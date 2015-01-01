Лемуры поют в ритме «We Will Rock You» и устраивают вокальные соревнования с соседями

Лемуры в своем пении используют ритмы, которые считались характерными только для людейИтальянские ученые, более десяти лет изучающие редкого примата, известного как поющий лемур, пришли к выводу, что он использует в своих песнях ритмы, характерные среди млекопитающих только для людей. Это ритм в одном темпе 1:1, аналогичный тиканью метронома или 1:2 (топот-топот-хлопок), который мы слышим в песне “We Will Rock You” группы Queen. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав сотни песен приматов. Уточню, что под ритмом ученые понимают повторяющиеся промежутки времени между нотами. Также они отмечают, что лемуры используют в своих песнях гармонии, образованные пением двух или нескольких животных. Более того, в их песнях присутствуют куплеты и припевы. Пение они используют в самых разных ситуациях — чтобы найти потерявшихся членов семьи, когда претендуют на участки леса, а также во время «вокальных батлов» со своими соседями.Поющие лемуры используют элементы из музыкальной теорииУченые все чаще находят в поведении животных черты, характерные для людей. Они умеют обманывать, а когда им весело, тоже смеются. Но пение, характерно далеко не для всех. Как утверждает Де Грегорио, приматолог из Туринского университета в Италии и ведущий автор нового исследования, опубликованного в Current Biology, индри являются единственными лемуры, которые общаются с помощью песен. Конечно, для человеческого уха все это звучит не совсем как пение, напоминает больше “ребенка с рожком”. Но детально исследовав писк и гудки животных, ученые обнаружили в них определенные закономерности. Они касаются в первую очередь продолжительность нот, которые пересекаются со свойствами человеческой музыки.“Знание того, что люди и индрис разделяют один ритм, окупает все те дни, которые ученым пришлось провести под дождем в лесах Мадагаскара в ожидании пения животных» — говорит Де Грегорио.В 2015 году группа ученых проанализировала более 300 музыкальных произведений, созданных руками человека, записанных по всему миру. В результате между этнической музыкой на разных континентах у разных народов были обнаружены определенные сходства. В результате ученые обнаружили более десятка общих черт музыки, в том числе использование определенной высоты звука и повторение фраз.Восемь общих особенностей музыкальных произведений, которые обнаружили ученые, были связаны с ритмом. В частности, музыка имеет тенденцию опираться на двухтактные структуры, также известные как категориальные ритмы. В этих паттернах ноты могут быть либо одинаковой длины, создавая соотношение 1:1 (каждая нота приходится на щелчок метронома), либо соотношение 1:2, когда одни ноты в два раза длиннее других.“Чтобы представить себе схему 1:2, вспомните песню “We Will Rock You” — говорит Андреа Равиньяни, соавтор исследования и биомузыколог из Института психолингвистики Макса Планка в Нидерландах. Два быстрых и один медленный удар — самый простой пример соотношения 1:2. Этот паттерн весьма распространен в человеческой музыке и, как оказалось, у лемуров. Также любопытно, что индрисы иногда заканчивали свои песни постепенным замедлением ритма и растягиванием последних нот. Этот прием известен в классической музыке как ритардандо.Как говорят авторы работы, их открытие весьма актуальное, если учитывать тяжелое положение индриса и других некоторых видов лемуров. Эксперты говорят, что из-за охоты и потери среды обитания в дикой природе остается около 10 тысяч животных. Исследование привлечет к этим животным внимание.«Мы очень обеспокоены ситуацией с индрисом, которая очень критическая. Они не могут жить в неволе. Поэтому, как только исчезнет лес, они исчезнут тоже” — говорит Де Грегорио.Лемуры поют не только в одиночку, но и практикуют «хоровое пение»Теория музыки в животном мире — киты следующие?В результате открытия итальянских ученых, возникает другой вопрос — используют ли ритмы людей другие поющие животные? Как говорят авторы работы, подобные исследования ранее никогда не проводились на дельфинах и китообразных. Вполне возможно, что в их “пении” также могут обнаружиться закономерности.Соловьевые дрозды, как и лемуры используют для своих песен знакомые людям ритмыДаже пение птиц, не смотря на многочисленные исследования, не до конца изучено, особенно ритмов, которые они используют. Только в 2020 году впервые было установлено, что подобные человеческим ритмам используют соловьевые дрозды.Зачем животные используют музыку для общенияПочти все народы любят музыку. Она может сделать нас счастливыми, веселыми, грустными или романтичными. Известно, что музыка способна заставить нас танцевать, плакать или даже стать агрессивными. И все же объяснить, что такое музыка и почему она так сильно воздействует на человеческие эмоции, невероятно сложно.Обязательно подпишитесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииОднако ученые могут с уверенностью сказать, что на определенном уровне ритмы точно так же воздействуют и на животных. Издавая каждый звук, его автор в животном мире старается повлиять на своих слушателей. Возможно, она имеет даже большее значение в животном мире, чем мы можем представить. Поэтому ученые продолжают проводить исследования, чтобы узнать об этом как можно больше. Напоследок отмечу, что животные могут не только петь, но и разговаривать, но форма «речи» у них не такая, как у людей.

Источник: hi-news.ru