Микропластик впервые найден в крови коров и свиней. Опасен ли он для человека?

Скорее всего, пластик попадает в организмы животных через едуМикропластик — это крошечные фрагменты пластика размером менее 5 миллиметров. Они попадают в окружающую среду в результате разложения бутылок, изнашивания подошвы обуви, езды автомобилей по дорогам и так далее. Ученые уже знают, что эти частицы легко проникают в кровоток животных и в теории могут наносить сильный ущерб здоровью. Недавно нидерландский исследователь Хизер Лесли (Heather Leslie) изучила образцы крови двенадцати коров и шести свиней, после чего обнаружила в них частицы пластика. Это первый случай, когда микропластик был найден в крови животных, которые выращиваются на фермах. Так как эти животные являются источником мяса и молока, ученые опасаются, что через продукты питания пластик может попадать и в организмы людей. Но ведь он попадает в нас и из других источников?Интересный факт: микропластик попадает в окружающую среду двумя путями. Первый называется промышленным — речь идет о пластике, который содержится в бытовой химии, средствах гигиены и так далее. Второй источник называется природным — частицы пластика возникают при разложении более крупного мусора.Пластик в молоке и мясе животныхОб открытии нидерландских ученых было рассказано в издании Daily Mail. Когда исследовательница Хизер Лесли выступала на конференции по микропластикам в Амстердаме, слушатели спросили ее насчет вредности этих частиц для людей. Она не смогла ответить на вопрос, потому что для определения опасности нужно узнать, сколько именно пластика содержится в крови коров и свиней. Также ученым следует выяснить, как именно крошечные частицы влияют на человеческий организм. В предыдущих статьях про микропластик я упоминал, что Всемирная организация здравоохранения считает маленькие фрагменты пластика безопасными. Но недавно ученые выяснили, что микропластик способен менять форму легких. Правда это случается когда человек дышит пластиком, а не проглатывает его. Впрочем, частицы мусора постоянно витают в воздухе.Частицы микропластикаКак микропластик попадает в организм?Скорее всего, частицы пластика попадают в организмы коров и свиней через почву, на которой растут питательные посевы. Благодаря своим крошечным размерам, они так же легко попадают в кровоток многих других животных. Например, в мае 2021 года микропластик был найден в мышцах морских черепах и ученые доказали, что он плохо влияет на организмы морских обитателей. Благо, морская вода хорошо очищается от пластика мидиями — исследователи обнаружили, что 5 килограммов мидий каждый час могут отфильтровывать до 250 000 частиц пластика. Только вот очистить всю воду они никак не смогут, потому что по статистике в Средиземном море плавает около 3760 тонн мусора. Это практически то же самое, как восемь огромных самолетов с реактивными двигателями.Мидии могут частично решить проблему микропластикаУченые опасаются, что вместе с коровьим молоком и мясом, микропластик может проникать в организмы людей. Но частицы пластика попадают в нас и другими путями. В 2020 году ирландские ученые выяснили, что каждый день младенцы проглатывают около одного миллиона микроскопических частиц пластика. Дело в том, что бутылочки для кормления детей изготавливаются из полипропилена, который распадается на крошечные фрагменты — тот самый микропластик. Чтобы свести к минимуму вред, который может нанести детская посуда, читайте эту статью. Самую интересную для себя информацию вы найдете в пункте «безопасное кормление детей».Микропластик попадает в организмы детей прямиком из бутылочекЧитайте также: Дождь из микропластика – в чем опасность нового явления природы?Влияние микропластика на людейКак и говорилось выше, ученые до сих пор до конца не знают, насколько опасен микропластик для человека. В теории, крошечные частицы могут стать причиной разного рода воспалений или выделять в организм вредные вещества. Сообщается, что в ходе одной из последних научных работ ученые обнаружили микропластик в плаценте — эмбриональном органе, который переносит разного рода вещества между ребенком и матерью. Так что не исключено, что пластик может навредить детям еще до их рождения. Из всего этого следует, что для определения опасности частиц пластика нужны дополнительные исследования.Каждый день мы проглатывает микропластик вместе с водойСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Огромное количество микропластика находится в воде. Ученые уже пытаются создать эффективные техники очистки воды от частиц пластика, однако до их массового использования еще далеко. В начале 2021 года я рассказывал о том, как канадские ученые изобрели технологию, которая при помощи электричества превращает пластик в безвредные вещества. Подробнее об этом можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru