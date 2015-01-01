Пересадка головы: реальность, фантастика и наука

Когда-то трансплантация органов считалась невозможной. Но сегодня ученые пересаживают головы летучим мышам и даже обезьянамВ мультсериале «Футурама» живые головы политиков, ученых и деятелей культуры хранятся в музеях в специальных банках. Но пересадка головы (как и других частей тела) в 3000 году – обычное дело и доктор Зойдберг как-то раз пришивает две головы к одному телу (пока чинит второе). Но возможно ли что-нибудь подобное в будущем? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит присмотреться к теме повнимательнее. Ведь когда-то пересадка органов считалась невозможной. И по мере развития медицинской науки в один прекрасный день может состояться пересадка головы. Теоретически подобная операция предполагала бы хирургическое удаление головы у человека с неизлечимой болезнью и присоединение его кровеносных сосудов, мышц, трахеи и пищевода к этим структурам донорского тела. Самая последняя предложенная учеными процедура пересадки головы также включает в себя слияние спинномозговых нервов реципиента и донора. Последующая операция на позвоночнике и, возможно, обширная физиотерапия в идеале могли бы восстановить как ощущения, так и двигательные функции. Однако такие функции, как дыхание и прием пищи, должны временно поддерживаться вентилятором и питательной трубкой, прежде чем связи между мозгом и телом будут адекватно восстановлены.Когда наступает смерть?Прежде чем обсуждать все тонкости такой сложной медицинской операции, как пересадка головы, сперва следует дать определение смерти. В 1968 году Гарвардскому комитету было поручено определить, когда наступает смерть. Вывод заключался в том, что если у человека нет обнаруживаемой мозговой активности в соответствии с рядом критериев, то этот человек мертв.Это определение, однако, стало предметом нескольких юридических споров, например, в случае Джахи Макмат, 13-летней девочки, у которой была сильная потеря крови после операции на миндалинах и аденоидах, которая лишила ее мозг кислорода. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но вскоре объявили, что мозг мертв.Мать девочки отказалась принять заявление врачей – сердце Джахи билось нормально. Но больница настаивала на отключение от жизнеобеспечения. Последовала судебная тяжба, и мать в конце концов нашла учреждение в Нью-Джерси, которое приняло Джахи и держало ее на ИВЛ пока девочка не умерла пять лет спустя, так и не проявив никакой мозговой активности.Вскоре после операции у Джахи началось кровотечение из горла и носаСмерть – полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. В медицине изучением смерти занимается наука танатология.Это дело поднимает важные вопросы. Как кто-то может быть мертв в одной части тела и не в другой? И как быть с теми, кто верить, что наука найдет способ оживить мозг, пока тело остается живым.От пересадки органов до трансплантации головыВ 1967 году американский нейрохирург Роберт Уайт, продемонстрировал, что охлаждение мозга дает хирургам больше времени для проведения успешных операций. Но помнят его, все же, за другое. В историю Уайт как человек, который впервые пересадил голову обезьяне.Удивительно, но пересаженная голова оставалась функциональной в течение восьми дней и даже попыталась укусить Уайта за палец, по-видимому, вспомнив своего мучителя. Проведенный эксперимент заставил нейрохирурга задуматься о пересадке человеческой головы. Возможно, это позволило бы мозгу выжить после того, как остальные органы тела отказали.Доктор Роберт Уайт в Лаборатории исследования мозгаИнтересно, что идеальным кандидатам для подобного эксперимента Уайт считал британского физика-теоретика Стивен Хокинга. Голова, содержащая блестящий мозг, могла жить дальше, прикрепленная к новому телу после того, как его собственное перестало функционировать. Уайт умер в 2010 году и, говорят, даже экспериментировал с трансплантацией головы на трупах (бррр!).Читайте также: Последние мысли о пересадке головы: получится или нет?Но несмотря на множество этических (и медицинских) проблем, окружающих подобные эксперименты, был достигнут ограниченный успех в процедурах пересадки головы на мышах, собаках и обезьянах. Однако нельзя не отметить, что многие хирурги критически относятся к нынешнему уровню успеха, достигнутого на животных моделях.