшеница, рожь, ячмень, овес, а также некоторых других. В последнее время стало модным говорить о глютене в продуктах исключительно в негативном свете, как некогда о холестерине, который впоследствии был реабилитирован. Для многих диетологов фраза на продуктах “без глютена” стала чем-то с родни “без ГМО”. Он объявлен чуть ли не причиной всех бед со здоровьем человека. В одних только США от глютена отказалось порядка трех миллионов человек. Однако, следует понимать, что глютенсодержащие продукты составляли основу рациона многих народов в течение тысячелетий. Этот факт невольно заставляет усомниться в верности последнего тренда многих диетологов. Поэтому многими учеными были проведены исследования, результаты которых оказались весьма неожиданными.Переходить ли на безглютеновые продукты?Чтобы выяснить, опасен ли глютен для здоровья, американские медики провели двойное слепое тестирование, которое считается наиболее надежным и объективным. Суть его заключалось в том, что группа людей потребляла глютенсодержащую муку, однако ни медики, ни сами участники эксперимента не знали кому она доставалась. Таким образом исключался субъективизм исследований, а также эффект плацебо. Результаты и подробности этой работы были опубликованы в журнале Gastroenterology.Наибольшее количество глютена содержится в продуктах из зерновыхДля эксперимента исследователи пригласили 30 человек старше 18 лет, средний их возраст составлял 38 лет. Они были поделены на две группы — одна получала продукты с глютеном, а вторая — без него. По окончанию эксперимента выяснилось, что ни у кого из у частников, которые принимали глютен, здоровье не ухудшилось, и вообще не было зафиксировано каких-либо изменения состояния организма. Отсюда следует, что потреблять безглютеновые продукты не имеет смысла.Безглютеновые продукты повышают риск сердечно-сосудистых заболеванийПоклонники нового тренда о вреде глютена часто говорят, что его потребление приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, свое исследование провели сотрудники Медицинского центра Колумбийского университета. Подробности работы и результаты были опубликованы в журнале The BMJ.Исследователи изучили диету и истории болезней более 100 тысяч людей в период с 1986 по 2010 год. Все они, в зависимости от количества съедаемого глютена, были поделены на пять групп. Результат оказался еще более неожиданным, чем у гастроэнтерологов — наибольший риск развития ишемический болезни сердца был у той групп людей, которые вовсе отказались от потребления глютена.Отказ от глютена повышает риск развития ишемической болезни сердцаПравда, как поясняют ученые, риск развития опасной болезни возникает вовсе не потому, что в организме таких людей не хватает глютена. Безглютеновая диета подразумевает отказ от зерновых, которые, как известно, помимо растительных белков содержат много других полезных витаминов и микроэлементов. Особенно это касается цельнозерновых продуктов, польза которых уже была неоднократно доказана. Недавно я рассказывал о том, что цельнозерновая рожь даже помогает избавиться от лишнего веса.От глютена необходимо отказаться больным целиакиейКому необходимо есть только безглютеновые продуктыКак показывают различные исследования, утверждения, о том, что глютен вреден для здоровья, являются выдумкой. Тысячи лет люди потребляют продукты с глютеном, но никаких при этом связанных с ними ухудшений здоровья не было замечено. В то же время многие из таких продуктов способны стать основой здорового питания и обеспечить организм необходимыми микроэлементами, витаминами и клетчаткой.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, чтобы не пропустить еще больше полезной и интересной информации.Однако, следует учитывать, что во всех исследованиях имеется одна оговорка — они проводились на здоровых людях, то есть не больных целиакией. Она представляет собой генетическое заболевание, которое характеризуется хронической непереносимостью глютена. Целиакия провоцирует развитие воспалительных процессов и атрофии в тонкой кишке. Людям, с таким заболеванием необходимо отказаться от любых продуктов, которые содержат глютен.Кроме того, потреблять продукты с глютеном не стоит тем, у кого повышенная к нему чувствительность. Она проявляется такими симптомами, как вздутие, головные боли, экзема и даже депрессивные расстройства психики. Согласно статистике, опубликованной в США, около 6% населения страны страдают от чувствительности к глютену. Возможно, отсюда и растут корни мифа о вреде глютенсодержащих продуктов.

Источник: hi-news.ru