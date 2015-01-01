Опасный грибок уничтожает лягушек Бразилии. Почему это должно нас беспокоить?

Грибок начал уничтожать лягушек в Бразилии. Это может стать причиной больших проблемВ 1998 году ученые выяснили, что грибок вида Batrachochytrium dendrobatidis является причиной гибели огромного количества земноводных существ, которые также известны как амфибии. Как правило, он поражает организмы животных, которые ведут водный образ жизни — считается, что в Центральной Америке этот грибок стал причиной гибели 40% видов земноводных существ. Попав в организм земноводных, он вызывает хитридиомикоз, который поражает кожу животных и блокирует пути для попадания в организм воды и воздуха. Недавно бразильские ученые обнаружили, что этот грибок начал поражать не только живущих в воде лягушек, но и животных, которые преимущественно обитают на суше. Это может привести к ужасным последствиям: гибели более крупных животных, распространению опасных для человека болезней вроде вируса денге и так далее. Но каким образом все это взаимосвязано?Интересный факт: впервые грибок Batrachochytrium dendrobatidis возник в Азии, а потом распространился по другим частям Земли. Вероятно, распространению способствовала торговля лягушачьим мясом. В 2005 году хитридиомикоз был найден у употребляемых в пищу людьми лягушек-быков (Lithobates catesbeianus), но они обладают иммунитетом к болезни и являются бессимптомными переносчиками.Лягушка-бык, которая употребляется в пищу в некоторых азиатских странахСамая опасная инфекция для позвоночныхО пугающем открытии бразильских ученых было рассказано в научном издании Eurek Alert. Авторы исследования обнаружили высокую смертность лягушек Brachycephalus rotenbergae, которые преимущественно обитают в Атлантическом лесу. Это большой регион Южной Америки, который представляет собой полосу длиной 100 километров, простирающуюся вдоль атлантического побережья Бразилии. Несмотря на то, что это место находится далеко от больших вод, ученые нашли на телах умерших амфибий следы поражения хитридиомикозом. Возбудителем этого заболевания является грибок Batrachochytrium dendrobatidis который, как и говорилось в самом начале статьи, ранее поражал только водных обитателей.Зараженные лягушки были найдены в отдаленных уголках Атлантического леса, подальше от водыЛягушка вида Brachycephalus rotenbergaeХитридиомикоз поражает кожу взрослых земноводных и блокирует поступление в организм воды и воздуха. У зараженных животных наблюдаются такие симптомы, как покраснение брюшной стороны тела, отслоение кожи в разных участках тела, язвы и судороги. Вызываемое грибком Batrachochytrium dendrobatidis заболевание считается одним из самых опасных инфекций, который когда-либо поражал позвоночных. Дело в том, что хитридиомикозом может заразиться огромное количество видов животных, а последствия их гибели огромны.Во втором ряду показана лягушка, зараженная хитридиомикозомРоль лягушек в природеПо словам авторов новой научной работы, живущие в воде и на суше амфибии играют важную экологическую роль. В частности, они борются с насекомыми вроде мух и комаров, которые могут быть переносчиками таких болезней, как вирус денге и желтая лихорадка. По словам одного из авторов исследования Гильерме Беккера (Guilherme Becker), вспышки малярии в 1990-х и 2000-х годах в Панаме и Коста-Рике были связаны как раз с сокращением популяции лягушек, поедающих разносчиков этого заболевания.Лягушки выполняют очень важную функцию, поедая малярийных комаров и других насекомыхПогибшие из-за опасного грибка сухопутные лягушки были найдены в бразильском заповеднике Серра-ду-Мар в период между маем 2018 года и тем же месяцем 2019 года. По словам Гильерме Беккера, зараженных созданий было сложно найти, потому что они очень маленькие и их тела быстро разлагаются. Считается, что они погибли после внезапного периода засухи. Скорее всего, измученные жарой животные были поражены грибком, дойдя до загрязненных рек в поисках воды. Также есть вероятность, что периоды засухи ослабили иммунитет животных и они попросту стали более восприимчивыми к болезням.Лягушка Brachycephalus rotenbergae, которая погибла из-за хитридиомикозаЧитайте также: Потепление климата может угрожать вашему здоровью больше, чем коронавирусПоследствия вымирания лягушекАвторы научной работы опасаются, что в результате глобального потепления грибок будет заражать все большее количество животных. Из-за повышенной температуры воздуха возбудитель хитридиомикоза может стать сильнее из-за вероятных мутаций. Технологий борьбы с этим грибком до сих пор не существует, так что ученым стоит тщательно контролировать ситуацию. В противном случае в мире может начаться очередная пандемия. К тому же, не стоит забывать, что лягушками питаются многие крупные животные. Из-за исчезновения лягушек они могут начать голодать и тоже вымереть.Из-за гибели лягушек могут вымереть другие животныеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Интересно, что иногда грибки наоборот, помогают снизить количество заражений малярией и другими опасными заболеваниями. Подробнее об этом можете почитать тут.

Источник: hi-news.ru