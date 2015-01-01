Blue Origin построит космическую станцию Orbital Reef, способную заменить МКС

Космическая станция Orbital ReefЛетом 2021 года основатель Amazon Джефф Безос ушел с поста генерального директора своей компании. Освободившееся время он решил уделить своему другому проекту — компании Blue Origin, которая занимается производством космической техники и отправкой людей в космос. Компания уже осуществила пару миссий по выводу на околоземную орбиту космических туристов, но на этом ее планы не закончились. На днях представители Blue Origin объявили, что к концу 2020-х годов хотят построить собственную космическую станцию под названием Orbital Reef. Со временем она сможет полностью заменить МКС и стать местом не только для проведения научных экспериментов, но и для развлечений. В постройке станции примет участие целый ряд партнеров, в числе которых есть компании Boeing, Sierra Space и так далее. Они уже распределили обязанности и показали концепт будущей станции.Космическая станция Orbital ReefПодробностями о космической станции Orbital Reef от Blue Origin поделилось издание Space.com. Сообщается, что пользоваться возможностями орбитальной станции смогут правительственные организации, частные компании, разного рода инвесторы и космические туристы. Они смогут проводить научные эксперименты с выходом в открытый космос, посещать станцию в ходе туристических миссий и так далее.Анонс космической станции Orbital ReefКосмическая станция Orbital Reef будет построена примерно к концу 2020-х годов, точную дату на данный момент назвать невозможно. К этому времени планируется создать «базовую конфигурацию», которая включает в себя основной модуль, место для обитания экипажа, научный модуль, системы питания и космического корабля Genesis. Объем конструкции составит 830 кубических метров — для сравнения, объем МКС составляет 916 кубических метров. Внутрь Orbital Reef смогут поместиться 10 человек. Со временем компания Blue Origin и ее партнеры будут расширять станцию и она станет более вместительной. Вместе с этим должно увеличиться количество выполняемых ею функций. В идеале, станция Orbital Reef сможет предоставлять любой спектр услуг.Станция Orbital Reef с другого ракурсаКак будет строиться космическая станция Orbital Reef?Компания Blue Origin и ее партнеры уже распределили свои обязанности. Она обязалась разработать несколько модулей станции и довести до ума ракету New Glenn, которая понадобится для доставки составных частей конструкции в космос. Компания Boeing разработает научный модуль, капсулу Starliner для доставки на станцию людей и грузов, а также будет отвечать за техническое обслуживание станции.Первый запуск ракеты New Glenn должен состояться в 2022 годуКомпания Sierra Space займется разработкой модулей Large Integrated Flexible Environment (LIFE), внутри которых смогут жить астронавты и туристы. Их главной особенностью станет расширяемость — чуть выше я уже отметил, что в будущем станция сможет вмещать больше людей. Также она хочет разработать космический корабль Dream Chaser, который тоже сможет использоваться для доставки грузов и членов экипажа.Сегменты космической станции Orbital ReefВ числе других партнеров Blue Origin числится Redwire Space, которая предоставит солнечные батареи и вспомогательные конструкции для работы станции. Свой вклад внесет и Genesis Engineering Solutions, разрабатывающая одноместный корабль для выхода в открытый космос. В будущем поддержкой станции Orbital Reef может заняться даже аэрокосмическое агентство NASA — больше всего она способна помочь финансированием. Только вот на данный момент помощи от него ждать не приходится, потому что деньги нужны для поддержки работы МКС. Ожидается, что международная станция будут выведена из эксплуатации как раз примерно в конце 2020-х годов. Так что Orbital Reef сможет стать отличной альтернативой.Станция Orbital Reef обещает быть более современной, чем МКСЧитайте также: В Китае хотят создать космический корабль длиной в несколько километровКосмические станции будущегоВажно отметить, что Orbital Reef может стать далеко не единственной в своем роде. Недавно американские компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin объявили о своем намерении запустить на околоземную орбиту похожую станцию под названием Starlab. Она будет меньше по размерам чем МКС, но все равно позволит проводить научные эксперименты и принимать космических туристов. Ее запуск намечен на 2027 год и на данный момент известно, что внутри нее одновременно смогут жить до 4 человек.Примерный внешний вид станции StarlabСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Итак, в будущем на околоземной орбите могут появиться новые космические станции. Какой из них вы считаете самым перспективным и почему? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru