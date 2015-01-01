Ледники в Африке исчезнут уже через 20 лет — чем это грозит?

Африка через 20 лет может лишиться всех своих ледниковВнимание ученых в последнее годы было приковано к ледникам Арктики и Антарктиды. Мы неоднократно рассказывали о том, что таяние только ускоряется. В Антарктиде увеличилось количество отколов ледников от материка, что может уже в ближайшем времени отразиться на уровне мирового океана. Однако о ледниках в других частях Земле информации поступало не много, по сути, они были упущены из виду. А зря, некоторые из них исчезают еще быстрее, чем на полюсах, при том, что имеют большое значение для тех регионов, в которых расположены. В частности, как оказалось, чрезвычайно быстро своих ледников лишается Африка. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, уже через 20 лет на континенте их вообще не останется. К примеру, Килиманджаро потеряла более 82 процентов ледяного покрова. Ситуация на горном массиве Кения еще хуже — он лишился более 92% ледяной “шапки”. Правда, уменьшение количества льда началось не сейчас, а около 100 лет назад, но в последние годы этот процесс ускорился. Если ледники исчезнут полностью, африканский континент может сильно пострадать. Но парадокс в том, что Африка вносит наименьший вклад в потепление климата. На нее приходится всего 4% парниковых газов от общего количества выбросов на планете, что, собственно, не удивительно. Однако серьезно пострадать от потепления климата ей суждено первой.Климат Африки — что с ним происходит?Африканский континент и так уже лишился большинства своих ледников. В настоящее время осталось всего три горы, которые еще имеют ледяной покров — это Кения, Килиманджаро и Рувензори. Как утверждают климатологи в своем отчете, первым лишится льда горный массив Кения. Это произойдет менее чем через 10 лет, то есть в 2030 году. Полностью же лед исчезнет на континенте в 2040 году.Как я сказал выше, таяние ледников здесь началось около 100 лет назад. Ученые в своем докладе отмечают, что 30-летняя тенденция к потеплению в период с 1991 по 2020 год значительно выше, чем в период с 1961 по 1990 г. Такая ситуация наблюдается во всех регионах Африки. Причем этот континент нагревается быстрее, чем в среднем планета. Надо сказать, что ускоренное потепление климата наблюдается не только в Африке, но и в России, о чем мы не так давно тоже рассказывали.Гора Килиманджаро лишится своего льда первойСитуация особенно сильно усугубилась за последние несколько лет. В течение 2020 года климатические показатели характеризовались непрекращающимся повышением температуры, экстремальными климатическими и погодными явлениями, а также подъемом уровня моря. Прошлый год оказался одним из самых жарких за всю историю наблюдений.В течение всего 2020 года на континенте фиксировались наводнения, оползни и засухи, которые приводили к разрушительным последствиям. Но, судя по прогнозу — это только начало. Ситуация в ближайшее время сильно ухудшится. Как отмечают климатологи, ускоренное таяние оставшихся ледников в восточной части Африки, которые в ближайшие время наверняка растают, говорит об угрозе неминуемых и необратимых последствий для всей Земли.Последствия таяния ледников АфрикеОставшиеся горы с ледниками можно назвать стратегическими для Африки. Они питают большую часть рек континента, среди которых и две крупнейшие — Нил и Конго. После того, как ледники растают, в результате отсутствия подпитки реки сильно обмелеют, а на многих участках вообще пересохнут. Это приведет к бедствиям, а также разрушению экономических, экологических и социальных систем.Если растают ледники, река Нил на многих участках может пересохнутьПо оценкам экспертов, уже через 10 лет около 118 миллионов бедных жителей континента, которые живут менее чем на 1,9 доллара США, будут подвержены наводнениям, сильной засухе, а также экстремально высоким температурам. Это значительно усложнит борьбу с бедностью в регионе.Больше интересных материалов о глобальном потеплении климата и его последствиях мы подготовили для вас на нашем Яндекс.Дзен-канале«В странах Африки, расположенных к югу от Сахары изменение климата может привести к дальнейшему снижению валового внутреннего продукта до 3% к 2050 году. Это представляет собой серьезную проблему для действий по адаптации к изменению климата и повышению устойчивости к нему, поскольку ухудшаются не только физические условия, но и масштаб проблемы. Также увеличится количество пострадавших» — отмечает Леонель Коррейя Сако, комиссар Комиссии Африканского союза по сельской экономике и сельскому хозяйству.Чтобы предотвратить последствий изменений климата странам Африки придется дополнительно тратить порядка 30-50 млрд долларов в год. Все это говорит о том, что необходимо прямо сейчас приложить максимум усилий для предотвращения глобального потепления климата, так как завтра может быть уже поздно.

Источник: hi-news.ru