Как древние люди превратили мясных лошадей в ездовых

Ученые выяснили когда и где люди стали использовать бывших мясных лошадей в качестве домашних, ездовыхВ наше время лошадь воспринимается как средство передвижения. Лошадей используют для верховой езды и спортивных соревнований, а в сельской местности они по сей день выполняют функцию гужевого транспорта. Однако не все знают, то изначально люди использовали лошадей исключительно для мяса. И только спустя определенное время люди заметили, что среди мясных лошадей есть те, которые ведут себя спокойнее других и поддаются дрессировке. В результате их стали разводить и выращивать как домашних лошадей, на которых можно ездить, доить их, использовать в войнах и т.д. Однако до последнего момента оставался открытым вопрос, когда появились первые домашние лошади. Согласно общепринятой информации, лошади впервые стали использовать жители евразийских степей. Но евразийские степи —это огромная территория, которая простирается от Восточной Европы почти до Тихого океана. К ней относятся Причерноморские, Казахские и Монголо-Маньчжурские степи. По одной из версий, лошадей впервые стали использовать люди ботайской культуры. Однако анализ ДНК показал, что домашние лошади близки к лошадям Пржевальского, но при этом имеют мало общего с лошадями ботайской культуры. На вопрос о времени их приручения ответила международная группа ученых.Когда появились первые ездовые лошадиЧтобы выяснить, где и когда возникли домашние лошади, достаточно сравнить ДНК из лошадиных останков разного возраста, которые были обнаружены в разных районах. Евразийской степи, что и сделали ученые из научных центров разных стран, в том числе из России.Исследователи для работы использовали кости лошадей возрастом от десяти до двух тысяч лет, которые были найдены в результате археологических раскопок в разных районах евразийской степи. В результате ученым удалось секвенировать 300 лошадиных геномов. Результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Nature, показали, что лошади, проживающие с людьми в период от 4200 лет и раньше, отличались разнообразием видов.Современные лошади являются предками лошадей, проживавших на территории юга современной РоссииПозже количество видов резко стало сокращаться, то есть древние люди стали использовать одну определенную разновидность животных. Это говорит об искусственном отборе лошадей. Соответственно, вид, который стали разводить древние люди, устраивал их больше, чем другие виды лошадей.Еще больше полезной и интересной информации мы подготовили для вас на нашем Яндекс.Дзен-каналеПримерно 4000 лет назад одна определенная разновидность лошадей распространилась по огромной территории, и доминировала над всеми остальными видами этих домашних животных. В частности, таких лошадей стали разводить на территории современной центральной России. Спустя еще тысячу лет лошади были одинаковыми практически у всех жителей Евразии. Конечно, “одинаковыми” их можно назвать лишь условно, так как они различались мастью, возможно появились различные их породы. Однако в плане генетики они все были друг с другом очень близки.Приручение лошадей позволило людям путешествовать на дальние расстоянияОсобые гены домашних ездовых лошадейСреди генетических особенностей у получивших широкое распространение лошадей, ученые обнаружили две интересные особенности — это гены ZFPM1 и GSDMC. Они были одинаковыми с домашними лошадьми, но при этом отличались от диких лошадей. ZFPM1 отвечает за поведение животного, а именно — тревожность и агрессивность. Ген GSDMC определяет развитие спины. Соответственно, лощади с домашними генами ZFPM1 и GSDMC должны были отличаться более спокойным поведением и крепкой спиной.Ученым оставалось выяснить только, где впервые появились лошади с “домашними” генами. Самых первых таких животных найти не удалось, но зато они выяснили, где жили лошади с наиболее близкими к ним генами в период 5400-4600 лет назад, то есть до появления домашних лошадей. Как оказалось, это был юг современной России, то есть степи между Доном и Волгой. Лошади, которые здесь жили, являются предками домашних лошадей.Это говорит о том, что именно здесь люди заметили, что животных можно использовать не только для мяса, но и в других целях. Напомню, что в те времена здесь проживали люди ямной культуры. Исследование в полной мере соответствует тем данным, которые получили ученые из института Макса Планка. Их работа показала, что именно здесь люди впервые стали употреблять в пищу лошадиное молоко, что также свидетельствует о приручении лошадей. В результате они смогли путешествовать на дальние расстояния.В целом жизнь людей после приручения лошадей упростилась, что дало толчок дальнейшему развитию цивилизации. Напоследок напомню, что, возможно, в ближайшем будущем мы сможем увидеть, как выглядела древняя лошадь возрастом 42000 лет. Ученые работают над тем, чтобы вырастить ее из сохранившейся ДНК.

Источник: hi-news.ru