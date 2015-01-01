В Африке поймана огромная рыба весом 2 тонны

Луна-рыба, пойманная у берегов АфрикиВ начале октября 2021 года у берегов Африки была поймана огромная рыба весом около 2 тонн. Точную массу рыбаки и ученые определить не смогли, потому что в их распоряжении не было подходящих весов — они могли выдержать только 1000 килограмм. Гигант обладал сжатым телом и внешне напоминал очень скользкий диск с бугорками на поверхности тела. Для некоторой части пользователей Интернета это существо могло показаться мутантом или просто неизвестным для науки существом. Но ученые уже прекрасно знают, что это луна-рыба (Mola), которая считается самой крупной костистой рыбой в мире. К тому же, она является самой плодовитой в своем роде, потому что за раз самки могут произвести на свет до 300 000 000 икринок. Несмотря на то, что ранее я уже рассказывал об этих удивительных созданиях, поимка такого крупного экземпляра — хороший повод поделиться еще несколькими интересными фактами.Знаете ли вы, что название этой рыбы разнится в зависимости от места? В России ее называют луна-рыба, а в США она больше ассоциируется с солнцем и называется «sunfish». В Китае считается, что она похожа на колесо, а в Польше ее называют просто «голова». Латинское наименование огромного создания можно перевести как «мельничный жернов».Рыбаки поймали большую рыбуПо данным издания Live Science, после поимки огромной рыбы люди сразу же обратились за помощью к ученым. Исследователи измерили ее размеры и выяснили, что длина тела составляет 3,2 метра а ширина равна 2,9 метрам. Сообщается, что она больше самых просторных кроватей на рынке, ведь габариты не превышают 2,03×1,9 метров. Да уж, поймать эту рыбу и сделать из нее суп в домашних условиях явно не получится. Установить точную массу рыбы-луны не удалось, потому что у ученых были только весы, выдерживающие 1000 килограммов. Гигант явно тяжелее, поэтому его массу оценили в 2 000 килограмм, то есть в 2 тонны.Видео с недавно пойманной луна-рыбойРазновидности луна-рыбыЛуна-рыбы обитают в умеренных и тропических зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Количество их разновидностей можно легко сосчитать по пальцам. Пойманная у берегов Африки особь относится к виду Mola alexandrini — их главной особенностью является наличие небольшой шишки на голове. Также они отличаются необычным поведением. Например, иногда их можно встретить лежащими на боку, прямо на поверхности воды. Так они греют свое тело и готовятся к погружению в холодные глубины океана для поиска пищи. Также таким образом они привлекают внимание чаек, чтобы те очистили их покрытую паразитами кожу.Человек и луна-рыба Mola alexandriniПомимо этой разновидности есть другие виды луна рыбы:обыкновенная луна-рыба (Mola);короткая луна-рыба (Mola ramsayi);луна-рыба (Mola tecta), которая была открыта в 2014 году у берегов Новой Зеландии.Опасность луна-рыбыКак правило, луна-рыба питается небольшими и беззащитными созданиями вроде медуз, ракообразных и планктона. На людей эти огромные создания напасть не могут, потому что обладают слишком маленьким ртом. Они не представляют для людей опасности — только вот если крупная особь упадет на человека сверху, она точно переломает ему кости. Как такое может произойти, я даже не представляю. Пойманная недавно особь была извлечена на корабль и подвешена, так что происшествие такого рода могло случиться разве что при обрыве троса.Луна-рыба не опасна для людей (на фото просто пугающий ракурс)Луна-рыба и человекПосле измерения размеров, луна-рыба была опущена в воду. Эти создания редко интересуют людей, потому что вкусные блюда из его мяса приготовить невозможно. По своей структуре оно очень дряблое, но жителям некоторых регионов Азии на это все равно — они умудряются употреблять его в пищу. Иногда рыба-луна содержится в аквариумах, но обычно погибает, ударившись о прочные стены. Считается, что популяция этих созданий постепенно сокращается. Скорее всего, это опять же связано с плохими условиями окружающей среды.Луна-рыба иногда содержится в аквариумахЧитайте также: Самые страшные рыбы нашей планетыСамая большая луна-рыбаГерой этой статьи — далеко не самая крупная луна-рыба, пойманная людьми. По данным Книги рекордов Гиннеса, крупнейшая особь была поймана в сентябре 1908 года, недалеко от австралийского Сиднея. Длина тела рыбы составляла 3,1 метров, ширина равнялась 4,26 метрам, а масса — 2 235 килограммам. В одной из статей все того же издания Live Science говорится о том, что в декабре 2017 года рыбаки смогли поймать особь массой 2300 килограмм.Луна-рыба, пойманная в 1910 году (это не рекордсмен!)Если хотите постоянно расширять свой кругозор и становиться умнее, подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ru. Мы вам с этим поможем!Как вы уже могли понять, луна-рыба является очень интересным для науки созданием. Но при этом она остается одной из самых неизученных животных, потому что люди встречают ее очень редко. Особенно трудной найти мальков, длина тела которых составляет всего лишь несколько миллиметров. При этом каждый день они набирают по 0,49 килограмма массы и всего за несколько месяцев становятся гигантскими созданиями. Подробнее о том, как это происходит, я рассказывал тут.

Источник: hi-news.ru