Более того, медицинское сообщество поставило под сомнение, достаточно ли развиты методы, чтобы практически или этично выполнить пересадку головы человеку. Также оспаривалась эффективность использования донорского тела для одного реципиента, а не для трансплантации нескольких органов. Но такие хирурги как Серджио Канаверо и Сяопин Рен планируют провести первую пересадку головы человека в ближайшие годы.Критерии для пересадки головыВ целом, пересадка головы показана, когда мозг человека функционирует нормально, в отличие от организма. Важно отметить, что ученые не планируют пересаживать головы для продления чьей-либо жизни, когда организм выходит из строя в результате естественных процессов старения.Молодые люди могут рассматриваться в качестве кандидатов, если они перенесли острую травму спинного мозга или имеют прогрессирующее дегенеративное заболевание, которое не влияет на мозг. Люди с неоперабельными или запущенными формами рака, которые не метастазировали в мозг, также могут быть рассмотрены в качестве кандидатов.Кадр из мультсериала «Футурама» – те самые головы в банкахАномалии, влияющие на мозг, скорее всего, будут критерием исключения. Человеку, перенесшему пересадку головы, потребуется большая социальная поддержка, включая непрерывную медицинскую помощь и помощь в повседневной жизни в течение месяцев, если не лет, – отмечают исследователи.На самом деле трудно предугадать, кто может быть или не может быть идеальным кандидатом на пересадку головы. Эти критерии будут разработаны после того, как процедура будет внедрена и будут известны все потенциальные риски осложнений и неудач.Пересадка головы – последняя надежда и может использоваться лишь в тех случаях, когда другие медицинские вмешательства безуспешны.Перед операциейИтак, чтобы провести пересадку головы, необходимо убедиться, что операция действительно необходима и безопасна и что получатель донорского тела, скорее всего, добьется долгосрочного успеха. Системная оценка состояния здоровья может иметь важное значение для выявления хронических заболеваний, которые могут повлиять на успех трансплантации. Хирурги, заинтересованные в проведении процедуры, также подготовили протоколы, планирующие этапы будущей пересадки.С московской конференции биохакеров убрали доклад о пересадке головы из-за неэтичности темыНапример, может потребоваться тестирование на наличие хронических инфекций, диабета, дисфункции щитовидной железы и других отклонений. Возможно, важно исключить тех, кто курит, употребляет алкоголь или другие запрещенные вещества, – пишут исследователи.Другие медицинские эксперты, напротив критикуют значимость или актуальность подобных экспериментальных исследований, поскольку хирургические прецеденты, установленные на животных, не всегда применимы к хирургии человека. Более того, многие из запланированных инструментов и методов еще недостаточно изучены для их соответствующего использования.Это интересно: Зачем испанские ученые работают над созданием химеры человека и обезьяны в Китае?Этические проблемыТак, например, 19 октября в Москве должны были выступить футуролог Данила Медведев и предприниматель Петр Кондауров. Их рассказ на Biohacking Conference должен был быть посвящен трансплантологии и в том числе пересадке голове. В конце концов, еще в 50-е годы советский и российский биолог Владимир Демихов проводил опыты по подсаживанию голов одних животных другим.Их лекция так и не состоялась. Видимо, нашлись люди, к подобным экспериментам и лекциям не готовые, которые подали официальную жалобу и доклад сняли с программы. Подобный подход вряд ли можно назвать научным, так что Кондауров и Медведев планируют доказать свою правоту делом.Итальянский нейрохирург Серджио КанавероСреди тех, кто регулярно подвергается нападкам общественности, ранее упомянутый хирург Серджио Канаверо. Он планирует провести пересадку головы человека, вероятно, в Китае. Да, похоже на какой-то жуткий эксперимент сумасшедшего ученого, но опять же, пересадка органов когда-то считалась невозможной.Не пропустите: Мы близки к тому, чтобы делать детей из стволовых клеток. Чем это грозит?На сегодняшний день Канаверо успешно пересадил головы летучим мышам, но пересадка головы обезьяне оказалась неудачной. После операции обезьяна испытывала страшные мучения и животное пришлось усыпить спустя 20 часов после операции. Ранее Канаверо заявлял, что первая в мире пересадка головы состоится в 2017 или 2018 году, но, как видите, ученый ошибся в своих предположениях.Интересно, что в ноябре 2017 года в Китае совершили удачную пересадку головы человеку. Правда, проводился эксперимент на мертвых телах. А как вы считаете, допустимы ли подобные исследования или же их следует остановить? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье!

Источник: hi-news.ru