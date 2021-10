Почему головной мозг современных людей меньше, чем у далеких предков?

Человеческий мозг уменьшился в размерах из-за «мудрости толпы»Мозги древних людей были в несколько раз больше, чем у нас. Однако, примерно 3000 лет назад самый главный орган в человеческом организме начал стремительно уменьшаться в размерах. Ученые до сих пор не могут дать этому явлению точное объяснение, но недавно американские исследователи выдвинули весьма интересное предположение. В ходе наблюдений за муравьями они заметили весьма интересную закономерность: у насекомых из маленьких колоний большие мозги, а у муравьев из больших групп они маленькие. Ученые провели параллели с человеческим обществом и смекнули, что человеческий мозг мог начать уменьшаться вместе с ростом населения и увеличением его плотности. В большом обществе возникло явление, именуемое как «мудрость толпы», благодаря которому у людей исчезла необходимость в хранении в голове большого объема информации. Теория может прозвучать сложно, но на самом деле выводы ученых довольно простые.Развитие человеческого мозгаРезультаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале Frontiers in Ecology and Evolution. В рамках исследования ученые изучили и сравнили размеры 985 ископаемых черепов с современными образцами. Они выяснили, что человеческий мозг увеличивался в объеме два раза: 2,1 и 1,5 миллионов лет назад. Но около 3000 лет назад, в эпоху плейстоцена, он стремительно терял свои размеры. Судя по всему, изменения произошли в организме человека разумного (Homo sapiens) на ранних стадиях его развития. В отличие от своих предков вроде представителей человека прямоходящего (Homo Erectus), он уже мог произносить членораздельные слова, обладал абстрактным мышлением.Наш мозг гораздо меньше, чем у наших далеких предков (более древних, чем даже homo erectus)Причина уменьшения мозга человекаУченые все никак не могут объяснить причину уменьшения человеческого мозга. Но недавно подсказку дали обыкновенные муравьи. В ходе наблюдений американские ученые заметили, что у особей из маленьких колоний мозги большие, а у насекомых из больших групп они маленькие. Скорее всего, различия в размерах мозга людей из разных исторических эпох связано с плотностью населения. Когда-то давно наши предки жили в небольших группах и для запоминания информации им требовались большие мозги. Но потом представители вида Homo sapiens начали расселяться по всей планете, размножаться и основывать большие поселения и даже города. Необходимость в запоминании большого объема информации исчезла — у каждого человека появились свои, узкие знания. Людям больше не нужно было знать все подряд, потому что готовкой еды занимались повара, изготовление оружия стало делом кузнецов и так далее.Объем человеческого мозга мог уменьшиться из-за разделения трудаПо мнению корреспондента газеты New Yorker и автора книги «Мудрость толпы» Джеймса Шуровьески (James Surowiecki), большие группы людей лучше справляются с глобальными проблемами и принимают более мудрые решения, чем одиночки. Можно сказать, что около 3000 лет назад эта самая «мудрость толпы» и появилась. Люди начали больше полагаться на коллективный разум и головной мозг начал требовать меньше энергии. В ответ на это природа распорядилась так, что объем головного мозга начал постепенно уменьшаться.Читайте также: Как ученые смогли вырастить мини-мозг с рабочими глазами?Что общего между людьми и муравьями?Авторы научной работы признали, что сообщества муравьев и людей очень разные и идут по совершенно другим путям социальной эволюции. Но при этом между нами и насекомыми есть много общего. Например, для всех нас актуально групповое принятие решений, разделение труда и производство пищи. Как и в человеческом обществе, у муравьев есть командующие, солдаты и обычные рабочие. Как люди ведут сельское хозяйство, так и насекомые самостоятельно добывают пищу и хранят ее для обеспечения питанием всей колонии. Как и мы с вами, муравьи во многом полагаются на коллективное принятие решений. Поэтому причина изменения размера мозга у нас может быть одинаковой.Небольшой документальный фильм про жизнь муравьев от BBC EarthСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На данный момент человечество дошло до такого уровня, что пытается наделить мозг новыми возможностями. Недавно я рассказывал, как нейробиологи попробовали отключить некоторые нейроны зубчатой извилины в мозгах лабораторных мышей и посмотреть, что из этого выйдет. Оказалось, что после такого вмешательства грызуны начинают меньше спать. Исследователи считают, что в будущем таким образом можно будет добавлять людям десятки лет осознанной жизни. Подробнее об этом открытии читайте по ссылке.

Источник: hi-news.ru