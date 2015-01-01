Инфодемия нас погубит: как отличить правду от вымысла в интернете?

Жить в эпоху социальных сетей и пандемии трудно.Так как немалая часть моей работы – это «серфить» интернет и социальные сети, хочу у вас кое-что спросить. Вы чего устроили-то? Вы же наши статьи читаете, значит в компьютер и интернет умеете. Почему процент вакцинированных такой низкий? Откуда вдруг вылезло столько противников прививок? Я абсолютно серьезно спрашиваю. Ситуация ведь чрезвычайная. Ежедневно в России от ковида умирает больше 1000 человек. Это как если бы каждый день на землю падало по шесть пассажирских боингов. Но все перед локдауном побежали в магазины и бары, скупили все места в турецких отелях. Почему? Ответ на этот вопрос вряд ли один. Причин много. Но одна, все же, выделяется. И это – дезинформация. Еще год назад эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что мы находимся в разгаре «инфодемии» — времени, когда вредная дезинформация распространяется подобно непреодолимой инфекционной болезни. Точно так же, как распространяется COVID-19, распространяется и дезинформация о нем. И это очень плохо.Проблема не приходит однаНам с вами довелось жить в удивительное время. С одной стороны научный прорыв за прорывом, покорение космоса, робототехника, медицина, интернет и прочее прочее. Но с другой все не так радужно. Кажется, все сегодня получили образование (какое-никакое), но на деле практически никто не может отличить ложную информацию от достоверной.Стоит ли удивляться? Высокий интеллект не нужен для того, чтобы освоить гаджет – мы очень быстро учимся всему новому. Но освоив этот удивительный инструмент, человек, погружаясь в сеть, остается с ней один на один. Что он увидит в Интернете? Сможет ли отличить правду от лжи?Америку, я вам, конечно, не открою, но мы действительно погрязли в научной дезинформации. Она выпускается и распространяется с невиданной ранее скоростью. Так, например, согласно данным недавнего опроса, 20 процентов опрошенных граждан США заявили, что, по их мнению, вакцины против ковида содержат микрочип.Правда ли что Билл Гейтс вживляет людям микрочипы? Нет. Не правда. И перестаньте уже спрашивать всякую чушь!Подумайте об этом. Пятая часть респондентов придерживается теории, которая уходит корнями в идею о том, что Билл Гейтс хочет за всеми следить. Опрос также показал, что только 46 процентов американцев были готовы сказать, что история с микрочипом – полная ерунда. Даже несмотря на то, что не существует в мире способа, с помощью которого в вакцину можно поместить микрочип.Больше по теме: Как Билл Гейтс собирается бороться с пандемией и изменением климата?Эти статистические данные вызывают беспокойство. Но, учитывая нашу лихорадочную информационную среду, они также, в целом, понятны. Становится все труднее и труднее отделять реальное от нереального. Смысл от бессмыслицы. Магическое мышление от критического.Недавно я наткнулась на историю о 42-летней москвичке, которая где-то прочитала, что чтобы перенести COVID-19 в легкой форме, нужно заразиться от человека, который легко переносит болезнь. Женщина отвезла двоих дочерей и мужа в гости к больной подруге. В результате она умерла, а одна из ее дочерей попала в реанимацию.Дезинформация убивает. Не надо думать, что она никак не влияет на насУвы, но наша информационная среда превратилась в хаотичную, запутанную, эксплуататорскую бурю ерунды, которая разрушает наше здоровье и благополучие. Существует множество причин, по которым нам становится все труднее избегать – или даже распознавать – вредную чушь и обман. И все это происходит в тот самый исторический момент, когда мы жаждем и так отчаянно нуждаемся в фактах и некоторой ясности.Хотите всегда быть в курсе последних новостей о COVID-19 и не только? Подписывайтесь на наш канал на платформе Пульс от Mail.ru Так вы точно не пропустите ничего интересного!Золотая эра дезинформацииКак пишет в статье для MensHealth профессор права и общественного здравоохранения из Университета Альберты Тимоти Колфилд, который специализируется на дезинформации, часть проблемы заключается в том, что мы нормализовали бессмыслицу некоторыми очень тонкими и некоторыми очень очевидными способами. Только посмотрите вокруг. Кругом одни эксперты по коронавирус и оздоровлению.А в России свои "услуги" 24 часа предлагают экстрасенсы, гадалки и астрологи. И интернет – их среда. Подробнее о том, почему в России процветает лженаука, я рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтению.Но не шарлатанами едиными полон интернет. Благодаря таким людям, как Эндрю Уэйкфилд — бывший врач, который написал гнусную статью «вакцины вызывают аутизм», которую опубликовали в журнале The Lancet, а затем опровергли и отозвали — дезинформация о безопасности вакцин продолжает распространяться и находить новую аудиторию.Дезинформация может распространяться с бешеной скоростью. Также, как коронавирусПечальная правда: дезинформация и мужчины – особенно плохое сочетание, которое вредит здоровью. Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Делавэр, показали, что мужчины с большей вероятностью верят в теории заговора, связанные с ковидом,. Ряд других работ также продемонстрировал, что мужчины не сильно тревожиться о последствиях дезинформации, – пишет Колфилд.Интересно и то, что именно мужчины пойдут прививаться с меньшей вероятностью. Хотя для этой нерешительности существует множество причин, мужская склонность принимать теории заговора про коронавирус и поддаваться их влиянию является ключевой частью истории. Но и дамы, хоть и несколько уступают джентльменам в этой борьбе, нередко оказываются также безответственны.Вам будет интересно: Мифы и факты о вакцинации против COVID-19. Разбираем на пальцахКому и во что мы верим?Как показали результаты еще одного интересного исследования, если вы получаете новости из социальных сетей, то с большей вероятностью поверите им и распространите дезинформацию. Анализ, проведенный Исследовательским центром Пью, пришел к аналогичному выводу.Другие исследования проследили происхождение дезинформации о COVID-19, циркулирующей в популярной культуре на конкретных платформах. Например, анализ пресс-бюллетеня 2020 года, в котором содержится более 7000 вводящих в заблуждение утверждений о коронавирусе в глобальной базе данных фактов о коронавирусе Пойнтера, показал, что более половины из них были созданы на Facebook.Наша нынешняя информационная экосистема – это безумное пространство, которое не требует тщательного рассмотрения фактов, особенно если заголовок играет на наших эмоциях. Мы быстро реагируем на впечатления, которые создает контент.Люди склонны верить той информации, которая не противоречит их собственным убеждениямМы знаем, например, что люди эволюционно предрасположены запоминать негативную и пугающую информацию и реагировать на нее. Этот негативный уклон универсален. Эксперименты со средствами массовой информации показали, например, что негативные заголовки превосходят позитивные, –отмечают исследователи.Еще одна проблема: ложь, фейк-ньюс и псевдонауку можно сделать более убедительными (микрочипы в вакцинах!), чем скучную старую правду (безопасные, проверенные клиническими испытаниями, реальные ингредиенты вакцины).Интересно и то, что теории заговора привлекают все больше последователей, ведь они могут дать полное представление о том, почему что-то происходит. Они могут предложить простые ответы на сложные вопросы, которые с научной точки зрения остаются нерешенными.Например, во время пандемии многое было — и до сих пор остается — неизвестным. Это может привести в замешательство. История, которая дает ответы, даже кажущаяся безумной теорией заговора, может быть утешительной — особенно если эта история отражает наши ранее существовавшие ценности и убеждения.Больше по теме: Ученые выяснили почему некоторые люди верят в теории заговора о коронавирусеКак бороться с дезинформацией?Так как же бороться с «инфодемией»? Дэвид Хейманн, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, рассказал The Lancet, что традиционные средства массовой информации играют ключевую роль в предоставлении широкой общественности информации, основанной на фактических данных, которая, как он надеется, затем будет подхвачена в социальных сетях.Он также отметил, что как для социальных, так и для обычных средств массовой информации важно, чтобы сообщество общественного здравоохранения помогало средствам массовой информации «лучше понимать, что им следует искать, потому что СМИ иногда опережают фактические данные». Журналистика тоже играет важную роль в борьбе с дезинформацией и смягчении ее последствий, но это не единственное решение.Война с довитом должна начинаться в головах. Понимание реальной ситуации и знания о болезни – залог успешной вакцинацииТот факт, что люди все еще не верят, что от COVID-19 умерло почти пять миллионов человек, показывает нам, как много работы предстоит сделать, чтобы лучше общаться, лучше иллюстрировать и лучше визуализировать данные и науку, – говорят ученые.Это интересно: Добро пожаловать в «Идиократию»: коронавирус способствует снижению интеллектаК счастью, ряд исследований все же показывает, что эффект от дезинформации можно смягчить путем опровержения ложной информации и предоставления реальных фактов, или же путем выявления логических ошибок. Важность разоблачения дезинформации и лженауки признают эксперты по всему миру. Например, ВОЗ регулярно развенчивает возникающие мифы, связанные с COVID-19, на своем веб-сайте и через свои каналы в социальных сетях.Наконец, борьба с дезинформацией также заключается в предоставлении более качественной информации. На самом деле, информация об индивидуальных рисках COVID-19 может повлиять даже на сильно сомневающихся людей. Демонстрация людям того, что пандемия означает для членов групп риска, нацелена на естественное сочувствие людей и, очевидно, повышает готовность участвовать в профилактических мерах.Не забывайте – ситуация с COVID-19 в России чрезвычайная!Истории о трагедиях этой пандемии могут заставить людей почувствовать, что означают все абстрактные цифры. Но не все истории работают одинаково для всех. Вот почему рассказывать знакомым о пользе вакцинации и средствах индивидуальной защиты так важно. Вы можете спасти чью-то жизнь, а то и не одну.Не пропустите: Как распространяется дезинформация и как ей противостоять?Ах да, еще для решения этой динамично развивающейся проблемы ученые составили бесплатное руководство о вакцинации против COVID-19, которое доступно на 11 языках и регулярно обновляется с учетом новейших научных достижений.Ну а от себя добавлю: возьмите за привычку проверять информацию. Это не так сложно и занимает не так много времени, как можно подумать. О том, как это сделать, я рассказывала здесь. Будьте здоровы, берегите себя и близких и развивайте критическое мышление.

Источник: hi-news.ru