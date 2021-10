Ученые нашли птицу, которая пропала 150 лет назад

Фотография полосатого филина, сделанная британскими ученымиВ далеком 1872 году орнитолог Ричард Боудлер Шарп (Richard Bowdler Sharpe) стал первым человеком, который изучил и описал полосатого филина вида Bubo shelleyi. Так как это очень редкие создания, экземпляр достался ему от знакомого охотника из африканской Ганы. Эта птица считается одной из крупнейших и малоизученных сов в мире — с момента описания, ее практически никто не видел. Конечно, ученые слышали противоречивые истории о встречах с редкими созданиями, но официально они не были подтверждены. Но недавно, спустя 150 лет с момента открытия, британским ученым наконец-то посчастливилось встретиться с этим редким созданием. Это произошло в тех же тропических лесах Ганы, где и была поймана самая первая особь. Что же интересного ученые смогли узнать?Интересный факт: в 1975 году один из полосатых филинов обитал в зоопарке бельгийского города Антверпен. Но встретить этих созданий в диких условиях никому не удавалось. До недавнего времени.Самая неуловимая птица в миреО счастливой встрече ученых и редкого филина было рассказано на официальном сайте Имперского колледжа Лондона. Удивительную птицу случайно встретили профессор Джозеф Тобиас (Joseph Tobias) и эколог Роберт Уильямс (Robert Williams) во время экспедиции в тропические леса Африки. Когда они достигли горного хребта Атева на юго-востоке Ганы, заметили на нижних ветках огромную птицу. Сначала они приняли его за орла, но посмотрев в бинокль удивились — это была птица, которую никто не видел на протяжении 150 лет.Редкая птица была найдена в тропических лесах АфрикиПо словам исследователей, они смогли наблюдать за птицей только 10-15 секунд. Она улетела, но мужчинам удалось сделать несколько фотографий, доказывающих их встречу. В том, что птица является полосатым филином, сомнений нет. Об этом свидетельствует наличие черных глаз и желтого клюва. Также для этих созданий характерны крупные размеры — птица действительно была очень большой.DISCOVERY: There have been no confirmed sightings of Shelley’s Eagle Owl since the 1870s.This all changed when scientists visited Atewa forest in #Ghana and disturbed the #Owl from its daytime roost.See the first photo captured after 150 years https://t.co/jeqsX1UN8o— Imperial College (@imperialcollege) October 22, 2021По словам представителя ганского Университета окружающей среды Натаниэля Аннорбы (Nathaniel Annorbah), это сенсационное открытие. Он отметил, что ранее они искали птицу в западных низинах и даже не надеялись найти ее в горных районах. Группа ученых ожидает, что новость сможет привлечь внимание к сохранению леса Атева, внутри которого был найден редкий филин. Он считается близким к уязвимому положению, но относить его к вымирающему виду на данный момент рано. По оценке ученых, на данный момент в мире может обитать до 10 000 полосатых филинов. Они остаются незамеченными потому, что хорошо прячутся среди листьев деревьев.Читайте также: Как маленькая птица строит самые большие гнезда длиной до 8 метров?Особенности полосатых филиновКак и говорилось выше, полосатые филины очень плохо изучены. За всю историю наблюдений было поймано не более 20 особей и все они были очень крупными по сравнению с обычными совами. Например, длина тела большинства полосатых филинов достигала 61 сантиметра. Один из пойманных и взвешенных самцов весил 1,2 килограмма, при этом ученые считают, что самки могут весить больше. Оперение этих птиц преимущественно темно-коричневое, но грудь светлая и украшена множеством поперечных полос — видимо, поэтому эти филины и называются «полосатыми».Старое изображение полосатого филинаЧем филины отличаются от сов?Филины, совы и сычи относятся к отряду совообразных. В отличие от сов и сычей, филины обладают более крупными размерами тела и, соответственно, большим размахом крыльев. Совы летают бесшумно и это помогает им незаметно подлетать к жертвам и хватать их своими цепкими когтями. А вот особое строение крыльев филинов лишает их маскировки и они летают шумно, но это не мешает им охотиться на крупных животных вроде зайцев и даже косуль. Также большим отличием между совами и филинами является то, что первые часто селятся рядом с людьми и даже могут быть приручены, а вот филины живут только в дикой природе. Внешне филинов также можно распознать по наличию двух пучков перьев по бокам головы, которые напоминают уши. Они никак не связаны со слуховым аппаратом и являются только отличительным признаком.СоваФилинСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочу напомнить, что в конце 2020 года я писал статью про китоглава — одного из самых необычных птиц в мире. Это вызывающее уважение одним своим видом создание обитает в болотистых местностях Африки и выделяется среди всех остальных птиц тем, что глаза у нее расположены не по бокам, а спереди, как у человека. Лично у меня фотографии китоглавов вызывают смесь ужаса и восхищения. Почитать о них подробнее можно по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru