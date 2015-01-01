Кошачьи бактерии могут вылечить людей от опасных инфекций

На телах кошек и собак живут бактерии, которые могут спасти от опасных инфекцийКожа людей и животных покрыта огромным количеством бактерий. Среди них есть как плохие микробы, которые могут стать причиной развития опасных заболеваний, так и хорошие — они защищают организм от инфекций. Между ними идет вечная «война», когда болезнетворные бактерии пытаются заразить организм, а хорошие трудятся над их уничтожением. Но когда человек болеет, крошечные защитники теряют свою силу и патогены могут одержать верх. Одним из таких опасных микробов ученые считают стафилококк Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), который может стать причиной развития атопического дерматита или экземы. В основном его опасность заключается в том, что он не боятся антибиотиков и вызываемые им болезни тяжело подвергаются лечению. Недавно ученые из американского штата Калифорния выяснили, что против опасных стафилококков можно пустить бактерии, которые живут в шерсти домашних кошек и собак. Кажется, это еще один повод обзавестись домашним любимцем?Устойчивые к антибиотикам бактерииО новом открытии американских ученых было рассказано в научном журнале eLife. По словам автора научной работы Ричарда Галло (Richard L. Gallo), опасные бактерии действительно начинают одолевать верх над нашими естественными защитниками, когда организм ослаблен. Упомянутый в начале статьи стафилококк MRSP обычно обитает на телах домашних кошек и собак, но обретает силу только когда животное ослабевает из-за какой-либо болезни. В этом случае он может быть опасным и для людей. Этого лучше не допускать, потому что вызванные им инфекции тяжело поддаются лечению — эти бактерии быстро вырабатывают стойкость перед антибиотиками.Бактерии Staphylococcus pseudintermediusНовый способ лечения инфекцийВ рамках научной работы американские ученые решили найти «хорошие» бактерии, которые лучше всего подавляют деятельность стафилококка. Для этого исследователи вырастили штаммы живущих на телах домашних животных бактерий в присутствии злосчастного MRSP. Оказалось, что лучше всего рост болезнетворных микробов подавляют бактерии Staphylococcus felis. Их сила заключается в том, что они могут вырабатывать настолько много разновидностей антибиотиков, что клеточные стенки опасного стафилококка просто не выдерживают и разрушаются. При этом стафилококк даже не успевает выработать к ним устойчивость.Существует много видов стафилококков, но все они в целом выглядят одинаковоЭксперимент по выращиванию бактерий сначала проводился «в пробирке». На втором этапе научной работы ученые решили проверить, можно ли при помощи бактерий Staphylococcus felis лечить болезни, вызванные опасным стафилококком. Для этого патоген был нанесен на тела лабораторных мышей. Как и ожидалось, на их коже появились покраснения и шелушения — явные признаки дерматологических болезней. После возникновения симптомов, на кожу мышей были нанесены бактерии, которые в теории могут уничтожить патогены.Эксперимент доказал эффективность бактериотерапииУченые обработали пораженные участки кожи как бактериями, так и их экстрактом. В обоих случаях покраснение и шелушение заметно уменьшились. Мыши из группы, которая была заражена стафилококком, но не получила лечения, не смогли быстро выздороветь. На данный момент ученым интересно, можно ли использовать бактерии Staphylococcus felis для лечения собак. Если это действительно возможно и в результате обработки не возникают серьезные побочные эффекты, в будущем медики смогут создать спреи, кремы и гели для бактериотерапии.Читайте также: Как кошки и собаки помогают бороться с депрессией и тревогой?Польза домашних животныхБудут ли эти лекарства доступны для людей, не ясно. Но результаты научной работы можно принять за очередное доказательство того, что домашние животные могут принести людям большую пользу. Исследователи не отрицают, что живущие на телах кошек и собак бактерии могут обеспечивать людям защиту от MRSP. Но с уверенностью говорить об этом на данный момент рано — нужны дополнительные исследования.Ученые в очередной раз доказали, что кошки могут быть полезными домашними животнымиСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Но не стоит забывать, что в некоторых случаях кошки и собаки могут распространять опасные болезни. В 2019 году я рассказывал о том, как в США произошел всплеск заболевания, вызванного бактериями Campylobacter jejuni. Симптомы у этой болезни такие же, как у пищевого отравления. Но опасность опять же заключается в том, что эти бактерии обладают устойчивостью к антибиотикам. Их носителями оказались собаки, взятые из зоомагазинов — подробнее об этом можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru