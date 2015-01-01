Ученые из США пришли к выводу, что диета останавливает рост раковых клеток

Низкокалорийная диета может препятствовать росту раковых клетокОдин из популярных медицинских мифов гласит, что отказ от сахара останавливает рост злокачественных опухолей и даже при водит к их гибели. На самом деле это, конечно, не так. Клетки вообще не потребляют сахар в чистом виде, а получают энергию из глюкозы. Последняя синтезируется организмом из различных углеводов. Однако, как оказалось, в этом мифе имеется доля правды. Дело в том, что всем клеткам необходима энергия для существования и деления, а раковые клетки гораздо более прожорливы, чем здоровые, так как размножаются более активно. Отсюда возникает вопрос, можно ли остановить рост раковой опухали, ограничив злокачественные клетки в питании, к примеру, при помощи той или иной диеты? Так как злокачественные клетки потребляют большое количество глюкозы, теоретически может быть эффективной кетогенная диета, которая почти полностью исключает углеводы из питания. Однако, исследован не показали какого-либо положительного эффекта от данной диеты. Но есть диеты, которые ограничивают калории в организме, недавно я о них рассказывал. Ученые из Массачусетского технологического института решили сравнить эффективность обоих диет — ограничивающей калорию и кетогенной. Результаты оказались весьма интересными.Какая диета помогает от ракаУченые проводили исследование на мышах с онкологией поджелудочной железы. Обе диеты, которые они сравнивали, уменьшают количество потребляемого сахара, соответственно, они сокращают количество энергии, которые получают злокачественные клетки. Но исследование показало, что эффективной является лишь диета, которая снижает количество поступающих в организм калорий. Таким образом стало понятно, что на рост злокачественных клеток влияет не только глюкоза. Независимо от типа диеты, обе группы мышей получали ее в одинаковом количестве.В чем же причина эффективности диеты, ограничивающей количество калорий? Дело в том, что раковым клеткам требуется не только энергия, но и материал для образования новых клеток, то есть строительные молекулы. Особое значение среди них имеют липиды. Именно они служат материалом для клеточных мембран. Последние служат оболочкой не только для самой клетки, но и ее внутренних органоидов. В частности, без мембраны не может существовать ядро, эндоплазматические сети, митохондрии и т.д.Разгадка кроется в составе липидов — их основу составляют жирные кислоты. Они существуют двух типов — насыщенные и ненасыщенные. Но, самое интересное, что для липидов необходимы насыщенные и ненасыщенные кислоты в определенной пропорции, так как они обладают разными свойствами. За соблюдение правильной пропорции отвечает фермент SCD. Он способен превращать насыщенные жирные кислоты в ненасыщенные.Клеточная мембрана, а также мембраны органоидов состоят в основном из органоидовТеперь вернемся к низкокалорийной диете. В журнале Nature исследователи сообщают, что она подавляла ген SCD. В результате у раковых клеток был избыток насыщенных жирных кислот и недостаток ненасыщенных. Соответственно, клетки погибали, так как портились их мембраны.Такой эффект связан с тем, что низкокалорийная диета подразумевает ограничение не только глюкозы, но и жиров. Что касается кетогенной диеты, клетки получали жирные кислоты из жиров, которые при ее соблюдении организм получает в большом количество. Поэтому клетки продолжали размножаться без каких-либо проблем.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, где вы найдете еще больше интересных материалов на тему медицины и последних научных открытий.Как отмечают авторы исследования, результаты частично сходятся с медицинской статистикой. Особенно это касается пациентов с раком поджелудочной железы. Клинический прогноз во многом зависит от того, какие жиры потребляем пациент. Однако, чтобы научно обосновать связь меду течением болезни и потреблением еды, необходимо провести клинические исследования.Также ученые отмечают, что ранее были проведены исследования, которые тоже показали, что диета с ограничением калорийности способна замедлить рост опухоли в некоторых случаях, и даже увеличить продолжительность жизни мышей, а также других некоторых видов животных.Продукты с обилием жирных кислот могут способствовать росту раковых клетокМожет ли диета помочь в лечении рака?Исследователи подчеркивают, что вовсе не призывают больных с онкологией садиться на низкокалорийную диету и, тем более, заниматься самолечением. Диета может привести к ряду негативных побочных эффектов, в результате чего состояние здоровья может только ухудшится.Поэтому они считают, что полученные результаты говорят о необходимости дальнейших исследований. Возможно, это поможет создать препараты, которые будут действовать так же, как диета. К примеру, так как удалось выяснить влияние SCD на развитие раковых клеток, эффективным могло бы быть средство, способное подавлять данный фермент. Напоследок напомню, что ранее я рассказывал о перспективности иммунотерапии онкологических заболеваний, которая в процессе исследований на мышах также показало высокую эффективность.

Источник: hi-news.ru