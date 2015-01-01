В Ираке найден винный завод возрастом 2700 лет. Чем он заинтересовал археологов?

Вино — одно из самых древних напитков в истории человечестваГруппа ученых из Ирака и Италии обнаружили древнюю винодельню возрастом 2700 лет. Находка была сделана недалеко от иракского города Дахук, который является популярным местом среди туристов. Помимо приспособлений для изготовления вина, на месте раскопок были обнаружены высеченные в известняке крупные барельефы с изображением царей, богов и животных. По словам авторов научной работы, на территории Ирака есть и другие подобные произведения древнего искусства, но ни одно из них не обладает настолько крупными размерами. Считается, что рисунки были созданы для того, чтобы люди знали, что завод по изготовлению вина был создан во времена правления ассирийского царя Саргона II. Это значит, что рисунки имели не только религиозное предназначение, но и политическое. Что еще интересного смогли узнать археологи?Интересный факт: царь Саргон II в своих записях ничего не говорит об отце. Его имя «Саргон» можно перевести как «Царь истинный», поэтому ученые склонны считать, что он был узурпатором — человеком, который заполучил власть насильственными методами. Все 17 лет своего правления (период между 722 и 705 годами до нашей эры), правитель провел в войнах.Древний завод по изготовлению винаОб интересной находке иракских и итальянских ученых было рассказано в научном журнале Phys.org. Из древней винодельни до наших времен остались только 14 вырезанных в камне углублений. Считается, что в 700-е годы до нашей эры они предназначались для прессования винограда. Полученный сок впоследствии подвергался брожению, в результате чего получалось хорошо известное нам сегодня вино. Какими именно свойствами оно обладало, ученым неизвестно. Но сегодняшние вина имеют крепость до 16%. Также существуют так называемые крепленые вина с добавлением спирта и других веществ — их крепость достигает 22%.Углубления для прессования виноградаПомимо древнего завода, археологам посчастливилось найти древний канал, по которому древние фермеры получали необходимую для выращивания растений воду. На стенах этого известнякового сооружения были высечены барельефы — так принято называть разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение слегка выступает над плоскостью. Размеры панелей составляет пяти метров в ширину и двух метров в высоту. На них изображена фигура царя Саргона II, которая молится ассирийским богам. Среди них фигурирует Иштар, которая считается богиней любви, войны и плодородия. Она была изображена древними художниками, как восседающая на большом льве.Найденные в Ираке барельефыЧитайте также: Археологи изучили руины загадочного африканского города, о котором вы вряд ли знаетеКто такие асирийцы?Для справки стоит отметить, что ассирийцы — это народ, который с древних времен жил на Ближнем востоке. Изначально ее цивилизация была сосредоточена в городе Ашшур, который сегодня располагается на севере Ирака. Считается, что этот народ внес огромный вклад в развитие военного дела, искусства и архитектуры. Ученые делят историю ассирийцев на три периода: древнеассирийский, среднеассирийский и неоассирийский. Первый период начался, когда Ассирия обрела независимость от шумеров около 4000 лет назад. Начало второго периода датируется XIV веком до нашей эры, когда царь Ашшур-убаллит I завоевал территорию возле Ашшура. Третий период длится от IX века до нашей эры до падения империи в 600 году до нашей эры.Древний канал с барельефамиДревняя винодельня с огромными рисунками была найдена на территории города Дахук. С курдского языка название деревни переводится как «Малая деревня». Он располагается в 470 километрах от иракской столицы Багдада и, по данным за 2012 год, на его территории живет около 284 000 человек. В основном население состоит из курдов и ассирийцев.Иракский город ДахукСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Вы уже наверняка знаете, что вино является одним из самых древних напитков в мире. В сентябре 2020 года я рассказывал о том, как китайским археологам удалось найти древнюю гробницу на территории городского округа Саньмэнься. Внутри нее, помимо тела высокого воина, был обнаружен сосуд в форме лебедя, наполненный вином. Ученые считают, что древний воин пил вино не для расслабления, а чтобы исцелить болезни. О необычной находке и вероятных свойствах древнего вина можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru